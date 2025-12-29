Happy New Year चा 'तो' एक मेसेज बँक अकाऊंट करेल रिकामं! तुम्हालाही केलं जाऊ शकतं टार्गेट

Alert About Happy New Year WhatsApp Message: सणासुदीचा काळ असो किंवा नवीन वर्षाची सुरुवात असो सोशल मीडियावर मेसेज आणि पोस्टचा सुळसुळाट असण्याच्या या काळात मागील काही वर्षांपासून सायबर चोरही प्रचंड सक्रीय होऊ लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. आजच्या स्मार्टफोनच्या जगात अगदी ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते अगदी 18 वर्षांखालील मुलंही स्मार्टफोन वापरत असल्याने असे युझर्स या सायबर चोरांसाठी सोपी टार्गेट ठरतात. अनेकदा या युझर्सला अगदी स्मार्ट पद्धतीने आणि त्यांच्या न कळत सायबर चोरांकडून गंडा घातला जातो. सध्या एपीके फाइल्सच्या माध्यमातून अशाप्रकारचा गंडा घालण्याचे प्रकार अनेक प्रकरणांमध्ये घडल्याचं दिसून आलं आहे. आता नवीन वर्षाची डिजीटल ग्रिटींग आणि शुभेच्छा मेसेजच्या माध्यमातून एपीके फाइल्स पाठवून गंडा घातला जातो. या माध्यमातून युझर्सच्या न कळत त्यांच्या मोबाईलचा ताबा मिळवला जातो. ही फसवणूक कशी होते जाणून घेऊयात:
सामान्यपणे या फसवणुकीची सुरुवात 'नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा' देणाऱ्या एका अगदी फालतू वाटेल अशा व्हॉट्सॲप मेसेजने होते. या मेसेजमधून युझर्सला एखादं विशेष ग्रीटिंग कार्ड किंवा फोटो पाहण्यासाठी सोबत जोडलेली फाइल डाउनलोड करण्यास सांगितलं जातं. अनेकदा ही फाइल इतरांना शेअर करण्यास सांगितलं जातं. ही एपीके फाइल असते. एकदा का ही एपीके फाइल इन्स्टॉल झाली की, मोबाईलवर समोरच्याने ताबा मिळवल्याचं युझर्सला समजतही नाही. मात्र या माध्यमातून अनेक गोष्टी हळूहळू बदलल्या जातात ज्यावर युझर्सचं नियंत्रणही नसतं.
अशा फसवणुकीला बळी पडलेल्या अनेकांना ही फाइल डाऊनलोड केल्यानंतर काही तासांतच त्यांच्या फोनवर विचित्र हालचाली होत असल्याचं दिसून आलं. अशी एपीके डाऊनलोड झालेल्या फोनमधील ॲप्स आपोआप उघडले जातात. परवानगीशिवाय कॉनटॅक्ट लिस्ट हाताळली जाते. काही प्रकरणांमध्ये, बँक खाती किंवा UPI ॲप्सचा अनधिकृत व्यवहारांसाठी गैरवापर करण्यात आल्याचंही लक्षात आलं आहे.
या एपीके फाइल्स डाऊनलोड केल्यावर युझर्सला काहीही फरक दिसत नसला तरी बॅकग्राऊण्डला या फाइल्स गुपचूप काम करण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. एकदा इन्स्टॉल झाल्यावर या फाइल्सच्या माध्यमातून ज्या व्यक्तीची फसवणूक केली जात आहे त्याच्या डिव्हाइसवर पूर्ण नियंत्रण मिळवतात, असं सायबर तज्ञ सांगतात. सणासुदीच्या काळात अशा फसवणुकीचे प्रकार वाढतात. यामागील मुख्य कारण म्हणजे या काळात लोक मोठ्या प्रमाणात मेसेजसची देवाण-घेवाण करत असल्याने ते नेमकं आपण काय डाऊनलोड करतोय, फॉरवर्ड करतोय याकडे फारसं लक्ष देत नाहीत. अनेकदा अशा काळात अज्ञात लिंक्सवर क्लिक करण्याचं प्रमाणही अधिक असल्याचं आढळून आलं आहे.
हैदराबाद पोलीस खात्याच्या सायबर विभागानेही लोकांना अशाप्रकारच्या फसवणुकीपासून सावधान आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केलं आहे. नागरिकांना इशारा देताना अधिकाऱ्यांनी, फसवणूक करणारे पैसे आणि वैयक्तिक डेटा चोरण्यासाठी व्हॉट्सॲप, एसएमएस आणि ईमेलद्वारे बनावट एपीके फाइल्स आणि हानिकारक लिंक्स व्हायरल करत आहेत, असं स्पष्ट केलं आहे.
एपीके फाइल्समधील एपीकेचा फुलफॉर्म Android Package Kit असा आहे. या अशा फॉरमॅटमधील फाइल्स अँड्रॉइड फोनवर ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करण्यासाठी वापरल्या जातात. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर ज्या प्रकारे विंडोज वापरल्या जाणाऱ्या कंप्युटरवर .exe फाइल असते त्याच पद्धीने या एपीके फाइल्स अँड्रॉइडसाठी काम करतात.
मात्र या एपीके फाइल्स मेसेज, ईमेल किंवा वेबसाइट्सद्वारे देखील शेअर केल्या जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने एपीके शेअर करण्याच्या पद्धतीला साइडलोडिंग म्हणतात. साइडलोडिंग काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये उपयुक्त ठरत असलं तरी ते फार धोकादायक आहे. अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळालेल्या एपीके फाइल्समध्ये मालवेअर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा मालवेअर युझर्सच्या फोनमधून हेरगिरी करण्यास सक्षम असतं. एपीके फाइलच्या माध्यमातून डेटा चोरी होऊ शकते. तसेच ज्या मोबाईलवर ही एपीके डाऊनलोड झाली आहे त्या फोनशी संलग्न बँक खातंही रिकामं केल्याची प्रकरणं पूर्वी घडली आहेत.
अशाप्रकारे फसवणुकीच्या उद्देशाने पाठवलेल्या मेसेजेसमध्ये अर्जन्सी म्हणजेच लगेच हे करा, तातडीन करा असं सूचवलं जातं. बक्षिसं, प्राइजमनी किंवा तातडीने हे करा ते करा असं सूचवलं जातं. अज्ञात क्रमांकांवरून आलेले हे मेसेज, स्पेलिंगच्या चुका, विचित्र लिंक्स किंवा ओटीपी, पिन किंवा बँक तपशिलांची मागणी झाली तर हीच हे मेसेज खोटे आणि फसवे असल्याचा इशारा देणारे इंटिकेशन्स आहेत. खरोखरच कंपन्यांनी पाठवलेले मेसेज कधीच युझर्सची अशी खासगी माहिती मागत नाहीत.