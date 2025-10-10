मैत्रिणीला मस्करीत अश्लील फोटो पाठवणं तिला महागात पडलं; मुंबईतील तरुणीला...

Mumbai Crime News: मस्करीची कुस्करी झाली की मस्करी करणारा अडचणीत येतो असं म्हटलं जातं. असाच काहीसा प्रकार मुंबईतील एका तरुणीसोबत घडला आहे. आपल्या वर्गमैत्रिणीला मस्करीत केलेले अश्लील मेसेज या अल्पवयीन मुलीच्या अंगलट आले. मेसेजमुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल अल्पवयीन मुलीने पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याने पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र आपण मस्करीत हे मेसेज पाठवल्याचं सांगत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र पीडित आणि आरोपी दोघीही अल्पवयीन असताना पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलाच कसा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
पीडितेला अज्ञात नंबरवरून मेसेज आल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. त्या वेळी हे मेसेज कोणी पाठवले समजले नव्हते. तपासाअंती हा मेसेज एका अल्पवयीन मुलीने पाठवल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. सी. गावंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
अल्पवयीन मुलीला अनोळखी नंबरवरून अश्लील संदेश येऊ लागले. मेसेज पाठवणारा पुरुष असल्याचे गृहीत धरून तिने नंबर ब्लॉक केला. सततच्या मेसेजमुळे घाबरून कुटुंबीयांनी कांदिवली पोलिसात तक्रार नोंदवली.
तपासादरम्यान, हे मेसेज पीडितेच्या वर्गमैत्रिणीने पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीने मस्करी करण्यासाठी मेसेज पाठवल्याचं सांगितलं. मात्र परंतु पोक्सोंतर्गत गुन्हा नोंदविल्याने आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल केलं जाणार नसल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
पोस्को (POCSO) हे 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस' (Protection of Children from Sexual Offences) या कायद्याच्या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. 2012 चा हा विशेष कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक शोषण, लैंगिक हल्ला, बाल विकृतपणा आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण दिलं जातं. या कायद्यांतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा, विशेष न्यायालये आणि मुलांसाठी मैत्रीपूर्ण तपास प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.
मात्र आरोपी आणि पीडिता हे दोघेही अल्पवयीन असल्याने या प्रकरणात पोस्को कसा काय लावण्यात आलाय याचं स्पष्टीकरण आता न्यायालयाने तपास यंत्रणांकडे मागवलं आहे. त्यामुळे आता यावर पोलीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.