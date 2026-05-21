भाजपा नाही आता 'हा' आहे भारतातील सर्वात मोठा पक्ष! स्थापनेच्या चौथ्या दिवशीच BJP ला टाकलं मागे

Largest Indian Political Party On Social Media: भारतीय जनता पार्टी मागील अनेक वर्षांपासून सोशल मीडियावर सक्रीय असतानाच अवघ्या चार दिवसांमध्ये एका पार्टीने भाजपालाही मागे टाकलं आहे.
Largest Indian Political Party On Social Media: सोशल मीडिया हे केवळ टाइमपास किंवा मनोरंजनाचं साधन नाही, असं अनेकदा म्हटलं जातं. त्याचाच प्रत्यय सध्या इंटरनेटवरील 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या माध्यमातून येत आहे. अवघ्या तीन दिवसांमध्ये या डिजीटल मोहिमेने भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला इन्स्टाग्राम फॉलोअर्सच्या शर्यतीत मागे टाकलं आहे. विशेष म्हणजे 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने कोणतेही पेड प्रमोशन म्हणजेच पैसे खर्च न करता मागील अनेक वर्षांपासून सोशल मीडियावर सक्रीय असलेल्या आणि तितक्याच प्रभावीपणे सोशल मीडियावरुन राजकीय भूमिका मांडणाऱ्या भाजपाला मागे टाकल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' हा राजकीय पक्ष असल्याचं गृहित धरलं तर तो डिजीटल माध्यमावर खास करुन तरुणांचं प्लॅटफॉर्म म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इन्स्टाग्रामवरील भारतातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ठरला आहे.
खरं तर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ही सोशल मीडियावरील एक व्यंग्यात्मक चळवळ आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी' हा खरा राजकीय पक्ष नाही. 16 मे 2026 रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका प्रकरणासंदर्भात न्यायनिवाडा करताना, "काही बेरोजगार तरुणांना 'कॉकरोच आणि परजीवी' म्हटलं होतं. यावरुन मोठा वाद निर्णाम झाला. त्यानंतर पुण्यात शिकलेल्या आणि सध्या अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापिठात शिकणाऱ्या अभिजीत दिपके यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ची स्थापना केली. तरुणांची हताशा, बेरोजगारी, शिक्षण समस्या आणि एकूणच यंत्रणेविरोधात मीम्स-व्यंग्य स्वरूपातून व्यक्त होणारा हा डिजीटल पक्ष पाहता पाहता एवढा व्हायरल झाला की त्यांनी अनेक वर्षांपासून मेहनतीने फॉलोअर्स वाढवणाऱ्या भाजपाला सहज मागे टाकलं.
'कॉकरोच जनता पार्टी'चे इन्स्टाग्रामवर तीन दिवसांमध्ये 92 लाख 35 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स झाले आहेत. तर दुसरीकडे मागील दीड दशकांहून अधिक काळापासून सोशल मीडियावर सक्रीय असलेल्या भाजपाचे इन्स्टाग्रामवर 87 लाख 39 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या फॉलोअर्सपेक्षा अधिक फॉलोअर्सचा टप्पा ओलांडल्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या पेजवरुन एक पोस्ट करण्यात आली आहे. या पोस्टमध्ये कॉकरोच भाजपाचं निवडणूक चिन्हं असलेलं कमळ कुरतडून खाताना दाखवण्यात आलं आहे. "फक्त चार दिवस लागले," अशी ओळ या पोस्टवर लिहिण्यात आली आहे. "तरुणाईच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष करु नका," असंही या फोटवर लिहिण्यात आलं आहे.
अनेकांनी या पोस्टवर कमेंट केल्या आहेत. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी, "ते स्वत:ला जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणत होते," अशी कमेंट करत थेट भारतीय जनता पार्टीचं नाव न घेता टोला लगावला आहे.