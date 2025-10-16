Diwali 2025: दिवाळी धमाका ऑफर्स, 10 हजारच्या आत 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन

Diwali 2025: दिवाळीच्या हंगामात नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एकदम खास बातमी आहे. या सणाच्या सेलमध्ये दहा हजार रुपयांखाली अनेक जबरदस्त ५जी फोन उपलब्ध आहेत, जे किंमतेच्या तुलनेत उत्तम फिचर्स देतात. अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, क्रोमा फेस्टिवल ऑफ ड्रीम्स आणि फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेलमध्ये या फोनवर खूप सारे डिस्काउंट मिळत आहेत. चला, या श्रेणीतील टॉप ५ फोनबद्दल जाणून घेऊया.
या बजेटमध्ये पोको एम७ ५जी हा सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक आहे. यात मजबूत प्रोसेसर, स्मूद डिस्प्ले आणि वेगवान चार्जिंगची जोड आहे. याची
ऑफर किंमत ८,४९९ रुपये (६ जीबी/१२८ जीबी व्हर्जन) आहे. यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ४ जेन २, डिस्प्ले ६.८८ इंच आयपीएस एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट तर बॅटरी ५,१६० मिलिअँपियर, १८ वॅट वेगवान चार्जिंग आहे. यातील कॅमेरा: ५० एमपी असून यातील आयआर ब्लास्टर युनिव्हर्सल रिमोटसारखे काम करते.
जर तुम्हाला स्मूद कामगिरी आणि चांगली डिस्प्ले हवी असेल, तर रेडमी १४सी ५जी हा मजबूत पर्याय आहे. याची ऑफर किंमत: ८,९९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन) आहे. यात स्नॅपड्रॅगन ४ जेन २ प्रोफेसर,
डिस्प्ले ६.८८ इंच एचडी+ एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे.
यात ५,१६० मिलिअँपियर, १८ वॅट वेगवान चार्जिंग (बॉक्समध्ये ३३ वॅट चार्जर) बॅटरी आहे. ५० एमपी ड्युअल मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे.
जर तुम्ही ब्रँडची किंमत आणि कामगिरी दोन्ही महत्त्वाची मानता, तर आयकू झेड१० लाइट ५जी हा तुमच्यासाठी योग्य आहे.याची ऑफर किंमत: ९,९९८ रुपये आहे. यात मीडियाटेक डायमेंसिटी ६३०० प्रोसेसर आहे. डिस्प्ले ६.७४ इंच एचडी+ स्क्रीन, ९० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, बॅटरी ६,००० मिलिअँपियर तर कॅमेरा ५० एमपी + २ एमपी मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे.
मोठी स्क्रीन आणि संतुलित कामगिरी हवी असल्यास रेडमी ए४ ५जी हा उत्तम आहे.ऑफर किंमत ७,४९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन) आहे. प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन ४एस जेन २, डिस्प्ले ६.८८ इंच एचडी+ आयपीएस एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, बॅटरी ५,१६० मिलिअँपियर तर कॅमेरा ५० एमपी मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे.
टिकाऊ आणि स्मूद अनुभव हवा असल्यास रियलमी सी६१ हा विश्वासार्ह पर्याय आहे. याची ऑफर किंमत ७,६९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन, पूरवीकावर दिवाळी ऑफर) आहे. यात प्रोसेसर युनिसॉक टायगर टी६१२, ६.७ इंच एचडी+ डिस्प्ले, ९० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, ५,००० मिलिअँपियर, १० वॅट चार्जिंग बॅटरी आणि ३२ एमपी कॅमेरा आहे.
दहा हजार रुपयांखाली हे ५जी स्मार्टफोन कमी किंमतीत चांगले फिचर्स देतात. चांगली डिस्प्ले, लॉंग लाईफ बॅटरी किंवा विश्वासार्ह कामगिरी हवी असेल तर यापैकी एखादा फोन तुमच्या गरजा पूर्ण करेल. त्यामुळे या दिवाळी सेलमधील ऑफर्स चुकवू नका!
