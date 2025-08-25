English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
व्हॉट्सअप ग्रुपवर एक क्लिक केल्याने 3 लाखांचा फटाका; तुमच्याकडूनही होऊ शकते अशी चूक, वेळीच सावध व्हा

Cyber Crime News: असला एखादा प्रकार तुमच्यासोबतही घडू शकतो. नेमकं या व्यक्तीसोबत घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 25, 2025, 07:55 AM IST
ती एक चूक महगात पडली (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रि पीकवरुन साभार)

Cyber Crime News: विधान भवनातील वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सायबर भामट्याच्या जाळ्यात अडकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सायबर ठगांनी आरटीओचं चलान अशा नावाने पाठवलेल्या फाइलवर क्लिक केल्याने या व्यक्तीला 3 लाख रुपये गमवावे लागलेत. नेमकं या व्यक्तीसोबत घडलं काय पाहूयात...

व्हॉट्सअप ग्रुपवर आलेला तो मेसेज

बोगस आरटीओ चलन या एपीके फाइलवर क्लिक केल्याने या व्यक्तीच्या खात्यातील 3 लाख रुपये लंपास झाले. याप्रकरणी ताडदेव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणूक झालेला सुरक्षा अधिकारी मुंबई पोलिस दलात कार्यरत असून, ताडदेव पोलिस लाइनमध्ये वास्तव्यास आहे. 18 ऑगस्टच्या दुपारी साडेबारा वाजता बॅच क्रमांक 1988 या व्हॉट्सअप ग्रुपवर 'आरटीओ चलन' ही एपीके फाइल आली. त्यामध्ये महत्त्वाची माहिती असेल, या विचाराने पोलिसाने त्या लिंकवर क्लिक केले. लगेच त्यांच्या मोबाइलवर एक अॅप डाऊनलोड झाले. त्यावर एक फॉर्म ओपन झाला. फॉर्मवर वैयक्तिक माहिती भरण्याबाबत सूचना दिली होती.

..अन् शंका आली पण तोपर्यंत उशीर झालेला

पोलिसाने नाव, मोबाइल क्रमांक, पत्ता भरून फॉर्म सबमीट केला असता, त्याच्याकडे बँक डिटेल्स मागितली गेली. संशय आल्याने बागवान यांनी बँक खात्याची माहिती न भरता ते लिंकमधून एक्झिट झाले. तसेच, त्यांनी अॅप अनइस्टॉल केले. तोपर्यंत उशीर झाला होता. सायबर ठगांनी तक्रारदार पोलिसांच्या बँक खात्यांची गोपनीय माहिती मिळवत 3 लाख रुपयांवर डल्ला मारला. फसवणूक झाल्याची खात्री पटताच पीडित व्यक्तीने 1930 हेल्पलाइनवर तक्रार दिली. त्यानंतर ताडदेव पोलिस ठाणे गाठत रितसर तक्रार नोंदवली.

FAQ

फसवणूक झालेली व्यक्ती कोण आहे?
फसवणूक झालेली व्यक्ती ही मुंबई पोलिस दलातील एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी आहे, जो विधान भवनात कार्यरत असून ताडदेव पोलिस लाइनमध्ये वास्तव्यास आहे.

या घटनेनंतर तक्रारदाराने काय केले?
फसवणुकीची खात्री पटताच तक्रारदाराने सायबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 वर तक्रार नोंदवली आणि त्यानंतर ताडदेव पोलिस ठाण्यात जाऊन रीतसर तक्रार दाखल केली.

एपीके फाइल म्हणजे काय आणि त्यामुळे काय झाले?
एपीके फाइल ही एक अँड्रॉइड अॅप्लिकेशन फाइल आहे, जी या प्रकरणात ‘आरटीओ चलन’ नावाने पाठवली गेली. तक्रारदाराने या फाइलवर क्लिक केल्याने त्यांच्या मोबाइलवर एक बोगस अॅप डाऊनलोड झाले, ज्यामुळे सायबर ठगांना त्यांची वैयक्तिक आणि बँक खात्याची माहिती मिळाली.

तक्रारदाराने बँक तपशील का दिले नाहीत?
तक्रारदाराला बँक तपशील मागितल्यावर संशय आला, म्हणून त्यांनी बँक खात्याची माहिती न भरता अॅपमधून बाहेर पडून ते अनइन्स्टॉल केले.

तरीही पैसे कसे लंपास झाले?
तक्रारदाराने नाव, मोबाइल क्रमांक आणि पत्ता यासारखी वैयक्तिक माहिती अॅपमध्ये भरली होती, जी सायबर ठगांनी वापरून त्यांच्या बँक खात्याची गोपनीय माहिती मिळवली आणि 3 लाख रुपये लंपास केले.

या घटनेतून काय धडा शिकता येतो?
अनोळखी किंवा संशयास्पद लिंक किंवा फाइल्सवर क्लिक करू नये, विशेषतः व्हॉट्सअॅप किंवा इतर माध्यमांवरून येणाऱ्या एपीके फाइल्सवर. तसेच, कोणत्याही अॅपमध्ये वैयक्तिक किंवा बँक माहिती भरण्यापूर्वी त्याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.

सायबर फसवणुकीपासून बचावासाठी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात?

अनोळखी लिंक किंवा फाइल्सवर क्लिक करणे टाळावे.  
अज्ञात अॅप्स डाऊनलोड करू नयेत.  
वैयक्तिक किंवा बँक माहिती ऑनलाइन शेअर करताना सावधगिरी बाळगावी.  
फसवणुकीची शंका आल्यास तात्काळ 1930 हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा.

