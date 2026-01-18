English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • टेक
  • मस्करीतही Google ला हे 7 प्रश्न नका विचारु, जामिनही मिळणार नाही!

मस्करीतही Google ला हे 7 प्रश्न नका विचारु, जामिनही मिळणार नाही!

things not to search on google: भविष्यात अडचणी यायचं नसेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 18, 2026, 04:34 PM IST
मस्करीतही Google ला हे 7 प्रश्न नका विचारु, जामिनही मिळणार नाही!
गुगल सर्च

things not to search on google: कोणतीही माहिती शोधायची असेल तर बहुतांशजण गुगलची मदत घेतात. गुगल हे सर्वात मोठे सर्च इंजिन आहे. तुम्हाला सर्व प्रकारची मदत गुगलवरुन घेता येते. पण गुगलवर असं काय सर्च केलात की तुम्ही अडचणीत येऊ शकता? याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? भविष्यात अडचणी यायचं नसेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. 

हत्यार, ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, नकली कागदपत्रे अशा संवेदनशील विषयांची गुगलवर चौकशी केल्यास तुम्ही गैरकायदेशीर वेबसाइट्सवर पोहोचता आणि तुमची सर्च हिस्ट्री पोलिसांच्या नजरेत येऊ शकते. यामुळे खोट्या संशयाने चौकशी किंवा कारवाई होण्याचा धोका असतो. म्हणून असे शब्द टाइप करणे धोकादायक ठरते.

पायरसी किंवा क्रॅक केलेले सॉफ्टवेअर/अॅप्स डाउनलोड

फ्रीमध्ये क्रॅक सॉफ्टवेअर, मॉडेड गेम्स किंवा पायरेटेड चित्रपट शोधताना वाईट लिंक्स येतात. या साइट्सवरून व्हायरस, मालवेअर किंवा स्पायवेअर डिव्हाइसमध्ये शिरू शकतात. यामुळे तुमचे फोटो, पासवर्ड्स चोरी होऊन मोठे नुकसान होते.

वैयक्तिक गोपनीय माहिती 

आधार, पॅन, बँक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड अशा संवेदनशील गोष्टी गूगलवर टाकू नयेत. अनेकदा फेक साइट्स किंवा फिशिंग पेजेस दिसतात, जिथे तुम्ही चुकीने माहिती भरली तर आयडेंटिटी चोरी होते. सायबर गुन्हेगार हे थेट वापरून तुमचे पैसे उडवू शकतात.

तंत्र-मंत्र, जादुई उपाय

तंत्र-मंत्र, जादुई उपाय, तात्काळ चमत्कारिक इलाज अशा भ्रामक दाव्यांच्या सर्चमुळे फसव्या वेबसाइट्स किंवा फेक प्रॉडक्ट्सकडे नेले जाते. यात पैसे वाया जातात आणि कधी कधी आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. खरे उपाय ऐवजी फसवणूक होते.

स्वतःच्या आजाराचे लक्षण टाकून स्वतंत्र उपचार शोधणे

गूगलवर लक्षण टाकून दवा किंवा इलाज शोधणे धोकादायक आहे. माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची असते, त्यामुळे चुकीचा उपचार करून आजार वाढतो. नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, स्वतःचा डॉक्टर बनू नये.

पैसे डबल करण्याच्या योजना

“पैसे कसे दुप्पट करावे” अशी सर्च केल्यास फेक इन्व्हेस्टमेंट स्कीम्स, ऑनलाइन फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकता. अनेकजण अशा फसवणुकीमुळे सगळी बचत गमावतात. खरी कमाई मेहनतीने होते, शॉर्टकट धोकादायक असतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

