English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • आजपासून TV, फ्रिजलाही स्टार रेटिंग सिस्टीम! सामन्यांना फायदा की तोटा? समजून घ्या नवा नियम

आजपासून TV, फ्रिजलाही स्टार रेटिंग सिस्टीम! सामन्यांना फायदा की तोटा? समजून घ्या नवा नियम

What Is New Star Ratings Rule: आजपासून घरातील वस्तूंना स्टार रेटींग देण्यासंदर्भातील नियम लागू झाले असून याचा सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. तो नेमका कसा? हे स्टार रेटिंग प्रकरण आहे काय? त्याचा काय अर्ध घ्यायचा जाणून घेऊयात..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 1, 2026, 09:37 AM IST
आजपासून TV, फ्रिजलाही स्टार रेटिंग सिस्टीम! सामन्यांना फायदा की तोटा? समजून घ्या नवा नियम
जाणून घ्या आजपासून बदललेल्या नियमाबद्दल (प्रातिनिधिक फोटो)

What Is New Star Ratings Rule: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच आजपासून घरगुती वापराच्या गोष्टींसंदर्भातील काही महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. अर्थात या सर्वासामान्यांच्या आयुष्याशी थेट निगडीत गोष्टी असल्याने त्याबद्दल कल्पना असणं हे अधिक फायद्याचं ठरु शकतं. म्हणूनच आज आपण जाणून घेणार आहोत केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या या नव्या नियमांबद्दल आणि त्यांचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होणार आहे यासंदर्भातील माहिती जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे नवा नियम?

रेफ्रिजरेटर (फ्रिज), टेलिव्हिजन (टीव्ही), एलपीजी गॅस शेगडी आणि कूलिंग टॉवर यांसारख्या घरगुती उपकरणांवर ऊर्जा कार्यक्षमतेचे 'स्टार रेटिंग' असणे आजपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे रक्षण म्हणजेच इको फ्रेंडली दृष्टीकोनाबरोबरच देशातील वाढती वीज टंचाईचा विचार करुन केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

लोकांच्या सूचनांनंतर तयार केले नियम

या उपकरणांच्या स्टार रेटिंगचा हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नाही. या उपकरणांच्या रेटिंगसाठी जुलै 2025 मध्ये नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या सूचनांचा अभ्यास करूनच आता नवीन बदल लागू करण्यात आले आहेत.

नवे नियम काय?

घरातील एअर कंडिशनर (एसी), इलेक्ट्रिक सीलिंग फॅन, वॉटर हिटर, वॉशिंग मशीन आणि एलईडी लॅम्पसाठीचे ऊर्जा कार्यक्षमतेचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.

स्टार्सचा अर्थ काय?

उपकरणावर जितके जास्त 'स्टार्स' (1 ते 5) असतील तितका त्या उपकरणांकडून वीज किंवा इंधन वापर कमी होईल. या उपकरणांमुळे होणारी बचत जास्त असेल.

ग्राहकांना काय फायदा होणार?

वीजबिल कमी होणार: अधिक स्टार रेटिंग असलेली उपकरणे खरेदी केल्यामुळे घराचे वीजबिल कमी होण्यास मदत होईल. अधिक रेटिंग असलेली उपकरणे कमी वीज वापर करतील असं सांगितलं जात आहे. 

गुणवत्तेची खात्री : स्टार रेटिंगमुळे ग्राहकांना उपकरणाच्या कार्यक्षमतेची अधिकृत माहिती मिळणं सोपं होणार आहे. यामुळे फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे.

इंधन बचत: शेगडीवर स्टार रेटिंग आल्यामुळे गॅसचीही बचत होणार आहे. यामुळे एलपीजी गॅसचा वापर कमी होणार आहे. 

स्टार रेटिंग कसे ओळखाल?

1 स्टार : सर्वात कमी कार्यक्षमता (जास्त वीज वापर).
3 स्टार : मध्यम कार्यक्षमता आणि सरासरी बचत.
5 स्टार : सर्वाधिक कार्यक्षमता आणि मोठी आर्थिक बचत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Energy efficiencyStar ratingsmandatoryrefrigeratorsTV

इतर बातम्या