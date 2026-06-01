/सिलेंडर वितरण अधिक सुरक्षित; भारतगॅसने लागू केली DAC कोड प्रणाली! वाचा सविस्तर

भारतगॅसच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या वितरणाच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, आता हे बदल कोणते झाले आहेत. यासंदर्भात लेखामध्ये तुम्हाला यासंदर्भात सविस्तर माहिती लेखामध्ये देणार आहोत. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरची डिलिव्हरी वेगळ्या पद्धतीने होणार आहे. सिलेंडर मिळाल्यानंतर, ग्राहकाला एक विशेष डीएसी कोड शेअर करावा लागेल, त्यानंतरच डिलिव्हरी पूर्ण मानली जाईल. सिलेंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना डीएसी कोड सांगावा लागणार आहे, पण डीएसी कोड प्रणाली नक्की काय आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
भारतगॅसच्या व्यावसायिक सिलेंडर मिळवण्यासाठी आधी ग्राहकांना मोबाईल नंबर ओटीपी व्हेरिफिकेशन करावे लागत होते. आता डीएसी कोड प्रणाली देखील ओटीपी व्हेरिफिकेशनप्रमाणेच काम करेल. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार सांगितले आहे की, डीएसी कोड व्हेरिफिकेशनमुळे चुकीच्या डिलिव्हरी, फसवणुकीच्या नोंदी आणि ग्राहकांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल. ही सुविधा हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, दुकाने आणि इतर व्यावसायिक एलपीजी वापरकर्त्यांसाठी सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी कंपनीने विशेष सुचना दिली आहे की डीएसी कोड कोणालाही न सांगण्याचे विशेष आवाहन केले आहे.
भारतगॅसने हा निर्णय ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी महत्वाचे असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. जर तुम्ही डीएसी कोड लवकर सांगितला किंवा चुकीचा सांगितला तर गॅस पुरवठ्याचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. धोका टाळण्यासाठी ग्राहकांनी आधी सिलेंडर तपासून घ्यावा आणि डीएसी कोड सांगावा असे कंपनीने सुचना दिल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार तुमच्या घरी जेव्हा गॅस डिलिव्हरी झाल्यानंतर ग्राहकाला एक डिजिटल कॅश मेमो पाठवला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना प्रत्येक डिलिव्हरीची ऑनलाईन नोंद मिळणार आहे.
डिलिव्हरीची ऑनलाईन नोंद झाल्यानंतर ग्राहकांना किती पेमेंट आणि डिलिव्हरीच्या संदर्भात सर्व माहिती जमा होईल. या नव्या टेक्नॅालॅाजीमुळे कागदी बिलांची झंझट राहणार नाही. या प्रक्रियेसंदर्भात महत्वाचे म्हणजे ग्राहकांना नोंदणी केलेला मोबाईल नंबर हा नेहमी चालू ठेवावा लागणार आहे. भारत गॅस कंपनीने दिलेला डीएसी कोड हा कोणालाही देऊ नये असे स्पष्ट सांगण्यात आला आहे, जेव्हा तुमच्या घरी किंवा केद्रस्थानावर तुम्ही सिलेंडर घेतल्यानंतर कोड देणे हे सुरक्षेचे कारण आहे.