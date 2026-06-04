/AC फुटण्याचे प्रकार वाढले... पण AC चा स्फोट का होतो? काय काळजी घेतली पाहिजे? तुम्ही तर ही चूक करत नाही ना?

Explained AC Blast: प्रचंड गर्मीमुळं काही घरांतील एसीमध्ये स्फोट होत आहेत. उष्णता वाढलेल्या काही भागांमध्ये अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आलीय. एसीचा सुरक्षित वापर कसा करावा? सुरक्षिततेचे कोणते उपाय करावे? यासंदर्भातील हा रिपोर्ट...
तुमच्या घरात एसी आहे की बॉम्ब? देखभालीअभावी होऊ शकतो स्फोट? एसीच्या थंड हवेचा झोका, जिवाला धोका ठरु शकतो असं सांगितलं तर तुम्ही विचार की हे कसं शक्य आहे? उन्हाच्या काहिलीत थंड हवेची झुळूक मनाला गारवा देते आणि उन्हाळ्यात हेच काम एसी करतो. कधीकाळी श्रीमंतांच्या घरी असणारा एसी आता प्रत्येक दुसऱ्या घरात एसी असतो. मात्र हाच एसी तुमच्या जीवावर उठू शकतो. असाच प्रकार दिल्लीत घडलाय. एसीच्या कॉम्प्रेसरमध्ये स्फोट झाल्याने घराला आग लागली आणि त्यात 9 जणांचा बळी गेला. त्यामुळं आता एसीच्या वापरावर ही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. एसीचा स्फोट का होतो? आग का लागते? याचा शोध घेतला असता काही कारणं समोर आली आहेत.
- 2 टन एसीची गरज असताना 1 टनाचा एसी लावला की कॉम्प्रेसरवर दबाव येतो.
- रेफ्रिजरंट गॅस गळत असेल आणि त्याच वेळी इलेक्ट्रिकल वायरिंगमध्ये शॉर्ट सर्किट झाले तर ठिणगी उडते.
- जुन्या एसीमध्ये ज्वालाग्राही गॅसचा वापर अधिक झाल्यानं धोका निर्माण होतो.
- एसी सलग 18 ते 20 तास विश्रांतीशिवाय चालवला तर कॉम्प्रेसर गरम होतो.
- अशा वेळी वायरिंग वितळून किंवा अंतर्गत दाब वाढून कॉम्प्रेसरचा स्फोट होऊ शकतो.
- कंडेन्सर कॉइल्सवर जमा झालेल्या कच-यामुळे उष्णता बाहेर फेकली जात नाही. सिस्टीममधील प्रेशर वाढते.
- गॅस रिफिल करताना निकृष्ट दर्जाचा गॅस भरला, तर सिस्टीममध्ये बिघाड होऊ शकतो.
- अल्युमिनियमऐवजी स्वस्त दर्जाच्या पाईप्सचा वापर करणंही घातक ठरू शकते.
दीड टनची गरज असताना अनेकदा लोक एक टनचा एसी लावून आम्हाला एवढ्या कुलिंगची गरज नाही अशी सबब देतात. मात्र याने एसीच्या कॉम्प्रेसरवर प्रचंड ताण येतो, असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या पंकज अग्रवाल यांनी सांगितलं. कॉम्प्रेसर नवा असताना काही वाटत नाही. मात्र तो जुना झाल्यानंतर ओव्हर हिटींग होणार. कॉम्प्रेसरवर जास्त दबाव येणार. त्याची कामगिरी खालावणार आणि त्याचा स्फोट होणार असं अग्रवाल म्हणाले.
एसी वापरताना काळजी घेणं आवश्यक आहे. नियमित सर्व्हिसिंग करायला हवी. वर्षातून किमान दोनदा एसीची तपासणी करून घ्यावी. व्होल्टेज स्थिर ठेवण्यासाठी चांगल्या दर्जाचा 'व्होल्टेज स्टॅबिलायझर' बसवावा.
- एसी सलग चालवू नका. अधूनमधून तो बंद ठेवून कॉम्प्रेसरला थंड होऊ द्या
- घरातील वायरिंग एसीच्या लोडला सहन करण्याइतपत सक्षम आहे की नाही, याची खात्री करा
- दुरुस्ती करताना नेहमी कंपनीचे अधिकृत सुटे भाग आणि गॅस वापरावा.
खोलीचा आकार आणि किती टन एसी घेताय याचा विचार केला पाहिजे. टनेज चुकीचं निवडलं तर एसी कधी थंड करणार नाही किंवा जास्त वीज खाईल. इन्व्हर्टर एसी की नॉन-इन्व्हर्टर एसी हे ही ठरावं लागतं. सामान्यपणे इन्व्हर्टर एसी घ्या. हाच बहुतांश लोकांसाठी चांगला पर्याय आहे. इन्व्हर्टर एसीमध्ये कॉम्प्रेसरची गती आपोआप बदलते. त्यामुळे इन्व्हर्टर एसी कमी वीज वापरतात, कमी आवाज करतात आणि जलद गतीने हवा थंड करतात. दीर्घकाळ वापरात 30 ते 40 टक्के वीज बचत होते. या उलट नॉन-इन्व्हर्टर एसी हे तुलनेनं स्वस्त असतात पण ते जास्त वीज खातात आणि आवाजही जास्त करतात.
जवळपास प्रत्येकाच्या घरात आज एसी आहे, त्यामुळे त्याला सतत चालवू नका, त्याच्यात काय बिघाड आहे, तो चांगला आहे का? हे सातत्यानं तपासात राहा, तसंच एसीचा अतिवापर देखील धोकेदायक आहे, त्यामुळे थोडसं दुर्लक्ष देखील तुमच्या जीवावर बेतू शकतं, त्यामुळे तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि रहा खबरदार!