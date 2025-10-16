Adult Content: आता ChatGPT वरही दिसणार 'तसला' कंटेट; वयाची अट जाणून घ्या नाहीतर...'

ChatGPT Adult Content: चॅटजीपीटी आता तुम्हाला प्रौढ आणि कामुक कंटेट दिसला तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. कारण चॅट जीपीटीने तसल्या कंटेटंला परवानगी दिली आहे. ही सुविधा डिसेंबर 2025 मध्ये येणाऱ्या नव्या वय पडताळणी नंतर ठराविक यूजर्ससाठी उपलब्ध असेल. यामुळे एआय संभाषणात अधिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिकरण येईल असं म्हंटलं जातंय? काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
आतापर्यंत चॅटजीपीटीवर लैंगिक किंवा स्पष्ट सामग्रीवर कठोर निर्बंध होते. मात्र आता कंपनीने आपली धोरणे शिथिल केलीय. यामुळे प्रौढ यूजर्सना अधिक फ्लेक्झिबिलीटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यासह डेव्हलपर्सना नव्या सुरक्षा नियंत्रणांचे पालन करत ‘प्रौढ’ अॅप्स विकसित करण्याची मुभा मिळणार आहे
एआयच्या या नव्या अॅडल्ट क्षेत्रात पाऊल ठेवणारी ओपनएआय ही एकमेव कंपनी नाही. एलोन मस्क यांच्या xAI ने ‘ग्रोक’ मध्ये फ्लर्टी एआय साथीदार आणि 3D अॅनिमेटेड अवतार सादर केले आहेत. यामुळे चॅटजीपीटीला स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रौढ सामग्रीच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे अपरिहार्य ठरले आहे.
चॅटजीपीटी लवकरच GPT-4o आधारित नवीन सिरीज सादर करणार आहे. ज्यात अधिक नैसर्गिक आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण शैली असेल. GPT-5 मॉडेलला रोबोटिक समजून यूजर्सनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे जुना टोन परत आणण्यासाठी ही सुधारणा केली जाणार असल्याची माहिती ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी दिली.
नव्या साधनांद्वारे वापरकर्त्यांच्या मानसिक तणावाची ओळख पटवली जाईल, ज्यामुळे सामान्य यूजर्ससाठी निर्बंध कमी करणे शक्य होईल, असे ऑल्टमन यांनी सांगितले. यामुळे चॅटजीपीटी केवळ साधन न राहता मनोरंजन आणि भावनिक आधार देणारे माध्यम बनणार असल्याचे ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन म्हणाले.
उत्तर: ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2025 मध्ये नवीन वय पडताळणी प्रणाली लागू झाल्यानंतर सत्यापित प्रौढ वापरकर्त्यांना प्रौढ आणि कामुक सामग्रीसह संभाषण करण्याची परवानगी मिळेल.
उत्तर: चॅटजीपीटीची नवीन आवृत्ती GPT-4o आधारित असेल, जी अधिक नैसर्गिक आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण शैली प्रदान करेल. GPT-5 मॉडेलला रोबोटिक समजल्याने, जुना उबदार आणि आकर्षक टोन परत आणण्यासाठी ही सुधारणा केली जाणार आहे.
उत्तर: ओपनएआयने नव्या साधनांचा विकास केला आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांच्या मानसिक तणावाची ओळख पटवता येईल. यामुळे गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांचे व्यवस्थापन करताना सामान्य वापरकर्त्यांसाठी निर्बंध कमी केले जाणार आहेत, ज्यामुळे सुरक्षित आणि लवचिक अनुभव मिळेल.