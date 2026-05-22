AC फुल असेल तरी मायलेज चांगल मिळणार! ड्रायव्हिंग करताना फक्त 'हे' काम करा

Car AC Settings To Save Fuel: उन्हाळ्यात कारमध्ये योग्य प्रकारे AC चा वापर केल्यास पेट्रोलही वाचते आणि तुम्हाला थंड हवेचा आस्वादही घेता येतो. काही खास सेटिंग तुम्हाला आरामदायी प्रवास देतात.
Car AC Settings To Save Fuel: उन्हाळ्यात प्रवास करताना AC शिवास फिरणे अवघड झालं आहे. दिवसेंदिवस उन्हाचा तडाखा वाढत आहे. अशा तापमानात AC शिवाय प्रवास करणे त्रासदायक ठरते. पण काही लोक AC चा चुकीच्या पद्धतीने वापर करतात. ज्यामुळे इंधनाचा वापर अधिक वाढतो आणि कार कमी मायलेज देऊ लागते. लोकांना असं वाटतं की, कारमध्ये AC जितका फास्ट ठेवाल तितकी तुमची कार जास्त थंड होती. पण असं अजिबातच नाही. उलट याच्यापेक्षा अगदी वेगळा नियम आहे, जो कार चालकांना माहितच नाही. योग्य AC ची सेटिंग आणि काही सोपे ट्रिक्स वापरुन तुम्ही कुलिंग योग्य प्रकारे करु शकता. एक्सपर्टचे असे म्हणणे आहे की, AC चा स्मार्ट वापर तुमचे पैसे वाचवतेच असे नाही तर AC ची देखील लाइफ वाढवणार आहे. लांबपल्ल्याचा प्रवास करत असताना ट्रॅफिकमध्ये ही ट्रिक अतिशय फायदेशीर असणार आहे.
उन्हाळ्यात, उन्हात उभ्या असलेल्या गाडीची केबिन अत्यंत गरम होऊ शकते. त्यामुळे, गाडीत बसल्यावर लगेच एसी फास्ट करणे कधीच योग्य नसते. तज्ज्ञांच्या मते, गरम हवा बाहेर काढण्यासाठी काही सेकंदांकरिता खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. त्यानंतर, एसी चालू करून सुरुवातीला ब्लोअर मध्यम गतीवर सेट करावा. यामुळे तुम्हाला खूप चांगला फरक पडेल. यामुळे केबिन लवकर थंड होते आणि एसी सिस्टीमवर अचानक येणारा ताण टळतो. याशिवाय, कारमध्ये रीसर्क्युलेशन मोड वापरणे देखील फायदेशीर मानले जाते. यामुळे बाहेरची गरम हवा आत येण्यापासून रोखली जाते आणि केबिन लवकर थंड होते. म्हणूनच स्मार्ट एसीच्या वापरामुळे केवळ उत्तम कूलिंगच मिळत नाही, तर इंधनाची बचतही होते.
अनेकदा गाडी चालवताना होणाऱ्या छोट्या चुकांमुळे पेट्रोलचा वापर वाढू शकतो. गाडी बराच वेळ उभी असल्यास, इंजिन आणि एसी सतत चालू ठेवल्याने जास्त इंधन खर्च होऊ शकते. एवढंच नव्हे तर एसी खूप कमी तापमानावर ठेवल्याने इंजिनवर अतिरिक्त ताण येतो. तज्ञांच्या मते, तापमान २२ ते २४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान ठेवणे हे कूलिंग आणि मायलेज या दोन्हीसाठी सर्वोत्तम मानले जाते.
एसीची नियमितपणे सर्व्हिसिंग करणे आणि एअर फिल्टर स्वच्छ ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या फिल्टरमुळे एसीचे कूलिंग कमी होते आणि इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते. या सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवून, तुम्ही उन्हाळ्यातही आरामदायक प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता आणि मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलची बचत करू शकता.