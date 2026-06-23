/तुम्ही पाहातच राहाल आणि...जगातील श्रीमंत व्यक्तीनं सांगितलंय भविष्य; 4 वर्षांत असं काय घडणार?

मुंबई | कृत्रिम बुद्धिमत्ता... अर्थात एआय. साधारण चार ते पाच वर्षांपूर्वी ही संकल्पना भारतात चर्चेत आली. तत्पूर्वी जगात या विषयाची चर्चा सुरूच होती. भारतातही ही AI ची लाट आली आणि अनेक गोष्टी बदलून गेल्या. जागतिक स्तरावरही एआय अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे थेट परिणाम पाहायला मिळाले. दर दिवशी हे तंत्रज्ञान आणखी अद्ययावत सोबतच मानवी मेंदूशी स्पर्धा करेल तकं सक्षम होऊ लागलं. त्यातच आला एलॉन मस्क, अर्थात जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीनं भलतंच भविष्य वर्तवलं आहे. ज्यामुळं अनेकांचीच झोपही उडू शकते.
मस्क यांच्या मते येत्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये एआय मानवी बुद्धिमत्तेवरही मात करून त्यापुढं जाईल. एआयसंदर्भात मस्क यांनी दिलेला हा इशारा पहिल्यांदाच दिला नसून, यापूर्वीसुद्धा त्यांनी एआय क्षेत्राबाबत आपली मतं व्यक्त केली होती. थोडक्यात मस्क यांचं पूर्ण लक्ष आता 2030 या वर्षाकडे असून त्यांच्या दृष्टीक्षेपात नेमक्या कोणत्या गोष्टी आहेत याची कल्पना येत आहे.
आतापर्यंत जगभरातून विविध देश विविध संकल्पनांच्या एआयवर काम करत असून, पुढील वर्षभरात मानवी बुद्धिमत्तेला मागं टाकणारं एआय तयार होईल, असा विश्वास मस्क यांनी व्यक्त केला. 2030 या वर्षाकडे मस्क अनेक अपेक्षांनी पाहत असून, या वर्षापासून जगभरात आर्टिफिशियल सुपरइंटेलीजेंस (ASI) वापरात येईल याबाबत मस्क ठाम असल्याचं स्पष्ट झालं.
एलॉन मस्क यांनी हे वक्तव्य अशा वेळी केलं आहे जेव्हा एआयमध्ये प्रचंड बदल सुरू आहेत. ओपन एआय, गुगल, मेटा आणि अँथ्रोपिक अशा अनेक कंपन्यांमध्ये एआयला अनुसरून स्पर्धा पाहायला मिळत आहे.
येत्या काळात किंबहुना सध्या एआय हा फक्त असंख्य प्रश्नांची उत्तरं देण्यापुरता मर्यादित नसून, त्याच्या मदतीनं अनेक कंपन्या विविध कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा सेंटरसाठी पाण्यासारखा पैता खर्च करत आहेत. त्यामुळं येत्या काळात एआय नेमकं किती प्रगत होईल याचीच कल्पना करण्यास संपूर्ण जग भाग पडलं आहे.
फक्त मस्क नव्हे, तर जगभरातील अनेक धनाढ्य एआयच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळं येत्या तीन ते चार वर्षांमध्ये ही नवी क्रांती जगाला नेमकी कोणती दिशा देईल आणि कसा बदल घडवेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.