Marathi News
2026 सर्रास आकाशात उडणार Flying Car! कारची किंमत, फिचर्स अन् Specifications एकदा पाहाच

Flying Car Price Manufacturing Specifications Details: तो वेळ फार दूर नाही जेव्हा उडणाऱ्या कार तुम्हाला आकाशात दिसतील. याच फ्लाईंग कार्सच्या एका कंपनीचे सर्व डिटेल्स समोर आलेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 25, 2025, 02:36 PM IST
2026 सर्रास आकाशात उडणार Flying Car! कारची किंमत, फिचर्स अन् Specifications एकदा पाहाच
जाणून घ्या या कारची ए टू झेड माहिती (फोटो कंपनीच्या वेबसाईटवरुन साभार)

Flying Car Price Manufacturing Specifications Details: चीनच्या अग्रगण्य ईलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनीने 'उडणाऱ्या कार'चे उत्पादन सुरू केले आहे. हे पाऊल टेस्ला आणि अमेरिकन कंपनी एलेफ यांच्या प्रकल्पांपूर्वी टाकल्यामुळे जागतिक वाहन उद्योगात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. चीनमधील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक एक्सपेंग मोटर्सची सहयोगी कंपनी 'एक्सपेंग एरोहॉट' ने नुकतेच जगातील पहिल्या 'इंटेलिजंट फ्लाइंग कार फॅक्टरी'मध्ये हे उत्पादन सुरू केले.

वर्षाला किती उडत्या कार बनवणार?

ही उडणारी कार पुढील पिढीच्या वाहतुकीच्या व्यावसायिकीकरणाच्या दिशेने एक मोठी झेप मानली जात आहे. दक्षिण चीनमधील ग्वांगडोंग शहरातील ग्वांगझूच्या हुआंगपू जिल्ह्यातील 1.2 लाख चौरस मीटरच्या कारखान्यात 'लैंड एअरक्राफ्ट कॅरियर' नावाचा पहिला वेगळा करता येणारे ईलेक्ट्रिक विमान मॉड्यूल तयार करण्यात आले आहे. या कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 हजार विमान मॉड्यूल्स इतकी आहे, तर सुरुवातीला दरवर्षी 5 हजार युनिट्स तयार करण्याची क्षमता असेल.

ही वाहने चालकांद्वारेच चालवली जाणार

पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यावर दर 30 मिनिटांनी एक विमान असेंबल होईल, अशी माहिती कंपनीने दिली आहे. ही वाहने चालकांद्वारेच चालवली जाणार असून, चालकांकडे वाहन चालवण्याचा परवाना आणि हलक्या विमानांचे परवाना (लायसन्स) दोन्ही असणे आवश्यक असेल. ही संपूर्ण कार उडणार नसून तिच्यातील कॅप्यूलसारखा भाग डिटॅच होऊन उड्डाण करु शकेल.

उत्तम प्रतिसाद

1 अब्ज डॉलरहून अधिक 'प्री-बुकिंग' ऑर्डर्स एलेफ कंपनीला उडणाऱ्या कारसाठी प्राप्त झाल्या आहेत. 5000 ग्राहकांनी एक्सपेंगला ऑर्डर दिली. चिनी कंपन्यांनी गेल्या आठ महिन्यांत 20.1 लाख इलेक्ट्रिक वाहने निर्यात केली.

कारची किंमत किती?

XPeng AeroHT (X2 आणि Voyager X2)  XPeng ही चीनची इलेक्ट्रिक कार कंपनी असून त्यांची AeroHT सबसिडियरी उडणारी वाहने बनवते. X2 ही दोन सीटर उडणारी कार आहे जी 2024 मध्ये पहिल्यांदा समोर आली. 2026 पासून ही कार विक्रीला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या कारची किंमत सुमारे 1-1 मिलियन आरबीएम (अंदाजे भारतीय चलनानुसार 1 कोटी 20 लाख रुपये ते अडीच कोटी रुपये) असू शकते.

इलॉन मस्क म्हणतात...

टेस्लानेही स्वतःच्या उडणाऱ्या कारचा प्रकल्प सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. इलॉन मस्क यांनी सांगितले की, ही कार आतापर्यंतच्या सर्वात लक्षात राहणाऱ्या उत्पादनांपैकी एक ठरेल. टेस्लाची उडणारी कार पुढील काही महिन्यांत समोर येण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, अमेरिकन कंपनी एलेफ एरोनॉटिक्सनेही अलीकडेच स्वतःची उडणारी कार चाचणीसाठी सादर केली असून, तिचे व्यावसायिक उत्पादन लवकरच सुरू होणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

