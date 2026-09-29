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Explained: ₹964 कोटींची नुकसानभरपाई! ऑफिस पिकनिकमध्ये झोपल्याने कंपनीने तिला नोकरीवरुन काढल्यानंतर...; चमत्कारिक घटनाक्रम जगभर चर्चेत

तुम्ही ऑफिसच्या पिकनिकला झोपलात म्हणून तुम्हाला नोकरीवरुन काढून टाकलं तर? असाच एक विचित्र प्रकार महिला कर्मचाऱ्यासोबत घडल्यानंतर तिने थेट कायदेशीर मार्ग स्वीकारला असून आता कंपनीलाचा दणका दिलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:17 AM IST
Explained: ₹964 कोटींची नुकसानभरपाई! ऑफिस पिकनिकमध्ये झोपल्याने कंपनीने तिला नोकरीवरुन काढल्यानंतर...; चमत्कारिक घटनाक्रम जगभर चर्चेत
Image Credit: या महिलेला आता कंपनीविरुद्ध दावा करता येणार आहे (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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