/Explained: ₹964 कोटींची नुकसानभरपाई! ऑफिस पिकनिकमध्ये झोपल्याने कंपनीने तिला नोकरीवरुन काढल्यानंतर...; चमत्कारिक घटनाक्रम जगभर चर्चेत

ऑफिसने आयोजिक केलेल्या पिकनिकदरम्यान वाफ घेण्यासाठीचा सोना रुममध्ये झोपी गेल्याने एका महिला कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मात्र या महिला कर्मचाऱ्यानेही कंपनीला या प्रकरणी थेट कोर्टात खेचलं आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये प्राथमिक सुनावणीदरम्यान, लवादाने या महिलेला नुकसानभरपाई म्हणून तब्बल 964 कोटी रुपयांचा दावा करता येईल असं म्हटलं आहे. ब्रिटिश रोजगार लवादाने (एम्प्लॉइमेंट ट्रेब्युनल) मंजुरी दिलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी नुकसानभरपाईची रक्कम ठरू शकते. कामावरुन काढून टाकण्यात आलेल्या महिलेचं नाव शॅनन बर्न्स असं असून ती आता 76 दशलक्ष पाउंडची (964 कोटी रुपयांची) नुकसानभरपाई कंपनीकडून मागू शकते.
'द इंडिपेंडंट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अपंगत्वामुळे भेदभाव सहन कराव्या लागल्याचा आरोप बर्न्स यांनी केला आहे. 'गिटपॉड' या कंपनीकडून ही वागणूक मिळाल्याचं बर्न्स यांचं म्हणणं आहे. 'गिटपॉड' कंपनी आता 'ओपनएआय' या कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीच्या मालकीची आहे. बर्न्स यांनी हा खटला जिंकला तर ब्रिटनच्या इतिहासामध्ये कर्मचाऱ्याला मिळालेली 964 कोटी रुपये ही सर्वात मोठी नुकसानभरपाई ठरु शकते.
बर्न्स या 'इंजिनिअरिंगच्या उपाध्यक्ष' म्हणून 'गिटपॉड'मध्ये कार्यरत होत्या. बर्न्स यांचे वार्षिक वेतन 220000 पाउंड इतके होते. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 2 कोटी 80 लाख 50 हजार रुपये इतकी होते. 2023 मध्ये बर्न्स यांना या पदावरून काढून टाकण्यात आले. ऑस्ट्रियामध्ये आयोजित 'टीम-बिल्डिंग' पिकनिकदरम्यान त्या एका 'सोना'मध्ये झोपी गेल्या. त्यानंतर कंपनीने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग केल्याची कारवाई करत कामावरून काढून टाकलं.
समोर आलेल्या माहितीनुसार बर्न्स यांना 'एडीएचडी' म्हणजेच अटेंशन डेफिसिट हायपरॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डरची समस्या आहे. बर्न्स एप्रिल 2023 मध्ये ऑस्ट्रियातील 'लोफर' येथे कंपनीमार्फत आयोजित 'ऑफ-साइट टीम-बिल्डिंग' पिकनिकसाठी गेल्या होत्या. या कार्यक्रमादरम्यान, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोहान्स लँडग्राफ आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी मद्यपान केले होते. चावी विसरल्याने मद्यपान केलेल्या बर्न्स यांना त्यांची खोली उघडता आली नाही. त्यामुळे त्या धुंदीत असल्याने 'सोना'मध्येच झोपी गेल्या.
रोजगार लवादाला सांगण्यात आले की, बर्न्स यांच्या 'एडीएचडी'मुळे त्यांना 'विसरभोळेपणाचा' त्रास होतो. त्या 'सतत' वस्तू हरवायच्या. याच कारणामुळे बर्न्स यांना त्या रात्री 'सोना'मध्ये झोपावे लागले. 'पिकनिकदरम्यान माझे पुरुष सहकारी मद्यपान करत होते किंवा मद्यधुंद अवस्थेत होते, परंतु केवळ मलाच कामावरून काढून टाकण्यात आले,' असेही त्यांनी लवादाला सांगितले. पिकनिकनंतर, 'गिटपॉड'च्या सीईओंनी बर्न्स यांच्या वर्तवणुकीवरुन 'लॅक ऑफ प्रोफेशनल अकाऊंटीबिलीटी' अशा शेरा देत चिंता व्यक्त केली. एवढ्यावरच न थांबता बर्न्स यांना कंपनी सोडण्यास सांगितलं गेलं.
'गिटपॉड'मधून अशाप्रकारे अनपेक्षितपणे काढून टाकल्यानंतर बर्न्स यांना 'पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर'चा ('पीटीएसडी'चा ) त्रास होऊ लागला. बर्न्स यांनी या साऱ्या प्रकारानंतर आयटी क्षेत्राला रामराम केला. आता बर्न्स 76 दशलक्ष पाउंड नुकसानभरपाईची मागणी करत आहेत. ही रक्कम त्यांच्या भविष्यातील संभाव्य उत्पन्नाच्या नुकसानावर आधारित असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मात्र, बर्न्स यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. आधीच्या कंपनीने कायदेशीर प्रक्रिया लांबवण्यासाठी आणि कंटाळून बर्न्स यांनी या प्रकरणाचा नाद सोडून द्यावा म्हणून 'आक्रमक कायदेशीर डावपेच' वापरल्याचा दावा बर्न्स यांनी केला आहे. 'ओपनएआय'च्या मालकीची ही कंपनी एका कायदेशीर अर्जाद्वारे बर्न्स यांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्याची मर्यादा एक दशलक्ष पाउंड (₹12 कोटी 73 लाख) इतकी मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समजते. 'गिटपॉड'चा अर्ज फेटाळून लावत, बर्मिंगहॅम एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्युनलने बर्न्स यांना नुकसानभरपाईसाठी अधिकृतपणे दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रिब्युनलने कंपनीला 'ओपनएआय'ला केलेल्या अलीकडील विक्रीचे मूल्य बर्न्स यांना सांगण्याचे आदेश दिले आहेत.
बर्न्स यांच्याकडे 'गिटपॉड'चे शेअर्सही आहेत. ज्यांचे मूल्य सध्या सुमारे 2.6 दशलक्ष पाउंड असल्याचे सांगितले जात आहे. चार वर्षांनंतर हे मूल्य 21 दशलक्ष पाउंडपर्यंत वाढू शकते. 'गिटपॉड'मध्ये रुजू होण्यापूर्वी, त्यांनी 'स्लॅक' आणि 'लिफ्ट' सारख्या सिलिकॉन व्हॅलीमधील नामांकित कंपन्यांमध्ये विविध पदे भूषवली आहेत. त्या 2022 च्या उत्तरार्धात 'गिटपॉड'मध्ये रुजू झाल्या आणि त्यांनी 'व्हाइस-प्रेसिडेंट ऑफ इंजिनिअरिंग'ची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांना 220000 पाउंड पगार आणि 78000 पाउंड वार्षिक बोनस मिळायचा.