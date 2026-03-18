यंदाचा गुढीपाडवा नवीन 4K टीव्ही खरेदीकरिता का ठरतोय सर्वोत्तम?

गुढीपाडवा म्हणजे नवीन वर्षाचा शुभारंभ. जर या सणासुदीला घर अपग्रेड करण्याची इच्छा असल्यास एक नवीन 4K TV खरेदी केला पाहिजे. सोनी, सॅमसंग आणि एलजी सारख्या ब्रँडच्या प्रीमियम स्मार्ट टीव्हीवरील किंमती या कालावधीत सर्वात स्पर्धात्मक आहेत, ज्यात 60% पर्यंत सूट आणि सर्व स्टोअरमध्ये मर्यादित कालावधीकरिता सणाच्या ऑफर मिळतील.
यात 1 ते 60 महिन्यांच्या लवचिक मुदतीसह आणि निवडक मॉडेल्सवर शून्य डाऊन पेमेंटसह बजाज फिनसर्व्ह इझी ईएमआय लोनचा विचार करा -आणि तुमची स्क्रीन अद्ययावत करण्यासाठी यापेक्षा चांगला कालावधी नाही, हे लक्षात घ्या. फक्त बजाज मॉल ब्राउझ करा, त्यानंतर त्याच दिवशी खरेदी करण्यासाठी आणि तुमचा नवीन टीव्ही घरी नेण्यासाठी क्रोमा किंवा विजय सेल्स सारख्या आमच्या 1.5 लाखाहून अधिक पार्टनर स्टोअरपैकी कोणत्याही दालनाला भेट द्या.
जेव्हा कुटुंब गुडी पाडव्यानिमित्त एकत्र जमते, तेव्हा टीव्ही सुरू असतो. काहींना भक्तिमय संगीत हवे असते, तर काहींना सामन्याच्या थेट सादरीकरणाचा मागोवा घ्यायला आवडते आणि संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण खोली एखादा चित्रपट किंवा आवडत्या मालिकेभोवती घुटमळत राहते. एक 4K टीव्ही त्या सर्व क्षणांना लक्षणीयरीत्या चांगले बनवतो-पूर्ण एचडीपेक्षा चार पट तीक्ष्ण चित्रासह जे कितीही लोक पाहत असले तरीही प्रत्येक कोनातून आणि अंतरावरून चांगला अनुभव देते!
सणासुदीच्या पलीकडे, 4K टीव्ही ही एक दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि डिस्ने + हॉटस्टार सारख्या प्लॅटफॉर्मवर अल्ट्रा एचडी रिझोल्यूशनमध्ये अधिक कंटेंट प्रदर्शित होत असल्याने, तुम्हाला नजीकच्या काळात पुन्हा अपग्रेड करण्याची आवश्यकता नाही. आज बहुतेक 4K टीव्ही टॉप
ब्रँडच्या 3-5 वर्षांच्या वॉरंटीसह मिळतात, म्हणजे भविष्यात ग्राहकाला चांगले कव्हर मिळते. ही अशा खरेदींपैकी एक आहे जी खरोखरच दररोज खर्च केलेल्या पैशाची परतफेड करते.
तुमच्या घराकरिता योग्य 4K टीव्हीची निवड कशी कराल
योग्य 4K टीव्हीची निवड खाली नमूद चार मुख्य घटकांसह:
· स्क्रीनचा आकारः 43 इंचाचा स्क्रीन बेडरूम आणि लहान लिव्हिंग रूमकरिता चांगला काम करतो. 55 इंचाचा टीव्ही बहुतेक स्टँडर्ड भारतीय लिव्हिंग रूमसाठी योग्य आहे. समर्पित होम थिएटर सेटअपसाठी, 65 इंच किंवा त्याहून मोठ्या आकाराचा पर्याय निवडा.
· पिक्चर गुणवत्ता: डॉल्बी व्हिजन किंवा एचडीआर 10+ साठी सपोर्ट शोधा- हे स्वरूप ब्राइटनेस आणि कलर सीन-बाय-सीन समायोजित करते. स्टँडर्ड एचडीआरपेक्षा लक्षणीय पिक्चर गुणवत्ता मिळवून देते.
· स्मार्ट प्लॅटफॉर्मः विशेषतः जर तुम्ही अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म वापरत असाल, तर सहज, प्रतिसादात्मक इंटरफेस असलेले मॉडेल निवडा. अँड्रॉइड टीव्ही आणि टिझेन हे भारतातील सर्वाधिक सपोर्टेड प्लॅटफॉर्म आहेत.
· पोर्ट आणि कनेक्टिव्हिटीः आपण साउंडबार, सेट-टॉप बॉक्स किंवा गेमिंग कन्सोल वापरत असल्यास, अंतिम रूप देण्यापूर्वी किमान दोन एचडीएमआय 2.1 पोर्ट आणि विविध यूएसबी इनपुट तपासा.
