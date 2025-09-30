खिशात मावणारं थिएटर... कुठंही, कधीही पाहा आवडीचा चित्रपट; या इवल्याशा यंत्राची कमाल! किंमत किती?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tech News : आता जाऊ तिथं टिव्ही पाहू म्हणणाऱ्यांची मज्जाच! दिवाळीसाठी खरेदी काय करायची असा विचार करताय? हा पर्याय सर्वांच्याच सोयीचा... 

सायली पाटील | Updated: Sep 30, 2025, 01:22 PM IST
Tech News : सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत आणि अनेकांचच कल खरेदीकडे दिसत आहे. त्यातच सरकारनं जीएसटी प्रणालीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केल्यानं या दिवसांमध्ये एखादी कमाल गोष्ट घरी आणण्यासाठी बरीच मंडळी उत्सुक आहेत. काहींनी यंदाच्या खरेदीसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित गोष्टींना पसंती दिली आहे. अशाच टेकप्रेमींसाठी एक नवी गोष्ट भारतात नुकतीच लाँच झाली असून, चित्रपट किंवा टिव्ही प्रेमींसाठी ही एक परवणीच आहे. कारण चक्क खिशात भरून हवं तिथं थिएटर घेऊन जाणं शक्य झालं आहे. 

खिशात थिएटर? काय हा प्रकार? 

Portronics कंपनीनं नुकतंच भारतात एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर लाँच केला आहे. Pico 14 असं या प्रोजेक्टरचं नाव. आकारानं अतिशय लहान अशा या प्रोजेक्टरचे फिचर कोणा एका मोठ्या प्रोजेक्टरप्रमाणंच आहेत, ज्या माध्यमातून कुठंही कधीही मोठ्या पडद्यावर सीरिज, चित्रपट पाहण्याचा आनंद घेता येऊ शकतो. वजनानं हलका तरीही परफॉर्मन्सच्या बाबतीत कुठंही कमी न पडणारं हे उपकर टिव्हीप्रेमींसाठी अतिशय खास. 

Portronics Pico 14 हा एक mini rechargeable DLP प्रोजेक्टर आहे. याचा आकार 73x73x60mm असून वजन 250 ग्रॅम आहे. त्याचा लहानसा चौकोनी आकार डिझाईन ट्रायपॉड सपोर्टसह मिळतो आणि या प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून 100 इंचांची मोठी स्क्रीन साधारण 720p मध्ये पाहता येते. ज्यामध्ये 1600 ल्यूमन्स ब्राईटनेस मिळतो. 

हा प्रोजेक्टर वायरलेस आहे? 

हो!  Pico 14 मध्ये 4,800mAh बॅटरी देण्यात आली असून, विजेच्या वापराशिवाय ते तासभर चालू शकतं. त्यामुळं कॅम्पिंग, प्रवास अशा अनेक प्रसंगी तुम्ही त्याचा वापर करू शरता. कंपनीच्या दाव्यानुसार या उपकरणात 30,000 तासांची लॅम्प लाईफ आहे. ज्याचा वापर दीर्घकाळासाठी दिसून येतो. 

फिचर एका नजरेत.... 

4K इनपुट सपोर्ट
Android 13 OS 
ऑटो फोकस, रिमोट कंट्रोल, कीस्टोन करेक्शन
Dual-Band WiFi, Bluetooth 5.4
3W इनबिल्ट स्पीकर
25db पर्यंत नॉइज़ ऑपरेशन (Eco Mode)

काय आहे या मिनी थिएटरची किंमत? 

खिशात मावणाख्या लहानशा टिव्हीवजा थिएटरची भारतातील किंमत आहे 28,349 रुपये. हे उपकरण अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि इतर रिटेलर साईटवरही विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. ज्यासोबत ग्राहकांना 12 महिन्यांची वॉरंटी मिळते. 

FAQ

पोर्ट्रोनिक्स पिको 14 प्रोजेक्टर काय आहे आणि तो कशासाठी लॉन्च झाला?
पोर्ट्रोनिक्स कंपनीने भारतात नुकताच लॉन्च केलेला पिको 14 हा एक पोर्टेबल मिनी रिचार्जेबल DLP प्रोजेक्टर आहे. हा चित्रपट आणि टीव्ही प्रेमींसाठी आहे, ज्यामुळे कुठेही खिशात भरून घेऊन मोठ्या पडद्यावर (100 इंच) सीरिज किंवा चित्रपट पाहता येतात. 

पिको 14 चा आकार, वजन आणि प्रोजेक्शन क्षमता काय आहे?
उत्तर: या प्रोजेक्टरचा आकार 73x73x60 मिमी असून वजन फक्त 250 ग्रॅम आहे. तो 720p रिझोल्यूशनमध्ये 100 इंच स्क्रीन प्रोजेक्ट करतो आणि 1600 ल्यूमन्स ब्राइटनेस देते. 

पिको 14 वायरलेस आहे का आणि बॅटरी लाईफ काय?
हो, हा प्रोजेक्टर पूर्णपणे वायरलेस आहे. त्यात 4800 mAh बॅटरी आहे, जी विजेशिवाय सुमारे 1 तास चालते. कॅम्पिंग किंवा प्रवासात वापरायला उत्तम. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

