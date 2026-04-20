Samsung Galaxy च्या मोबाइलमध्ये दोन छिद्र का असतात? उत्तर वाचून वाटेल आश्चर्य; 99 टक्के युजर्सनाही नाही माहित उत्तर

Samsung Galaxy Phone Hidden Features: सॅमसंगने नुकताच Galaxy S26 Ultra लाँच गेला आहे. तुम्ही जर हा मोबाईल नीट लक्ष देऊन पाहिला तर तुम्हाला मोबाईलच्या वरच्या बाजूला दोन छिद्र असल्याच दिसेल. तसे दिसण्यास दोन्ही छिद्र सारखे आहेत. मात्र त्यांचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी आहे. फक्त Galaxy S26 Ultra नाही, तर दुसऱ्या गॅलॅक्सी मोबाईलमध्येही असेच छिद्र असतात. Galaxy S25 सीरीजमध्येदेखील अशी छिद्र पाहायला मिळतील. Galaxy S23 सीरिजबद्दल बोलायचं गेल्यास त्याच्या वरती एक छिद्र असायचं आणि दुसरं खाली होतं. पण आता नव्याने लाँच झालेल्या मोबाईलमध्ये ही छिद्रं वरच्या बाजूला आहेत. या छिद्रांचं नेमकं काय काम असतं जाणून घ्या.
आता Galaxy S26 Ultra बद्दल बोलायचं गेल्यास याच्या एका छिद्रात मायक्रोफोन लावण्यात आला आहे. दरम्यान दुसरं छिद्र एअर वेंट म्हणजे हवा खेळती राहण्यासाठी असतो. उजव्या बाजूचं छिद्र एअर वेंटचं काम करतं तर डाव्या बाजूच्या छिद्रात माइक असतो.
सॅमसंगने आपले मोबाईल पाण्यापासून सुरक्षित करण्याच्या हेतूने आणि नॉइस कॅन्सलेशन म्हणजे आजुबाजूचा आवाज टाळण्याचं फिचर देण्याच्या हेतूने मल्टी-होल कन्सेप्ट सुरु केली आहे. एअर वेंटमधून पाणी आत शिरू नये, यासाठी सॅमसंग 'Gore-Tex' सारख्याच एका पडद्याचा (Membrane) वापर करते. हा पडदा पाण्याचा प्रवेश रोखतो, आणि त्याच वेळी फोनच्या आत निर्माण झालेली हिट बाहेर टाकतो.
काही मोबाईलमध्ये तीन छिद्रही दिसतात. हे छिद्रही मायक्रोफोनच्या वापरासाठी असते. फोनमध्ये अनेक छिद्रं असणं तशी सामान्य बाब नाही.
Google Pixel 9 Pro च्या वरती रियर कैमरा च्या मधे आणि चार्जिंग पोर्टजवळ असे तीन छिद्र आहेत. नॉइस कॅन्सलेशन फिचर अधिक चांगलं करण्याच्या हेतूने अशाप्रकारे डिझाइन करण्यात आलं आहे. चार्जिग पोर्टचं छिद्र युजरचा आवाज कॅप्चर करतं, तर दुसरं छिद्र एम्बिएंट साऊंड कॅप्चर करतं. यामुळेच या फोनमध्ये चांगलं नॉइस कॅन्सलेशन मिळतं.
आयफोन प्रो मॉडेल्समध्ये कॅमेराजवळ एक काळं छिद्र असतं. आयफोनचा वापर करणाऱ्या अनेकांना मात्र हे छिद्र नेमकं कशासाठी आहे याची कल्पना नसते. हे काळं छिद्र एक LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेंसर असतं. यामध्ये आयफोन आपल्या आजुबाजूच्या स्थितीच माहिती घेतो. फोटोचा दर्जा चांगला करण्यासाठी, ऑगमेंटेड रिअॅलिटी अॅप्स वापरणं आणि ऑब्जेक्टला मेजर करण्यासारखी कामं केली जातात. Apple ने 2020 मध्ये आयफोन 12 प्रो पासून याची सुरुवात केली होती.