यंदा गुढीपाडव्याला या अग्रगण्य 4K टीव्हींचा विचार करावा
ब्रँड, स्क्रीन आकार आणि बजेटमध्ये सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 4K टीव्ही मॉडेल्सची खास निवडक यादी येथे आहेः
मॉडेल स्क्रीन आकार प्रमुख वैशिष्ट्ये किंमत* ईएमआय सुरू*
शाओमी एक्स प्रो सिरीज 4K अल्ट्रा एचडी
एलईडी टीव्ही 43-इंच स्मार्ट प्लॅटफॉर्म, मेटॅलिक बांधणी रु. 26,733 रु. 2,087/महिना
टीसीएल 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीव्ही 55-इंच डॉल्बी ऑडिओ, अँड्रॉइड टीव्ही रु. 40,000 रु. 3,144/महिना
हायसेन्स 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी टीव्ही 65- इंच मोठा स्क्रीन, मोबदला देणारी किंमत रु. 49,999 रु. 3,958/महिना
सॅमसंग Q60D QLED 4K टायझन टीव्ही 75- इंच क्वांटम डॉट डिस्प्ले, QLED रु.1,96,965 रु. 5,372/महिना
सोनी 4K अल्ट्रा एचडी OLED स्मार्ट टीव्ही 55- इंच OLED पॅनल, सिनेमॅटीक पिक्चर रु. 1,99,920 रु. 12,495/ महिना
*अस्वीकरण: स्थान, पार्टनर स्टोअर, ऑफर कालावधी आणि प्रकारानुसार किंमती आणि सुलभ ईएमआय बदलू शकतात. कृपया खरेदी करण्यापूर्वी पार्टनर स्टोअरमधील नवीनतम तपशील तपासा.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणांवर मर्यादित-कालावधीकरिता ऑफर
ब्रॅंड ईएमआय सुरू कालावधी सवलत किंमत श्रेणी
सोनी रु. 720/महिना 16 महिन्यांपर्यंत 50% पर्यंत सवलत रु. 11,000 – रु. 2,05,000
सॅमसंग रु. 830/ महिना 18 महिन्यांपर्यंत 30% पर्यंत सवलत रु. 10,000 – रु. 2,05,000
एलजी रु. 1,287/ महिना 18 महिन्यांपर्यंत 55% पर्यंत सवलत रु. 15,000 – रु. 2,05,000
ऑफर मर्यादित कालावधीपर्यंत आणि बदलाच्या अधीन. तुमच्या जवळच्या पार्टनर स्टोअरवर उपलब्धतता तपासून घ्या.
या सणासुदीला, जवळपास 1.5 लाख+ बजाज फिनसर्व्ह पार्टनर स्टोअरमधून नवीन 4K टीव्ही खरेदी करा आणि अनेक प्रकारच्या फायद्यांचा आनंद घ्या. यामध्ये हे समाविष्ट आहेः
· बजाज मॉलवर ब्राउझ कराः दालनाला भेट देण्यापूर्वी ब्रँड, स्क्रीनचा आकार, डिस्प्लेचे प्रकार आणि किंमतींची ऑनलाइन तुलना करा.
· पार्टनर स्टोअर शोधाः जवळच्या क्रोमा, विजय सेल्स किंवा इतर अधिकृत किरकोळ विक्रेत्याला शोधण्यासाठी बजाज फिनसर्व्ह स्टोअर लोकेटरचा वापर करा.
· स्वत: टीव्ही तपासाः तुमच्या घरासाठी योग्य पर्याय शोधण्यासाठी स्क्रीनचा आकार, डिस्प्लेचा प्रकार, ऊर्जा मानांकन आणि स्मार्ट वैशिष्ट्ये पहा.
· स्वत:साठी उपयुक्त ईएमआय प्लानची निवड करा: बजाज फिनसर्व्ह इन्स्टा ईएमआय कार्ड किंवा इझी ईएमआय लोनबद्दल विचारा. तुमचा कालावधी आणि तुमचे मॉडेल शून्य डाऊन पेमेंटसाठी पात्र आहे की नाही याची पुष्टी करा. परतफेडीचा कालावधी 3 ते 60 महिन्यांपर्यंत असतो.
· खरेदी पूर्ण करा: एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, पैसे भरण्याची प्रक्रिया त्वरित केली जाते-आणि गुढीपाडव्याच्या उत्सवासाठी तुमचा नवीन टीव्ही वेळेवर घरी पोहोचतो.
यंदा गुढीपाडव्याला तुमच्याकडे उपलब्ध जागा तसेच बजेटशी जुळणारा सर्वोत्तम स्मार्ट टीव्ही घरी आणा. बजाज फिनसर्व्ह ईझी ईएमआय लोनद्वारे सहजपणे वित्तपुरवठा करा आणि निवडक मॉडेल्सवर लवचिक परतफेड आणि शून्य डाऊन पेमेंट यासारख्या सवलतींचा आनंद घ्या.