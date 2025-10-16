English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Diwali 2025: दिवाळी धमाका ऑफर्स, 10 हजारच्या आत 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन

Smartphone Under 10k:  दहा हजार रुपयांखाली अनेक जबरदस्त ५जी फोन उपलब्ध आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 16, 2025, 06:39 PM IST
स्मार्टफोन

Diwali 2025: दिवाळीच्या हंगामात नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एकदम खास बातमी आहे. या सणाच्या सेलमध्ये दहा हजार रुपयांखाली अनेक जबरदस्त ५जी फोन उपलब्ध आहेत, जे किंमतेच्या तुलनेत उत्तम फिचर्स देतात. अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, क्रोमा फेस्टिवल ऑफ ड्रीम्स आणि फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेलमध्ये या फोनवर खूप सारे डिस्काउंट मिळत आहेत. चला, या श्रेणीतील टॉप ५ फोनबद्दल जाणून घेऊया.

पोको एम७ ५जी 

Poco C75 5G and Poco M7 Pro launching on December 17: Expected price, specs, and all details | Mint

या बजेटमध्ये पोको एम७ ५जी हा सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक आहे. यात मजबूत प्रोसेसर, स्मूद डिस्प्ले आणि वेगवान चार्जिंगची जोड आहे. याची
ऑफर किंमत ८,४९९ रुपये (६ जीबी/१२८ जीबी व्हर्जन) आहे. यात क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन ४ जेन २,  डिस्प्ले ६.८८ इंच आयपीएस एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट तर बॅटरी ५,१६० मिलिअँपियर, १८ वॅट वेगवान चार्जिंग आहे. यातील कॅमेरा: ५० एमपी असून यातील आयआर ब्लास्टर युनिव्हर्सल रिमोटसारखे काम करते.

रेडमी १४सी ५जी 

Xiaomi Redmi 14C 5G with Snapdragon 4 Gen 2 launched in India

जर तुम्हाला स्मूद कामगिरी आणि चांगली डिस्प्ले हवी असेल, तर रेडमी १४सी ५जी हा मजबूत पर्याय आहे. याची ऑफर किंमत: ८,९९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन) आहे. यात स्नॅपड्रॅगन ४ जेन २ प्रोफेसर, 
डिस्प्ले ६.८८ इंच एचडी+ एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे.   
यात ५,१६० मिलिअँपियर, १८ वॅट वेगवान चार्जिंग (बॉक्समध्ये ३३ वॅट चार्जर)  बॅटरी आहे.  ५० एमपी ड्युअल मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे. 

आयकू झेड१० लाइट ५जी 

iQOO Z10 Lite 5G launched for budget buyers in India with 50 MP camera and 6,000 mAh battery - The Hindu

जर तुम्ही ब्रँडची किंमत आणि कामगिरी दोन्ही महत्त्वाची मानता, तर आयकू झेड१० लाइट ५जी हा तुमच्यासाठी योग्य आहे.याची ऑफर किंमत: ९,९९८ रुपये आहे. यात मीडियाटेक डायमेंसिटी ६३०० प्रोसेसर आहे. डिस्प्ले ६.७४ इंच एचडी+ स्क्रीन, ९० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, बॅटरी ६,००० मिलिअँपियर  तर कॅमेरा ५० एमपी + २ एमपी मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे.

रेडमी ए४ ५जी 

Xiaomi unveils Redmi A4 5G smartphone at IMC 2024: All the details

मोठी स्क्रीन आणि संतुलित कामगिरी हवी असल्यास रेडमी ए४ ५जी हा उत्तम आहे.ऑफर किंमत ७,४९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन) आहे. प्रोसेसर स्नॅपड्रॅगन ४एस जेन २,  डिस्प्ले ६.८८ इंच एचडी+ आयपीएस एलसीडी, १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट,   बॅटरी ५,१६० मिलिअँपियर  तर कॅमेरा ५० एमपी मागच्या बाजूचा कॅमेरा आहे. 

रियलमी सी६१ 

Realme 6 Review: A Shot Out Of The Park

टिकाऊ आणि स्मूद अनुभव हवा असल्यास रियलमी सी६१ हा विश्वासार्ह पर्याय आहे. याची ऑफर किंमत ७,६९९ रुपये (४ जीबी/६४ जीबी व्हर्जन, पूरवीकावर दिवाळी ऑफर) आहे. यात प्रोसेसर युनिसॉक टायगर टी६१२, ६.७ इंच एचडी+ डिस्प्ले, ९० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट,  ५,००० मिलिअँपियर, १० वॅट चार्जिंग बॅटरी आणि ३२ एमपी कॅमेरा आहे.

दहा हजार रुपयांखाली हे ५जी स्मार्टफोन कमी किंमतीत चांगले फिचर्स देतात. चांगली डिस्प्ले, लॉंग लाईफ बॅटरी किंवा विश्वासार्ह कामगिरी हवी असेल तर यापैकी एखादा फोन तुमच्या गरजा पूर्ण करेल. त्यामुळे या दिवाळी सेलमधील ऑफर्स चुकवू नका!

FAQ

प्रश्न: दिवाळी २०२५ साठी दहा हजार रुपयांखाली कोणते ५जी स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत?

उत्तर: या दिवाळीत अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, क्रोमा फेस्टिवल ऑफ ड्रीम्स आणि फ्लिपकार्ट बिग बॅंग दिवाळी सेलमध्ये पोको एम७ ५जी (८,४९९ रुपये), रेडमी १४सी ५जी (८,९९९ रुपये), आयकू झेड१० लाइट ५जी (९,९९८ रुपये), रेडमी ए४ ५जी (७,४९९ रुपये) आणि रियलमी सी६१ (७,६९९ रुपये) हे टॉप ५ स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत. यात उत्तम डिस्प्ले, बॅटरी आणि प्रोसेसर मिळतात.

प्रश्न: या स्मार्टफोन्सच्या ऑफर कुठे आणि कशा मिळत आहेत?

उत्तर: हे स्मार्टफोन अॅमेझॉन, क्रोमा आणि फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये विशेष सवलतींसह मिळत आहेत. उदाहरणार्थ, रियलमी सी६१ पूरवीकावर ७,६९९ रुपयांना, तर रेडमी ए४ ५जी ७,४९९ रुपयांना उपलब्ध आहे. या सेलमधील डिस्काउंटमुळे किंमती कमी झाल्या असून, उत्तम वैशिष्ट्यांचे फोन परवडणाऱ्या दरात मिळत आहेत.

प्रश्न: या फोन्समधील काही खास वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

उत्तर: पोको एम७ ५जी मध्ये आयआर ब्लास्टर आणि १२० हर्ट्झ डिस्प्ले, रेडमी १४सी ५जी मध्ये ३३ वॅट चार्जरसह ५० एमपी ड्युअल कॅमेरा, आयकू झेड१० लाइट मध्ये ६,००० मिलिअँपियर बॅटरी, रेडमी ए४ ५जी मध्ये मोठा ६.८८ इंच डिस्प्ले आणि रियलमी सी६१ मध्ये टिकाऊ बिल्डसह ३२ एमपी कॅमेरा आहे. हे फोन वेगवान ५जी, स्मूथ परफॉर्मन्स आणि लांबट बॅटरी देतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

