कनेक्टेड वर्कप्लेस : जिथे AI टीमच्या नियुक्ती, प्रशिक्षण इत्यादींची प्रतिभा बदलतंय

AI च्या माध्यमातून संस्थेची संघटनात्मक प्रक्रिया पुन्हा आतून बाहेरून लिहिली जात आहे. परंतु ते लगेच मोठ्या बदलांद्वारे नाही तर कंपन्या कशा चालतात, नवनवीन कल्पना करतात आणि वाढतात यावर परिणाम करणाऱ्या खोल संरचनात्मक बदलांद्वारे. उमेदवारांची निवड करणारे रिक्रूटर्स हे AI चा वापर मर्यादित उपयोगापुरतं नाही तर धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियांमध्ये सुद्धा करताना दिसतायत. त्यामुळे नियुक्ती, प्रशिक्षण इत्यादी प्रक्रियेत बदल घडत आहेत.
जॉब रोलकडे आता एखादं कार्य म्हणून न पाहता त्याकडे स्किल सेटप्रमाणे पाहिले जात आहे. कंपनीच्या आतील व्यक्तींची निवड ही आता एक प्रमुख टॅलेंट स्टेटर्जी बनली आहे. त्यामुळे आता उमेदवारांची निवड करणारे रिक्रूटर्स हे केवळ उमेदवार निवडणारे नाहीत तर स्टॅटर्जिक करिअर ऍडव्हायजर बनले आहेत. झी माध्यमसमूह आणि लिंक्डइन यांच्या सह 'बियॉन्ड एआय, सीव्ही आणि जेडी' या विशेष मालिकेच्या पहिल्या भागात लिंक्डइन टॅलेंट अँड लर्निंग सोल्युशन्समध्ये भारताच्या प्रमुख रुची आनंद आणि विप्रोचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संजीव जैन यांनी एआय संघटनात्मक कामकाजाच्या एका नवीन युगाची सुरुवात कशी करत आहे? जे अधिक हुशार, अधिक कनेक्टेड आणि सहयोगी ठरू शकते याविषयी चर्चा केली.
AI नियोजन, निर्णय घेणे आणि क्षमता निर्माण करणे या संस्थेच्या संघटनात्मक मूलभूत गोष्टींना पुन्हा आकार देत आहे. भरतीपासून ते कामगिरीपर्यंत, AI संस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर प्रभाव पाडत आहे. लिंक्डइनचा डेटा दर्शवतो की 52 टक्के उमेदवारांची निवड करणारे रिक्रूटर्स एआय टूल्सचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात. भारतातील मोठ्या प्रमाणात अनेक कंपन्यांनी भरती प्रक्रियेतील टेक्नॉलॉजिमध्ये त्यांची गुंतवणूक वाढवली आहे. रुची आनंद यांनी या उत्क्रांतीचे वर्णन 'हायप ते हँडबुक' असे केले. AI आता संस्थेतील मुख्य व्यवसाय कार्यांमध्ये अंमलात आणले जाणारे दैनंदिन साधन आहे.
AI आता संस्थेच्या संघटनात्मक प्रक्रियांमध्ये खोलवर रुजले असून कंपन्या कसे काम करतात, ग्राहकांना कशी सेवा पुरवतात आणि मूल्य तयार करतात यांमध्ये बदल घडवत आहे. संजीव जैन यांनी स्पष्ट केलं की, जेव्हा बुद्धिमत्ता ही दैनंदिन कार्यप्रवाहात गुंतलेली असते तेव्हा टीम अधिक वेगाने आणि आत्मविश्वासाने काम करतो. यावरून असं दिसून येतं की कौशल्य ही प्रथम रोल डिझाईन आणि सतत अंतर्गत क्षमता बांधणी ही संस्थेतील सामूहिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी का महत्त्वाची आहे.
AI च्या दिशेने वाटचाल केल्याने भविष्यातील कामाचा मार्ग मोकळा होत असून याला रुची आनंद यांनी 'कनेक्टेड' असं म्हटलं आहे. रुची आनंद यांनी कनेक्टेड वर्कप्लेसची व्याख्या सांगताना म्हटले की, असे ठिकाण जिथे कौशल्ये, शिक्षण आणि गतिशीलता एकत्र वाढीसाठी सोबत येतात, ज्यामुळे प्रतिभा विकास तातडीपेक्षा अधिक हेतुपुरस्सर होतो. आनंद यांच्या सांगण्यानुसार AI येथे टीममधील क्षमता समान करून संस्थांना प्रतिभा वापरण्यास मदत करून सर्वात जास्त मूल्य निर्माण करण्याचं काम करते आणि महत्वाची भूमिका बजावते.
जैन यांनी सांगितले की विप्रो आधीच या वस्तुस्थिती एकरूप झाले आहे. 60 देशांमध्ये 2.3 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या जागतिक वर्कफोर्ससह, ही कंपनी 'वी नाऊ' नावाचा AI-आधारित अंतर्गत सहाय्यक (असिस्टंटः वापरते, जो दर आठवड्याला 100000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. ही केवळ कार्यात्मक सोय नाही, तर ती एक सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा आहे. AI हा दोन गोष्टींना जोडणारा दुवा बनत आहे, जो कर्मचाऱ्यांना सीमा आणि टाइम झोन ओलांडून अखंडपणे काम करण्यास मदत करतो.
विप्रोसारखे मोठे उद्योग या इम्प्लिमेंटेशनच्या शर्यतीत आघाडीवर असले तरी, लघु आणि मध्यम उद्योग ही दरी वेगाने भरून काढत आहेत. लिंक्डइनच्या आकडेवारीनुसार, 10 पैकी 9 लघु आणि मध्यम उद्योग (96%) आधीच AI इम्प्लिमेंटशनमध्ये गुंतवणूक करत आहेत किंवा त्याची योजना आखत आहेत, जे प्रयोगांपासून पुढे जाऊन एआयला त्यांच्या कामकाजाच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या निर्णायक बदलाचे संकेत देते. AI लहान कंपन्यांमध्ये संघटनात्मक ताकद निर्माण करण्याच्या पद्धतीतही बदल घडवत आहे – प्रतिभा शोधणे, मूल्यांकन करणे आणि त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यामधील अंतर कमी करत आहे, जिथे पारंपरिक पात्रतेपेक्षा कौशल्ये आणि डिजिटल प्रवीणता अधिक मौल्यवान ठरत आहेत.
भारतीय व्यावसायिकांसाठी, उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर AIचा अवलंब केल्यामुळे कौशल्यवृद्धीची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय उद्योग आधीच या दिशेने वाटचाल करत आहेत. आनंद यांच्या मते, भारतामध्ये जागतिक स्तरावर AI कौशल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, जिथे व्यावसायिक जागतिक सरासरीच्या तुलनेत दुप्पट वेळ शिकण्यासाठी घालवतात. भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाला जागतिक शक्तीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, व्यावसायिकांनी जिज्ञासू राहिले पाहिजे, आपली कौशल्ये अद्ययावत ठेवली पाहिजेत आणि भविष्यासाठी सज्ज राहण्यासाठी सतत शिकत राहिले पाहिजे.
'बियॉन्ड एआय, सीव्हीज अँड जेडीज'चा पहिला भाग येथे पहा: https://youtu.be/rG6jxKh7w2k