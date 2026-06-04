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AC फुटण्याचे प्रकार वाढले... पण AC चा स्फोट का होतो? काय काळजी घेतली पाहिजे? तुम्ही तर ही चूक करत नाही ना?

Explained AC Blast: कधीकाळी श्रीमंतांच्या घरी असणारा एसी आता प्रत्येक दुसऱ्या घरात एसी असतो. मात्र हाच एसी तुमच्या जीवावर उठू शकतो. असाच प्रकार दिल्लीत घडलाय. एसीसंदर्भात नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे...

Edited By:Swapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:49 AM IST
AC फुटण्याचे प्रकार वाढले... पण AC चा स्फोट का होतो? काय काळजी घेतली पाहिजे? तुम्ही तर ही चूक करत नाही ना?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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