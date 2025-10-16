English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Adult Content: आता ChatGPT वरही दिसणार 'तसला' कंटेट; वयाची अट जाणून घ्या नाहीतर...'

ChatGPT Adult Content: चॅट जीपीटीने तसल्या कंटेटंला परवानगी दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 16, 2025, 02:21 PM IST
Adult Content: आता ChatGPT वरही दिसणार 'तसला' कंटेट; वयाची अट जाणून घ्या नाहीतर...'
चॅट जीपीटी

ChatGPT Adult Content: चॅटजीपीटी आता तुम्हाला प्रौढ आणि कामुक कंटेट दिसला तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. कारण चॅट जीपीटीने तसल्या कंटेटंला परवानगी दिली आहे. ही सुविधा डिसेंबर 2025 मध्ये येणाऱ्या नव्या वय पडताळणी नंतर ठराविक यूजर्ससाठी उपलब्ध असेल. यामुळे एआय संभाषणात अधिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिकरण येईल असं म्हंटलं जातंय? काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

धोरणात सांस्कृतिक बदल

आतापर्यंत चॅटजीपीटीवर लैंगिक किंवा स्पष्ट सामग्रीवर कठोर निर्बंध होते. मात्र आता कंपनीने आपली धोरणे शिथिल केलीय. यामुळे प्रौढ यूजर्सना अधिक फ्लेक्झिबिलीटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यासह डेव्हलपर्सना नव्या सुरक्षा नियंत्रणांचे पालन करत ‘प्रौढ’ अॅप्स विकसित करण्याची मुभा मिळणार आहे

स्पर्धेत आघाडीवर

एआयच्या या नव्या अॅडल्ट क्षेत्रात पाऊल ठेवणारी ओपनएआय ही एकमेव कंपनी नाही. एलोन मस्क यांच्या xAI ने ‘ग्रोक’ मध्ये फ्लर्टी एआय साथीदार आणि 3D अॅनिमेटेड अवतार सादर केले आहेत. यामुळे चॅटजीपीटीला स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रौढ सामग्रीच्या क्षेत्रात प्रवेश करणे अपरिहार्य ठरले आहे.

नवीन पर्सनालिटी अपडेट

चॅटजीपीटी लवकरच GPT-4o आधारित नवीन सिरीज सादर करणार आहे. ज्यात अधिक नैसर्गिक आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण शैली असेल. GPT-5 मॉडेलला रोबोटिक समजून यूजर्सनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे जुना टोन परत आणण्यासाठी ही सुधारणा केली जाणार असल्याची माहिती ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी दिली.

यूजर्सच्या संवेदनशीलतेचा विचार

नव्या साधनांद्वारे वापरकर्त्यांच्या मानसिक तणावाची ओळख पटवली जाईल, ज्यामुळे सामान्य यूजर्ससाठी निर्बंध कमी करणे शक्य होईल, असे ऑल्टमन यांनी सांगितले. यामुळे चॅटजीपीटी केवळ साधन न राहता मनोरंजन आणि भावनिक आधार देणारे माध्यम बनणार असल्याचे ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन म्हणाले. 

FAQ

प्रश्न: चॅटजीपीटीवर प्रौढ सामग्रीला परवानगी कधीपासून मिळणार आहे?

उत्तर: ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2025 मध्ये नवीन वय पडताळणी प्रणाली लागू झाल्यानंतर सत्यापित प्रौढ वापरकर्त्यांना प्रौढ आणि कामुक सामग्रीसह संभाषण करण्याची परवानगी मिळेल.

प्रश्न: चॅटजीपीटीच्या नव्या आवृत्तीत कोणते बदल अपेक्षित आहेत?

उत्तर: चॅटजीपीटीची नवीन आवृत्ती GPT-4o आधारित असेल, जी अधिक नैसर्गिक आणि मैत्रीपूर्ण संभाषण शैली प्रदान करेल. GPT-5 मॉडेलला रोबोटिक समजल्याने, जुना उबदार आणि आकर्षक टोन परत आणण्यासाठी ही सुधारणा केली जाणार आहे.

प्रश्न: प्रौढ सामग्रीसाठी वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेची खात्री कशी केली जाईल?

उत्तर: ओपनएआयने नव्या साधनांचा विकास केला आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांच्या मानसिक तणावाची ओळख पटवता येईल. यामुळे गंभीर मानसिक आरोग्य समस्यांचे व्यवस्थापन करताना सामान्य वापरकर्त्यांसाठी निर्बंध कमी केले जाणार आहेत, ज्यामुळे सुरक्षित आणि लवचिक अनुभव मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
OpenAIChatGPTerotic contentage verificationSam Altman

इतर बातम्या