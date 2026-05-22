/Cyber Alert : सावधान! एक सेल्फी करेल आयुष्य उद्ध्वस्त; विक्ट्री पोझ देताना 100 वेळा करा विचार, फक्त बँक अकाऊंट खाली नाहीतर...

AI Cyber Fraud : आपण सेल्फी काढताना अनेक वेळा विक्ट्री पोझ म्हणजे दोन बेटांनी'व्ही' चिन्ह करतो. पण तुमची ही चूक आता महागात पडू शकते. कसं ते जाणून घ्या.
AI Fingerprint Theft : गेल्या काही वर्षांपासून डिजिटलचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतोय. जिथे सुरक्षेच्यादृष्टीकोनातून आपण बायोमेट्रिक्स आणि फिंगरप्रिंट लॉकवर भर देतोय. तिथे आपली एक चूक आपलं आयुष्य उद्ध्वस्त करु शकतं. साबयर सुरक्षा तज्ज्ञांनी धोकादायक इशारा दिलाय. जे लोक स्मार्टफोन वारतात आणि फोटो किंवा सेल्फी काढताना बोटांची विशिष्ट रचना करता. त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. तुम्ही सुद्धा 'V' चिन्ह म्हणजे तर्जनी आणि मधले बोट बाहेरच्या दिशेने पसरवून विक्ट्री पोझचा सेल्फी काढता आणि तो सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करतात. हा इशारा खास करुन त्या लोकांसाठी आहे. तुमच्या मोबाईल फोनमधील आधुनिक हाय-डेफिनिशन कॅमेरे आणि प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सॉफ्टवेअरचे आहेत. त्यामुळे अशा वेळी तुम्ही विक्ट्री पोझ सेल्फी काढली आणि ती सोशल मीडियावर टाकल्यास तुमच्या बोटांच्या ठशांविषयीची सविस्तर माहिती चोरली जाते.
या चोरलेल्या ठशांमुळे तुमचं बँक अकाऊंट तर रिकामं होऊ शकतं त्यासोबत तुमच्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी चोरीला जाऊ शकतात. चीनी साबयर सुरक्षा तज्ज्ञांनी सांगितलं की, एका रिॲलिटी शो दरम्यान सेलिब्रिटींच्या सेल्फीमध्ये बोटांचे ठसे किती स्पष्टपणे दिसतात ते दाखवलं. ते म्हणाले की, जर फोटो 1.5 मीटरपेक्षा कमी अंतरावरून काढला असेल आणि बोटे थेट कॅमेऱ्यासमोर असतात. तर बोटांच्या ठशांची संपूर्ण माहिती सहज मिळते. महत्त्वाचे म्हणजे सेल्फीच्या बाबतीत, हे अंतर आणखी कमी होतं. ज्यामुळे हा धोका अधिक वाढतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, 3 मीटरपर्यंतच्या अंतरावरून काढलेल्या फोटोंमधूनही बोटांच्या ठशांची जवळपास अर्धी माहिती सहजपणे मिळवता येतं. आधुनिक एआय तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे हा धोका अधिकच खरा ठरतोय.
एका टीव्ही शोमध्ये, ली चांगने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेअर आणि एआयचा वापर करुन जगासमोर हे सत्य उघड केलंय. उघड्या डोळ्यांना अस्पष्ट दिसणाऱ्या बोटांच्या ठशांचे क्लोज-अप त्यांनी सगळ्यांना दाखवून धक्का दिला. चायनीज ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसमधील क्रिप्टोग्राफीचे प्राध्यापक जिंग जिऊ यांनीही याची पुष्टी केलीय की, हाय-डेफिनिशन कॅमेऱ्यांचा वापर करून, केवळ 'व्ही' पोझ देऊन हाताचा अर्थ उलगडता येतो आणि बोटांचे ठसे चोरी होऊ शकतात. पण दुसरीकडे ही बातमी व्हायरल झाल्यानंतर, काही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलंय की बोटांचे ठसे चोरणे आणि त्यांचा गैरवापर करणे जेवढं त्यांनी सांगितलंय तेवढं सोप नाहीय.
त्यांनी सांगितलंय की, एखाद्या व्यक्तीच्या बायोमेट्रिक्सची यशस्वीपणे नक्कल करण्यासाठी प्रकाशाची स्थिती, कॅमेऱ्याचे फोकस आणि प्रतिमेची स्पष्टता यांसारखे अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. एवढंच नाहीतर अचूक जुळणीसाठी ओळख चोरणाऱ्यांना एकाच व्यक्तीच्या अनेक वेगवेगळ्या छायाचित्रांची गरज लागते. असं असलं तरी, तंत्रज्ञान ज्या वेगाने प्रगत होतंय ते पाहता सुरक्षा तज्ज्ञ याला एक उदयोन्मुख आणि गंभीर धोका मानत आहेत.