English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मैत्रिणीला मस्करीत अश्लील फोटो पाठवणं तिला महागात पडलं; मुंबईतील तरुणीला...

Crime News: पीडित मुलीला एका अनोखळी क्रमांकांवरुन अश्लील मेसेज येत असल्याने तिने तो क्रमांक ब्लॉक केला. मात्र त्यानंतरही हा त्रास थांबला नाही अन्...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 10, 2025, 09:13 AM IST
मैत्रिणीला मस्करीत अश्लील फोटो पाठवणं तिला महागात पडलं; मुंबईतील तरुणीला...
या प्रकरणात न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Mumbai Crime News: मस्करीची कुस्करी झाली की मस्करी करणारा अडचणीत येतो असं म्हटलं जातं. असाच काहीसा प्रकार मुंबईतील एका तरुणीसोबत घडला आहे. आपल्या वर्गमैत्रिणीला मस्करीत केलेले अश्लील मेसेज या अल्पवयीन मुलीच्या अंगलट आले. मेसेजमुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल अल्पवयीन मुलीने पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याने पोक्सोंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र आपण मस्करीत हे मेसेज पाठवल्याचं सांगत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र पीडित आणि आरोपी दोघीही अल्पवयीन असताना पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलाच कसा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश

पीडितेला अज्ञात नंबरवरून मेसेज आल्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. त्या वेळी हे मेसेज कोणी पाठवले समजले नव्हते. तपासाअंती हा मेसेज एका अल्पवयीन मुलीने पाठवल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. सी. गावंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

कांदिवली पोलिसात तक्रार

अल्पवयीन मुलीला अनोळखी नंबरवरून अश्लील संदेश येऊ लागले. मेसेज पाठवणारा पुरुष असल्याचे गृहीत धरून तिने नंबर ब्लॉक केला. सततच्या मेसेजमुळे घाबरून कुटुंबीयांनी कांदिवली पोलिसात तक्रार नोंदवली.

नक्की वाचा >> तिने अश्लील फोटो पाठवले अन्...; महाराष्ट्रातील 'या' आमदारासोबत घडला हादरवणारा प्रकार

पीडितेच्या वर्गमैत्रिणीनेच पाठवलेले मेसेज

तपासादरम्यान, हे मेसेज पीडितेच्या वर्गमैत्रिणीने पाठवल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीने मस्करी करण्यासाठी मेसेज पाठवल्याचं सांगितलं. मात्र परंतु पोक्सोंतर्गत गुन्हा नोंदविल्याने आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपपत्र दाखल केलं जाणार नसल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

पोस्को काय आहे?

पोस्को (POCSO) हे 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस' (Protection of Children from Sexual Offences) या कायद्याच्या नावाचं संक्षिप्त रूप आहे. 2012 चा हा विशेष कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत 18 वर्षांखालील मुलांना लैंगिक शोषण, लैंगिक हल्ला, बाल विकृतपणा आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण दिलं जातं. या कायद्यांतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा, विशेष न्यायालये आणि मुलांसाठी मैत्रीपूर्ण तपास प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.

मात्र आरोपी आणि पीडिता हे दोघेही अल्पवयीन असल्याने या प्रकरणात पोस्को कसा काय लावण्यात आलाय याचं स्पष्टीकरण आता न्यायालयाने तपास यंत्रणांकडे मागवलं आहे. त्यामुळे आता यावर पोलीस काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
vulgar messagesClassmateBombay High CourtchargesheetPOSCO Act

इतर बातम्या