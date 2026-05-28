/CNG ही आता परवडेना! स्वस्त इंधनाचा पर्यायही आता महागडा, सीएनजी शंभरीच्या उंबरठ्यावर

सीएनजी आता शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. एकेकाळी स्वस्त इंधनाचा पर्याय आता महागडा होऊ लागलाय. सीएनजी शंभरीकडं वाटचाल करु लागल्यानं रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक आणि मध्यमवर्गीय कारमालकांना सीएनजी परवडेनासा झालाय.
एकेकाळी स्वस्त इंधन म्हणून ओळख असलेला सीएनजी आता शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. सीएनजीमुळं स्वस्तात मस्त प्रवास होतो म्हणून मध्यमवर्गीयांनी मोठ्या प्रमाणात स्वतःच्या कार घेतल्या. शे-पाचशे रुपयांत पन्नास किलोमीटर गारेगार प्रवास ही कल्पनाच मध्यमवर्गीयांना भावली. रिक्षा, टॅक्सीचालक, ओला-उबरवाल्या टॅक्सीचालकांच्याही खिशात सीएनजीमुळं पैसे खुळखुळू लागले. सुरुवातीला सीएनजीसाठी पंपांवर रांगही नसायची. त्यामुळं स्वस्त आणि मस्त इंधनाचा पर्याय म्हणून सीएनजी वाहनं लोकप्रिय झाली. पण गेल्या काही वर्षात झपाट्यानं चित्र बदलू लागलं.
2019 मध्ये ₹56.50 रुपये किलो सीएनजी होता.
2020 मध्ये तो आणखी कमी दर म्हणजे ₹52.80 पैशांनी मिळू लागला
मात्र 2021 पासून सीएनजीचे भाव वाढले 2021मध्ये सीएनजी₹63.90 किलो झाला
पुढं 2022 मध्ये ₹92.00
पुन्हा 2023 मध्ये ₹86.00 रुपये म्हणजे सहा रुपयांनी स्वस्त झाला.
2024 मध्ये ₹89.00
2025 मध्ये ₹90.75 प्रति किलो.
आणि आता 2026 मध्ये 94.85 प्रति किलो झाला आहे
2015 च्या सुमारास पन्नाशीच्या घरात असलेला सीएनजी आता शंभरीकडं वाटचाल करु लागलाय. त्यामुळं हातावर पोट असलेल्या रिक्षाचालकांची अवस्था कठीण झालीये.
मध्यमवर्गीयांचं दुखणं वेगळंच आहे. एकतर पेट्रोल परवडत नाही म्हणून सीएनजी कार घेतली. आता सीएनजीही पेट्रोलची बरोबरी करु लागलाय. हे कमी की काय सीएनजी भरण्यासाठी तास दोन तास रांगेत उभं राहावं लागतं. फसवणूक झाल्यासारखी स्थिती मध्यवर्गीय कारमालकांची झालीये.
स्वस्त मस्त इंधन म्हणून सीएनजी कारची मागणी वाढली होती. पण इंधन महाग झालं. शिवाय त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत त्यामुळं सीएनजी आता सगळ्यांसाठीच डोकेदुखी झालीये.