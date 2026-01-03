English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2026 मधला सर्वात स्वस्त Mobile Recharge Plan! रोज 3 GB डेटा, वर्षभराची Validity, किंमत फक्त...

Cheapest 365 Days Mobile Recharge Plan: सर्वात स्वस्त मोबाईल डेटा प्लॅन वर्षाच्या सुरुवातीलाच लॉन्च झाला असून अनेक प्रस्थापित कंपन्यांना हा धक्का देणारा प्लॅन आहे तरी काय जाणून घ्या सविस्तर...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 3, 2026, 08:00 AM IST
सर्वात दमदार प्लॅन (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)

Cheapest 365 Days Mobile Recharge Plan: देशात सतत मोबाइल रिचार्जच्या किमतींमध्ये वाढ होत असतानाच बीएसएनएलने एक भन्नाट प्लॅन लॉन्च करत स्पर्धक कंपन्यांना धक्का दिला आहे. बीएसएनएलने मोबाइल युझर्सला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जिओ, एअरटेल आणि व्ही सारख्या खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांचे रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवलेली असतानाच बीएसएनएलने सर्वात स्वस्त वार्षिक प्लॅन बाजारात आणून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे.

या प्लॅनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य...

बीएसएनएलने भारतातील सर्वात परवडणारा वार्षिक मोबाइल रिचार्ज प्लॅन लाँच केला आहे. या प्लॅनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो 365 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीसहीत येतो. तसेच या प्लॅनमध्ये दररोज 3 जीबी हाय-स्पीड डेटा, अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग आणि दररोज 100 एसएमएस देण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की एकदा रिचार्ज केल्यानंतर, संपूर्ण वर्षभर रिचार्ज करण्याचं टेन्शनच राहणार नाही.

किती आहे किंमत?

खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत हा प्लॅन स्वस्त आणि अधिक डेटा देणारा असल्याचं स्पष्ट होतं. जिओ आणि एअरटेलचे वार्षिक प्लॅन सामान्यमध्ये 3300 ते 3600 रुपयांदरम्यान आहेत. यापैकी बऱ्याच प्लॅनमध्ये दैनंदिन डेटा 2 जीबीपर्यंत मर्यादित आहे. मात्र बीएसएनएल 2799 रुपयांमध्ये रोज 3 जीबी डेटा ऑफर करत आहे. याचाच अर्थ कमी किंमतीत अधिक डेटा देणारा हा प्लॅन आहे. कमी किंमत अधिक डेटा आणि अधिक व्हॅलिडिटी असा तिहेरी फायदा या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणार आहे.

वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार

बीएसएनएलच्या या वार्षिक प्लॅनचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य त्याची व्हॅलिडिटीच आहे. एकदा रिचार्ज केल्यानंतर पुन्हा वर्षभर रिचार्ज करण्याची गरज नाही. हा नंबर वार्षिक रिचार्जनंतर वर्षभर सक्रिय राहतो, ज्यामुळे वारंवार रिचार्ज करण्याची आवश्यकता राहत नाही. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हींची बचत होते.

3 जीबी डेटा रोज

या प्लॅनमध्ये दररोज 3 जीबी डेटा दिला जातो. हा डेटा व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लासेस आणि ऑफिसच्या कामासाठी पुरेसा आहे. जास्त डेटा वापर असलेल्या युझर्ससाठी हा एक मोठा फायदा आहे.

अनलिमिटेड कॉलिंग

या वर्षिक प्लॅनमध्ये लोकल आणि एसटीडी कॉलिंग दोन्ही अमर्यादित देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त शुल्काशिवाय या प्लॅनमधून कोणत्याही नेटवर्कवर कॉल करता येतात.

अनलिमिटेड मेसेजेस

हा प्लॅन दररोज 100 एसएमएस देखील मोफत देतो. ओटीपी, बँक अलर्ट आणि महत्त्वाचे संदेश मिळविण्यासाठी रोज 100 मेजेची मर्यादा पुरेशी आहे. या साऱ्या वैशिष्ट्यांमुळे हा एक ऑल-इन-वन प्लॅन ठरतो.

