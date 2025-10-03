English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Google मध्ये कोणाला किती पगार? इंजिनीअरपासून वैज्ञानिकापर्यंत... Post Wise Salary यादी

Salary For Different Posts At Google: व्हिसा अर्जांच्या विश्लेषणातून गुगलचे कर्मचारी प्रत्यक्षात किती पैसे कमावतात हे दिसून आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 3, 2025, 10:49 AM IST
Google मध्ये कोणाला किती पगार? इंजिनीअरपासून वैज्ञानिकापर्यंत... Post Wise Salary यादी
अनेक कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधींचा पगार आहे

Salary For Different Posts At Google:  अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या एच-1बी व्हिसाशी संबंधित वादामुळे अलिकडच्या काळात अमेरिकेतील प्रमुख टेक कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचारी धोरणांवर पुनर्विचार करत आहेत. एच-1बी व्हिसा अर्जदारांवर लादलेले नवीन शुल्क बहुतेक संस्थांना स्थानिक प्रतिभेचा विचार करण्यास भाग पाडू शकते, असं म्हटलं जात आहे. तर मायक्रोसॉफ्ट आणि इतर प्रमुख टेक कंपन्यांप्रमाणे गुगललाही विद्यमान एच-1बी व्हिसा धारकांचे अर्ज नूतनीकरण करावे लागत आहे. याच प्रक्रियेमुळे गुगलमधील वेगवेगळ्या पदावरील व्यक्तींना किती पगार दिला जातो हे समोर आलं आहे. पगाराचे हे आकडे थक्क करणारे आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

पगाराची आकडेवारी उघड

'बिझनेस इनसाइडर'ने शेअर केलेल्या वर्क व्हिसा अर्जांच्या विश्लेषणातून गुगलचे कर्मचारी प्रत्यक्षात किती पैसे कमावतात हे दिसून येते. यामध्ये विविध भूमिकांमधील मूलभूत पगाराची माहिती दिली जाते. अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडे दाखल केलेल्या अधिकृत एच-1बी व्हिसा अर्जांमधून मिळवलेल्या पगाराची आकडेवारी, गुगलमधील विशिष्ट पदांसाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मूळ वेतन किती आहे हे अधोरेखित करतो.. या आकड्यांमध्ये कामगिरी बोनस, स्टॉक पर्याय किंवा इतर आकर्षक फायदे यासारख्या अतिरिक्त प्रकारच्या मोबदल्याचा समावेश नसला तरी, ते कंपनीच्या पगार रचनेची मूलभूत रचना कशी असते हे अधोरेखित करते.

एच-1बी व्हिसा डेटा गुगलमधील पगारांबद्दल काय माहिती समोर आली?

उघड झालेल्या पगार डेटावरून गुगल त्याच्या टेक कर्मचाऱ्यांना, प्रवेश-स्तरीय अभियंत्यांपासून ते अनुभवी नेत्यांपर्यंत, किती महत्त्व देते हे अधोरेखित होते. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की पद, ज्येष्ठता पातळी आणि भूमिकेच्या विशिष्ट स्वरूपानुसार पगारांमध्ये लक्षणीय बदल होतात. गुगलमध्ये वेगवेगळ्या पोस्टसाठी किती पगार आहे ते पाहूयात...

सॉफ्टवेअर इंजिनिअर - 4 लाख डॉलर्स म्हणजेच 3.35 कोटी रुपये
इंजिनिअर मॅनेजर - 10 लाख डॉलर्स म्हणजेच 8.87 कोटी रुपये

सॉफ्टवेअर इंजिनिअर - 2 ते 3 लाख डॉलर्स म्हणजेच 1.77 ते 2.66 कोटी रुपये
सीनिअर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर - 3 लाख डॉलर्स म्हणजेच 2.66 कोटी रुपये

यूएक्स डिझायनर - 1 लाख 90 हजार ते 2 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनाप्रमाणे 1.68 कोटी ते 1.95 कोटी रुपये.
रिसर्च सायंटिस्ट - 1 लाख 80 हजार ते 2 लाख 26 हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतातील 1.59 कोटी ते 2.30 कोटी रुपये.

प्रोडक्ट मॅनेजर - 2.50 लाख ते 3.20 लाख अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनाप्रमाणे 2.21 कोटी ते 2.83 कोटी रुपये.
डेटा सायंटिस्ट - 1.60 लाख ते 2.20 लाख डॉलर्स म्हणजेच भारतातील 1.41 कोटी ते 1.95 कोटी रुपये.

टेक्निकल प्रोग्राम मॅनेजर - 1.90 ते 2.50 लाख अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतातील 1.68 कोटी ते 2.21 कोटी रुपये
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर - 1.80 ते 2.20 लाख अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच 1.59 कोटी रुपये ते 1.95 कोटी रुपये

हॉर्डवेअर इंजिनिअर - 1.80 लाख ते 2.30 लाख डॉलर्स म्हणजेच भारतातील 1.59 कोटी ते 2.04 कोटी रुपये
क्लाउड आर्टिकेक्ट - 1.70 लाख ते 2.10 लाख डॉलर्स म्हणजेच भारतातील 1.50 कोटी ते 1.86 कोटी रुपये

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Business NewsIND vs USAsalary at Googleh 1b visaH 1B visa data

इतर बातम्या