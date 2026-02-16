ऊन वाढलं अन् ईलेक्ट्रिक वाहनं असलेल्याचं टेन्शनही; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

E-Vehicle: उन्हाळा जवळ येताच राज्यातील अनेक शहरांमध्ये तापमान वेगाने वाढू लागले आहे. विशेषतः नवी मुंबई परिसरात दुपारच्या वेळी कडक उन्हाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. या बदलाचा परिणाम आता फक्त आरोग्यावरच नाही तर वाहतुकीवरही दिसू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरामुळे अनेकांनी पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी ई-वाहनांचा पर्याय स्वीकारला. मात्र वाढत्या तापमानामुळे या वाहनांसमोर नवे तांत्रिक प्रश्न उभे राहत आहेत. बॅटरीवर आधारित प्रणाली असल्याने उष्णतेचा थेट परिणाम वाहनाच्या कामगिरीवर होत आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना योग्य काळजी घेणे गरजेचे बनले आहे.
मुंबईत वाढत्या तापमानाची झळ ई-वाहनांना
तापमान वाढताच अनेक ई-वाहन चालकांकडून रेंज कमी होणे, पॉवर घटणे आणि बॅटरी गरम होण्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहनांची रचना वेगळी असल्याने हवामानातील बदल त्यांच्यावर अधिक लवकर परिणाम करतो. विशेषतः दुपारच्या वेळी उन्हात पार्क केलेले वाहन सुरू करताना कार्यक्षमता कमी जाणवते. काही वेळा वाहनाची गतीही मर्यादित होत असल्याचे चालक सांगत आहेत.
उन्हाळ्यात ई-वाहन वापरताना आवश्यक काळजी
तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार वाहन शक्यतो सावलीत किंवा बंद पार्किंगमध्ये उभे करणे फायदेशीर ठरते. कडक उन्हात अनेक तास वाहन ठेवणे टाळावे. बॅटरीचा चार्ज साधारण 20 ते 80 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे योग्य मानले जाते. सतत फास्ट चार्जिंग केल्यास बॅटरीवर ताण वाढतो. तसेच लांब प्रवासानंतर वाहन लगेच चार्ज करण्याऐवजी काही वेळ थंड होऊ द्यावे. यामुळे बॅटरीचे आयुष्य टिकून राहण्यास मदत होते.
उच्च तापमानाचा बॅटरीवर नेमका परिणाम
अतिउष्ण हवामानात बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनाची शक्ती कमी करते. त्यामुळे वाहन अपेक्षेपेक्षा कमी वेगाने चालते. एसीचा वापर वाढल्याने अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होते आणि साधारण 5 ते 15 टक्के रेंज घटू शकते. शहरातील वारंवार ब्रेक-स्टार्ट ड्रायव्हिंगमध्ये ही घट अधिक जाणवते. दीर्घकाळ उष्णतेत वापर झाल्यास बॅटरी सेल्सची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होण्याची शक्यता असते.
योग्य वापरानेच टिकेल बॅटरीचे आयुष्य
ई-वाहन हे भविष्यातील पर्यावरणपूरक साधन मानले जात असले तरी त्यासाठी वापराची पद्धत बदलणे आवश्यक आहे. योग्य चार्जिंग, सावलीत पार्किंग आणि नियोजनपूर्वक प्रवास केल्यास समस्या कमी होऊ शकतात. वाहनधारकांनी नियमित सर्व्हिसिंग आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्सकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. काळजीपूर्वक वापर केल्यास उन्हाळ्यातही ई-वाहनांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवता येते आणि दीर्घकाळ खर्च वाचू शकतो.