₹4300 कोटी नफा कमवून दिल्यानंतरही 1100+ जणांची नोकरी जाणार! कंपनी म्हणाली, 'तासाभरात..'

चांगलं काम केलं, कंपनीला नफा मिळवून दिला तर आपली नोकरी टिकून राहील असा अनेकांचा समज असतो. मात्र हाच समज एका कंपनीने मोडून काढणारा निर्णय घेतला आहे. कंपनीला 445.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणझेच भारतीय चलनानुसार 4300 कोटींचा नफा करुन दिल्यानंतरही कंपनीने 1100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
सायबर सुरक्षा क्षेत्रात काम करणाऱ्या या कंपनीचं नाव आहे, क्लाउडफ्लेअर! "आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि एआय एजंट्सच्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या कामकाजाची पुनर्रचना करत असल्यामुळे, जगभरातील 1100 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कमावरुन काढून टाकत आहोत," अशी घोषणा क्लाउडफ्लेअरने केली आहे. ही घोषणा गुरुवारी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या एका इंटरनल मेमोद्वारे करण्यात आली आहे. "हे बदल 'क्लाउडफ्लेअर'ला 'एजंटिक एआय युगा'साठी तयार करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहेत. एआय-सक्षम साधने आणि कामकाज व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी येत असून त्याचं महत्त्व वाढत असल्यानेच हा निर्णय एआय इंटीग्रेशन डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला जात असल्याचं कंपनीने म्हटलं आहे.
'क्लाउडफ्लेअर'ने 'वॉल स्ट्रीट'च्या अपेक्षांपेक्षा जास्त कमाईचा अहवाल सादर केल्यानंतरच काही तासांतच या कर्मचारी कपातीची घोषणा करण्यात आली. मात्र अपेक्षेपेक्षा जास्त कमाई होऊनही, कर्मचारी कपातीची घोषणा केल्यानंतर बाजार बंद झाल्यानंतरच्या व्यवहारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये 18 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.
कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या मेमोमध्ये, 'क्लाउडफ्लेअर'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांत कंपनीच्या अंतर्गत एआयच्या वापरात 600 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. इंजिनिअरिंग, फायनान्स, एचआर आणि मार्केटिंग टीममधील कर्मचारी आता दररोज हजारो एआय एजंट सेशन्स वापरतात, असं कंपनीने नमूद केलं आहे. 'क्लाउडफ्लेअर'ने पुढे असेही म्हटले आहे की, ही कंपनीमधील ही कर्मचारी पुनर्रचना कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी संबंधित नाही. कंपनीने या निर्णयाचे वर्णन एआय-आधारित कार्यक्षमतेभोवती कंपनीअंतर्गत वर्क फ्लो, टीम रिस्ट्रक्टरींग आणि वर्क सिस्टीम रिअरेजमेंट करण्याच्या उद्देसाने केलेला एक व्यापक संघटनात्मक बदल असल्याचं म्हटलं आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, "तासाभरामध्ये प्रत्येक सदस्याला ईमेलवर या निर्णयाचा त्यांच्या कामावर, भूमिकेवर कसा परिणाम होणार आहे हे कळवलं जाईल," असं म्हटलं आहे.
आत्ताच 'निर्णायक कारवाई' करून भविष्यात कर्मचारी कपातीच्या अनेक फेऱ्या टाळण्याचा आमचा उद्देश असल्याचंही कंपनीने नमूद केलं आहे. या नोकर कपातीमध्ये नोकरी सुटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इक्विटी लाभ मिळतील, असं कंपनीने जाहीर केलं आहे.
आयटी क्षेत्रात मागील काही काळापासून एआय-आधारित कर्मचारी कपात सुरूच आहे. क्लाउडफ्लेअरही आता अशा अनेक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या यादीत जाऊन बसली आहे ज्यांनी 2026 मध्ये कर्मचारी कपातीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कार्यप्रणालीतील पुनर्रचनेची कारणे दिली आहेत. कंपन्या उत्पादकता सुधारण्यावर आणि कार्यप्रणालीतील गुंतागुंत कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने, एआय टूल्स नोकरभरतीच्या गरजा, अंतर्गत कार्यप्रणाली आणि कर्मचारी रचनेत बदल घडवत आहेत, असं आयटी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी सूचित केलं आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी कपात अटळ असून भविष्यातही अनेकांच्या नोकऱ्या अशाच पद्धतीने जाणार असल्याचं मानलं जात आहे.