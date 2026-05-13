'EV वापरा', मोदींचा सल्ला... पण भारतातील सर्वात स्वस्त Electric Car कोणती? किंमत परवडणारी अन् थक्क करणारी

Cheapest EV Cars Options In India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परदेशी चलन वाचवण्यासाठी भारतीयांना आवाहन केलं असून इंधन कमी वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी मोदींनी इलेक्ट्रिक वाहनं वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. मोदींनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे भाजपाचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मंगळवारीच इलेक्ट्रिक वाहनाने प्रवास सुरु केला. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे अनेक मंत्री ताफ्यातील गाड्या कमी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांऐवजी आता इलेक्ट्रिक वाहने वापरली जाणार आहेत. आपल्या कृतीमधून थेट जनतेला संदेश जावा यासाठी शिवसेना मंत्र्यांकडून स्वतःपासून सुरवात करणार आहेत. मात्र मोदींनी इलेक्ट्रिक वाहनं वापरण्याचं आवाहन केल्यानंतर भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार कोणती असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याच प्रश्नाचं उत्तर आपण जाणून घेणार आहोत.
मे महिन्याचा विचार करता भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार ही सर्वसामान्यांना परवणाऱ्या किंमतीत आहे. बेस व्हेरिएंटपासून विचार केला तर या कारची एक्स शोरुम किंमत 6.31 लाखांपासून सुरु होते आणि ती 7.50 लाखांपर्यंत जाते. कारवाले डॉटकॉमनुसार, दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये या कारची ऑन रोड किंमत 7.5 लाखांपासून 9.5 लाखांपर्यंत आहे. ही ऑन रोड किंमत आरटीओ चार्जेस आणि इन्शुरन्सचाही समावेश करुन देण्यात आलेली आहे.
ज्या कारबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे, एमजी कॉमेट ईव्ही! (MG Comet EV) खरं तर ही कार टाटा नॅनोपेक्षाही छोट्या आकाराची आहे. या कारचं वैशिष्ट्य म्हणजे कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर तिची रेंज 230 किमीपर्यंत आहे. एआरएआयच्या चाचण्यांमधून हे स्पष्ट झालं आहे. शहरांमध्ये ही कार एकदा चार्ज केल्यावर 180 ते 200 किलोमीटरची रेंज देतं. या कारमध्ये 17.3 किलोव्हॅटची बॅटरी आहे. घरगुती चार्जरने ही कार 7 ते 8 तासांमध्ये चार्ज होते. फास्ट चार्जरच्या मदतीने अवघ्या 35 ते 40 मिनिटांमध्ये बॅटरी 50 टक्क्यांपर्यंत चार्ज करता येते.
वर नमूद केल्याप्रमाणे एमजी कॉमेट ईव्ही ही 4 सीटर कार असली तरी ती टू-डोअर मायक्रो ईव्ही प्रकारातील कार असून शहरामध्ये प्रवास करण्यासाठी उत्तम आहे. गाडीचा आकार छोटा असल्याने पार्किंग करणं अधिक सोयीस्कर आहे. कारमध्ये 10.25 इंचांच्या स्क्रीन असून अॅपल कारप्ले किंवा अँड्रॉइड ऑटोच्या कनेक्टेव्हिटी पर्याय देण्यात आले आहेत. कारची प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 75 पैसे इतकी कमी आहे. ही कार दैनंदिन प्रवासासाठी उत्तम आहे. जसं ऑफिसला जाणं, बाजारात जाण्यासाठी ही कार छान पर्याय आहे.
याचप्रमाणे टाटाची टियागो ईव्ही ही छोट्या कारच्या कॅटेगरीमधील सर्वात स्वस्त ईव्ही कार आहे. या कारच्या बेस मॉडेलची एक्स शोरुम किंमत 7.99 लाखांपासून सुरु होते. ही कार आरटीओ चार्जेस आणि इन्शुरन्सचाही समावेश करुन 10 लाखांच्या आसपास विकत घेता येते. ही 4 डोअर फूल हॅचबॅक प्रकारातील कार असून तिची रेंज एमजी कॉमेट ईव्हीपेक्षा जास्त म्हणजेच एका चार्जमध्ये 250 ते 315 किलोमीटर इतकी आहे.
ईव्ही कारमध्ये इतर स्वस्त पर्यायांचा विचार करत असाल तर आणि मायक्रो किंवा क्वाड्रिसायकल वाहनांचाही विचार असेल तर वेव्ह मोबिलिटी ईवा (Vayve Mobility Eva) ही कार 3.35 लाखांना मिळते. बाएएएस/बॅटरी सबस्क्रिप्शनसह ही रक्कम देण्यात आली आहे. कारची फूल प्राइज 3.99 लाख रुपये इतकी आहे. ही क्वाड्रिसायकल प्रकारातील कार आहे. म्हणजेच या कारमध्ये 2 ते 3 आसने आहेत. यामध्ये सोलरचा पर्यायही उफलब्ध आहे. मात्र या कारची डिलेव्हरी 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीमध्ये सुरु होणार आहे. तसेच तुम्ही ईव्हीचा विचार करत असाल तर पीएमव्ही ईएएस-ई (PMV EaS-E) सारख्या मायक्रो ईव्हीचा पर्यायही उपलब्ध आहे. 160 किमी रेंज असलेली ही कार 4.79 लाखांना उपलब्ध आहे. मात्र व्हेव आणि पीएमव्हीसारख्या गाड्या या क्वाड्रिसायकल प्रकारातील असल्याने त्यांच्यासाठीचं लायसन्स आणि नोंदणीचे नियम वेगळे आहेत. अगदी स्वस्त कारचा विचार करत असाल तर एमजी कॉमेट ईव्ही हीच सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार आहे.