51 लक्झरी कार Diwali Gift म्हणून कर्मचाऱ्यांना वाटल्या.. बॉस म्हणाला, 'माझ्या कर्मचाऱ्यांच्या..'; Video Viral

Entrepreneur Diwali Gift Luxury Cars To Workers: आपल्या हटके उपक्रमांमुळे चंडीगढमध्ये कायमच चर्चेत असलेलं व्यक्तीमत्व म्हणजे सामाजिक कार्यकर्ते आणि उद्योजक अशलेले एम. के. भाटिया! यंदाच्या दिवाळीत भाटीया अशाच एका वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आहेत. त्यांच्या काही रिल्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या असून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. भाटिया यांनी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही दिवाळीला आपल्या कर्मचाऱ्यांना जगावेगळी भेटवस्तू देण्याचा ट्रेण्ड सुरु ठेवला आहे. हे त्यांच्या या मेगा दिवाळी बोनसचं तिसरं वर्ष आहे. भाटीया यांनी त्यांच्या टीममधील कर्मचाऱ्यांना लक्झरी कार भेट दिल्या आहेत. त्यामुळेच भाटियांची संपूर्ण शहरात चर्चा दिसत आहे.
यावर्षी, भाटिया यांनी एकूण 51 नवीन कार भेट देऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. भाटियांनी स्वत:च्या या कृतीला 'कार गिफ्टिंगचं अर्धशतक" असं म्हटलं आहे. त्यांनीच सहकाऱ्यांना नव्या कारच्या चाव्या दिल्या. भाटिया यांच्या सहकाऱ्यांना चमकदार नवीन कारच्या चाव्या देण्यात आल्या त्या क्षणी त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. भाटिया यांच्या टीमने शोरूम ते मिट्स हाऊसपर्यंत 'कार गिफ्ट रॅली' आयोजित केली. 51 सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या या कार पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी झालेली.
नक्की वाचा >> 60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस
दरवर्षी इतक्या महागड्या कार आपल्या कर्मचाऱ्यांना का भेट देतात असे विचारले असता, भाटिया यांनी आपलं मनोगत मांडलं. "माझे सहकारी माझ्या औषध कंपन्यांचा कणा आहेत. त्यांचे कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि समर्पण हे आमच्या यशाचा पाया आहे. माझ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेणे आणि त्यांना प्रेरित करणे हे माझे एकमेव ध्येय आहे - त्यांना प्रेरित करणे आणि अधिक उंचीवर नेण्यासाठी मी हे करतो," असं भाटिया म्हणाले. भाटिया यांनी महेंद्राच्या कारबरोबरच कियाच्या कार्स कर्मचाऱ्यांना दिल्या. या कार्सची सरासरी किंमत 15 लाखांच्या आसपास आहे.
भाटिया यांनी आपण हे दिखाव्यासाठी करत नसल्याचं म्हटलं आहे. टीम स्पिरिट वाढवण्यासाठी आणि संस्थेमध्ये कुटुंबासारखं नातं निर्माण करण्यासाठी हे करतो. "जेव्हा टीम आनंदी असते, तेव्हा कंपनी स्वाभाविकपणे प्रगती करते, यावर आपला विश्वास असून तेच करण्याचा माझा प्रयत्न असतो," असंही भाटिया म्हणाले.
भाटियांचे रील्स आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. नेटकऱ्यांनी भाटियांच्या उदामतवादी धोरणाचं कौतुक केलं आहे. "आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृतीचा बेंचमार्क," म्हणून या गोष्टीकडे पाहता येईल असं अनेकांनी म्हटलं आहे.