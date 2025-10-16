₹581200000 ची फसवणूक... मुंबईतील सर्वात मोठा सायबर गुन्हा! ED, CBI मधून...; तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं

Biggest Cyber Crime In Mumbai: मुंबईत एका उद्योजकाला कोट्यवधींचा गंडा घालण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या उद्योजकाकडून 'डिजीटल अरेस्ट'च्या माध्यमातून तब्बल 58 कोटी रुपये लुबाडण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सदर प्रकरणी सायबर क्राइम पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. आता या तिघांनी हे 58 कोटी रुपये नेमके कुठे आणि कसे खर्च केलेत? हा पैसा गेलाय कुठे याचा माग पोलीस काढत आहेत.
ईडी आणि सीबीआयचे अधिकारी असल्याचं सांगून उद्योजक आणि त्याच्या पत्नीला 'डिजीटल अरेस्ट'च्या माध्यमातून लुटलं. आरोपींनी 18 बँक खाती वापरुन पैसे काढून घेतले. अब्दुल नासीर खुल्ली, अर्जुन कडवासरा, जेठाराम कडवासरा अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. मनी लाँडरिंग प्रकरणात अडकल्याचे सांगून या उद्योजकाला 'डिजीटल अरेस्ट'प्रमाणे अडकवण्यात आले. दरम्यान, 9 ऑगस्ट ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान उद्योजकाने आरटीजीएसद्वारे 58 कोटी 13 लाख रुपये या तिघांना दिले.
डिजिटल अरेस्ट हा ऑनलाइन फसवणुकीचा प्रकार आहे. या प्रकारात एखादी व्यक्ती पोलीस किंवा एखाद्या तपास यंत्रणेतील अधिकारी असल्याचं सांगून मेसेज पाठवतो. अनेकदा व्हॉट्सअप किंवा इतर माध्यमातून थेट व्हीडिओ कॉल केला जातो. तुम्हाला ड्रग्स किंवा मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात डिजिटल अरेस्ट करण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. डिजिटल अरेस्ट हा एक नव्या प्रकारचा ऑनलाइन फसवणुकीचा प्रकार आहे. सायबर गुन्हेगार लोकांना सरकारी अधिकारी, पोलीस, किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवून भीती दाखवतात. एखाद्या ठरलेल्या ठिकाणी हे अधिकारी समोरच्या व्यक्तीला बसवून ठेवतात आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून त्याच्याकडून पैशांची वसुली करता.
फोन किंवा व्हिडिओ कॉल येतो, गुन्हेगार स्वतःला सायबर सेल, पोलिस, किंवा कुरिअर एजन्सीचा अधिकारी म्हणून ओळख करून देतो. तुमच्या नावावर बेकायदेशीर पार्सल सापडले आहे किंवा तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडल्याचं सांगितलं जातं. या पार्सलसाठी तुमचा आधार किंवा पॅन कार्ड गुन्ह्यात वापरला गेल्याचा दावा केला जातो. तसेच तुम्हाला तपासासाठी डिजीटली अरेस्ट केली जात असून आता तुम्हाला आमच्या देखरेखीखालीच राहायचं असून कॉल बंद करता येणार नाही, असं सांगितलं जातं. समोरच्या व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर ठेवून 'डिजिटल अरेस्ट' केलं जातं. म्हणजेच त्या व्यक्तीला मोबाईल बंद करू नका, जागेवरच राहा, असे सांगितले जातं. धमकावून पैसे मागितले जातात. “तपास संपेपर्यंत जामीन किंवा सिक्युरिटी फी भरा,” असं सांगून पैसे बळकावतात. काही वेळा ते खोटे पोलीस ओळखपत्र, नोटिसा, किंवा एफआयआर दाखवतात.
अनोळखी कॉलवर विश्वास ठेवू नये. सरकारी यंत्रणा किंवा अधिकारी कधीही फोनवर पैसे मागत नाही. कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका. केलं तरी बँक खात्याचे तपशील देऊ नका. पोलीस स्टेशन किंवा सायबर क्राईम हेल्पलाईन 1930 वर लगेच तक्रार करा. अधिकृत वेबसाइटवर तक्रार नोंदवाता येईल. सायबर सेलची अधिकृत वेबसाईट cybercrime.gov.in ही आहे.