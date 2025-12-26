'या' तरुणाला माहितीये भरपूर पैसे कमवण्याचं सिक्रेट; स्वत:च सगळं सांगितलं...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Career Jobs : काही कर्मचारी हे त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी अतिशय आनंदी असतात. तर, काही नोकरीच्या ठिकाणी मात्र कर्मचाऱ्यांची असंतुष्टता अगदीच स्पष्ट असते. या साऱ्यामध्ये लक्ष वेधतोय Meta मधील हा श्रीमंत कर्मचारी.... 

सायली पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 01:07 PM IST
career news Meta CEO Mark Zuckerberg Top Paid Employee Reveals steps on How Teens Can Build a High Paying job in it stech field

Career Jobs : नोकरदार वर्गाला अनेकदा पडणारा एक प्रश्न म्हणजे, 'आम्ही श्रीमंत किंवा कोट्यधीश कधी होणार?' सहसा नोकरीच्या ठिकाणी मिळणारा पगार पाहता श्रीमंतीची समीकरणं यातून जुळवणं शक्यच नाही असं म्हणत अनेकजण नाराजीचा सूर आळवताना दिसतात. मात्र, यावर नेमकं काय करावं? यासाठीचा उपाय काय? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र कोणालाही सापडत नाही. आता मात्र असं म्हणणं गौर ठरेल. कारण, एक तरुण असाही आहे, ज्याला कोट्यधीश होण्याचं रहस्य उमगलं आहे. 

कोण आहे मोदींसोबत दिसणारा हा तरुण? का होतेय त्याचीच चर्चा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI च्या तंत्रज्ञानामुळं संपूर्ण जगात एका नव्या पर्वाची नांदी केलं आहे. प्रामुख्यानं माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर या AI चा पगडा दिसत आहे. सॉफ्टवेअर बनवण्याची पद्धत, कोडिंगची प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आता बहुतांश गोष्टी बदलल्या आहेत. याचदरम्यान AI संदर्भात Meta, मार्क झकरबर्ग यांच्यासाठी काम करणाऱ्या आणि सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यानं नव्या जोमाच्या तरुणाईसाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. 

अलेक्झँडर वांग असं त्याचं नाव असून त्यानं तरुणाईसाठी आणि प्रामुख्यानं Gen - Z पिढीसाठी एक अशी संकल्पना उलगडून सांगितली आहे, ज्या संकल्पनेचं नाव आहे  “वाइब कोडिंग”. हा कोडिंगचा एक अतिशय सोपा आणि तितकाच नवा प्रकार असून, त्या माध्यमातून युवा पिढी स्वत:ला एका उज्ज्वल भवितव्यासाठी तयार करू शकते. 

 “वाइब कोडिंग” म्हणजे काय? 

पारंपरिक कोडिंगपेक्षा हा प्रकार अतिशय वेगळा असून, यामध्ये लांबलचक आणि क्लिष्ठ कोड लिहिण्याची गरज नसते. त्याऐवजी अमुक एक व्यक्ती सामान्य वापरातील भाषेत AI ला कमांड देत त्यांना नेमकं काय अपेक्षित आहे हे सांगावं. ज्यानंतर AI टूल्स त्या संकल्पनेला कोडमध्ये रुपांतरित करून देईल. ज्यामुळं कोडिंग अधिक सोपं आणि समजण्याजोगं होणार असून त्याला एक रचनात्मक स्वरुपही प्राप्त होणार आहे. कोडिंग क्षेत्रात सुरुवात करणाऱ्यांसाठी हे एक कमाल तंत्र आहे. 

अलेक्झँडरच्या मते वाइब कोडिंगमध्ये कोणत्याही भीतीअंतर्गत गोष्टी होत नाहीत. इथं तरुण आणि नव्या जोमानं काम करणाऱ्या पिढीला त्यांच्या कल्पनांना रचनात्मक रुप देणं सहज शक्य होणार असून पारंपरिक कोडिंगचे नियम लक्षात ठेवण्याचीही गरज त्यांना भासणार नाही. 'ट्रायल अँड एरर' या मूल्यावर ही मंडळी कोडिंग शिकतात आणि यातूनच या तंत्रज्ञानातील असंख्य बारकावे त्यांच्या लक्षात येतात असं त्यानं सांगितलं. 

अलेक्झँडरच्या मते कोणत्या गोष्टी ठरतील मदतीच्या? 

कोणत्याही क्षेत्रातील करिअरची सुरुवात कमी वयातून केल्यास त्याचा अधिक फायदा मिळतो. जे युवा AI वर अधिक वेळ घालवतात त्यांना त्यातील तांत्रिक गोष्टीसुद्धा कळू लागतात. फक्त पुस्तकं वाचून आणि शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणं आता पुरेसं नसून, शिक्षणाची सर्वात योग्य पद्धत म्हणजे सतत प्रयोगशील असणं. AI मध्ये काम करणाऱ्या युवांना तंत्रज्ञान नेमकं कसं काम करतं याचा अंदाज येतो. ज्यामुळं अनेक समस्यांवर तोडगा काढणंही त्यांना शक्य गोतं. सतत प्रयोगशील राहणं हाच यशाचा मार्ग असून, यामुळं करिअरच्या अनेक वाटा आणि सोबतच अर्थार्जनाच्या संधीसुद्धा उपलब्ध होतात असंच वांगचं म्हणणं आहे. त्यामुळं इतक्या कमी वयात आत्मविश्वासाच्या बळावर त्याला आलेली समज पाहता त्याला भवितव्यात पुढे नेमकं कसं जायचं आणि सर्वार्थानं यशस्नी कसं व्हायचं या रहस्याचा अचूक उलगडा करता आला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

