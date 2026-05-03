एसी, विमा कंपनी की बिल्डर? AC स्फोटानं घरात आग लागल्यास कोण देणार नुकसानभरपाई?

AC Blast Reason and Insurance: दुर्दैवानं असा एखादा अपघात झाला, घरातील एसीचा स्फोट होऊन आग लागून त्यामुळं नुकसान झालं तर काय आहे नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया?   

सायली पाटील | Updated: May 3, 2026, 01:06 PM IST
AC Blast Reason and Insurance: उकाड्याचे दिवस सुरु आहेत आणि या असह्य उकाड्यामध्ये घरात, ऑफिसमध्ये, मॉल किंवा शोरुममध्ये असणारे AC प्रचंड दिलासा देत आहेत. मात्र, दिल्लीत याच AC मुळं घडलेल्या एका घटनेनं दहशतीचं वातावरण निर्माण केलं आहे. दिल्लीतील शाहदरास्थित विवेक विहार परिसरामध्ये शनिवारी मध्यरात्री उशिरा एका इमारतीत एसीच्या स्फोटामुळं आग लागली. अतिशय कमी वेळात आग इमारतीत पसरली आणि एकच गोंधळ माजला. जाग आली, त्यांनी जीवाच्या आकांतानं किंकाळ्या फोडल्या, काहींनाच या आगीतून जीव वाचवता आला, तर 9 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आणि पाहता पाहता याच एसीबाबत अनेक प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले जाऊ लागले. 

एसीचा स्फोट का होतो? 

एसीचा स्फोट होण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे अयोग्य पद्धतीनं एसीचं इंस्टॉलेशन. एसी मशीन गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात तापल्यास स्फोट होऊ शकतो. दिवसभर एसी सुरू ठेवल्यास त्याचं तापमान वाढूनही आग लागू शकते. एसीची नियमित सर्विसिंग न केल्यासही युनिट गरम होऊ शकतं. 

उन्हाळ्यात ज्या एसीची थंडगार हवा दिलासा देऊन जाते त्याच एसीमुळं लागलेल्या आगीनं दिल्लीमध्ये हाहाकार माजवला. जिवीत आणि वित्तहानी झाली. ही घटना नकळत सामान्यांच्या मनातही प्रश्न उपस्थित करून गेली की, दुर्दैवानं अशी घटना आपल्यासोबत घडल्यास नुकसानभरपाई कोण देणार? विमा कंपनी, बँक की बिल्डर? की एसी कंपनी? 

समजून घ्या नुकसान भरपाईचं गणित 

कोट्यवधींचा खर्च करून घर खरेदी केलं जातं, त्यातील सजावटीसाठीसुद्धा लाखोंचा खर्च केला जातो. मात्र, एसीमुळं आग लागण्यासारख्या घटना क्षणात साऱ्याचीच राखरांगोळी करतात. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाई कोणाकडे मागायची? आग एखाद्या गगनचुंबी इमारत किंवा सदनिकेमध्ये लागली तर बिल्डर नवं घर देणार? सोसायटी दुरुस्ती खर्च देणार? की एसी कंपनी हा खर्च उचलणार? 

लक्षात घ्या... 

आग लागल्यानं झालेल्या नुकसानाची आकडेवारी काढत असतानाच आग नेमकी कोणत्या कारणामुळं लागली ते कारण महत्त्वाचं ठरतं. कमी दर्जाच्या सामानामुळं घरात आग लागल्यास त्याची नुकसानभरपाई बिल्डर देतो. वाईट मेन्टनन्स, आगीच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील निकषांचं पालन न करणं, नियमांचं उल्लंघन करणं अशा कारणांनी आग लागल्यास इमारतीची व्यवस्थापकीय कार्यकारिणी किंवा आरडब्ल्यूए नुकसानभरपाईल बांधिल असतं. 

आगीच्या घटनांमध्ये एसी कंपनीची जबाबदारी किती? 

AC च्या स्फोटाच्या घटनांमध्ये जेव्हा ही बाब सिद्ध होते की आग एसीमधील तांत्रिक बिघाडामुळं लागली आहे किंवा काँप्रेसरच्या स्फोटामुळं लागली आहे तेव्हात जबाबदारी एसी कंपनी घेते. अशा स्थितीमध्ये ग्राहकांना कंज्यूमर प्रोटेक्शन अॅक्ट, 2019 चा आधार मिळतो. ज्याअंतर्गत एसी तयार करणाऱ्या कंपनीवर खटला दाखल करून कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी करता येते. कन्झ्यूमर कोर्टातही ग्राहक मंचाच्या सहाय्यानं नुकसानभरपाईचा दावा करता येतो. 

विमा कंपनीची कितपत जबबादारी? 

होम इंश्योरेंस (Home Insurance) घेतला असल्यास आणि त्यात 'फायर अँड एलाइड पेरिल्स' (Fire and Allied Perils) ची अट समाविष्ट असल्यास विमा कंपनी घरात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करते. हा एक मदतीचा पर्याय ठरतो. घरातील फर्निचर, विद्युत उपकरणं, दागिने या सर्व गोष्टींना विमा सुरक्षा असते. घरातील आगीमुळं झालेल्या नुकसानाची मोजणी केल्यानंतर ही नुकसान भरपाई केली जाते. 

कसा करावा इंश्योरन्स क्लेम? 

  • घराचा विमा काढणं हा एक योग्य पर्याय ठरतो 
  • घरातील महत्त्वाच्या गोष्टींच्या खरेदीनंतर त्यांची बिलं सांभाळून ठेवा 
  • वेळोवेळी सुरक्षिततेच्या यंत्रणेची तपासणी करा 
  • इंश्योरन्स क्लेमसाठी FIR आणि Fire Report नोंदवा 
  • अग्निशामक विभागासह पोलीस विभागाकडून आगीच्या कारणाबाबतचा अहवाल जारी केला जातो. जो दावा करण्यासाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. 
  • विमा कंपनीला अपघाताची तातडीनं माहिती द्या
  • आगीचं कारण, पुरावा, कागदपत्र आणि त्याबाबतच्या सर्वेक्षणानंतर विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईची रक्कम दिली जाईल. 
About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

