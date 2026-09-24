/Ertiga, Innova ला आता विसरा! मार्केटमध्ये येतीये जबरदस्त मायलेज असणारी सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, जाणून घ्या फिचर्स

जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर थोडे थांबणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण, पुढील काही दिवसांत भारतीय बाजारपेठेत अनेक नवीन कार लाँच होणार आहेत. यामध्ये एका अशा विशेष मॉडेलचा समावेश आहे, ज्याची बऱ्याच काळापासून उत्सुकतेने वाट पाहिली जात आहे. आम्ही ज्या कारबद्दल बोलत आहोत ती रेनो ट्राइबर टर्बो (Renault Triber Turbo) आहे.
कंपनीने अद्याप अधिकृत लाँचची तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, ती दिवाळीपूर्वी बाजारात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बाजारात या कारला थेट स्पर्धा करणारी दुसरी कोणतीही कार नसली, तरी तिची किंमत आणि आसनक्षमता पाहता, ती थेट 'मारुती सुझुकी अर्टिगा'शी (Maruti Suzuki Ertiga) स्पर्धा करेल.
'मारुती सुझुकी अर्टिगा' ही सर्वाधिक विक्री होणारी 7-सीटर एमपीव्ही (MPV) आहे. लोक ती प्रामुख्याने तिच्या सीएनजी (CNG) पर्यायामुळे, उत्कृष्ट मायलेजमुळे आणि प्रशस्त इंटिरिअरमुळे खरेदी करतात. अनेक लोक 'रेनॉल्ट ट्रायबर' (Renault Triber) देखील खरेदी करतात, परंतु बऱ्याचदा त्यांना त्यातील इंजिनबाबत तक्रारी असतात.
कंपनी या कारमध्ये टर्बो-पेट्रोल इंजिन देऊ शकते. रेनॉल्ट यात 1.0-लिटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. हेच इंजिन 'कायगर' (Kiger) आणि 'निसान मॅग्नाइट' (Nissan Magnite) मध्येही वापरले जाते. मात्र, 'ट्रायबर'साठी (Triber) कंपनी या इंजिनमध्ये काही विशेष बदल (री-ट्यूनिंग) करणार आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. 'कायगर'मध्ये हे इंजिन 100 PS ची पॉवर आणि 160 Nm चा टॉर्क निर्माण करते.
नवीन इंजिनसोबतच, कंपनी 5-स्पीड मॅन्युअल आणि CVT गिअरबॉक्सचे पर्यायही देऊ शकते. रेनॉल्ट ट्रायबरसाठी फॅक्टरी-फिटेड CNG किटबद्दलही चर्चा सुरू आहे. या मॉडेलसाठी कंपनी 'ड्युअल-सिलेंडर CNG सेटअप'चा वापर करू शकते. CNG व्हेरिएंट केवळ मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
सध्या 'ट्रायबर' (Triber) ही कार 1.0-लिटर, तीन-सिलेंडर, नॅचरली ॲस्पिरेटेड इंजिनसह उपलब्ध आहे. तिची किंमत 5.81 लाख ते 8.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे. टर्बो इंजिनच्या समावेशामुळे गाडीच्या किमतीत वाढ होणे निश्चित आहे. जरी याच्या लाँचची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आली नसली, तरी कंपनी ती पुढील महिन्याच्या अखेरीस बाजारात आणू शकते.