/APK File मधून फसवणुकीचे प्रकार 200% वाढले... फसवणूक टाळण्यासाठी आजच बदला मोबाईलमधल्या 5 सेटिंग्स

तळहातावर जग घेऊन आलेल्या मोबाईलचा वापर जितका चांगल्या कामांसाठी केला जातो तितकाच तो वाईट कामांसाठीही केला जात असल्याचं मागील काही वर्षांमध्ये प्राकर्षाने जाणवू लागलं आहे. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे एपीके फाइलच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक! मोबाईलवर या एपीके फाइल डाऊनलोड करायला लावून बँक अकाऊंट रिकामी करण्याची प्रकरण दुप्पटीहून अधिकने वाढली असून नेमकं इंटरनेट वापरणाऱ्यांचं काय चुकतं, हे सायबर चोर कशाप्रकारे मोबाईलच्या माध्यमातून कनेक्ट असलेल्या खात्यावर डल्ला मारतात? हे जाणून घेऊयात...
सायबर गुन्ह्यांमध्ये सध्या 'एपीके फाइल' हा सध्या सर्वांच्याच चिंतेचा विषय ठरताना दिसतोय. गॅस बिल, लाईट बिल, डेबिट-क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवणे, बाजार गुंतवणूक अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांत या फाइल पाठवून मोबाइलचा ताबा घेत बँक खाती साफ करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढलेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 'एपीके फाइल'द्वारे आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण दुपटीपेक्षा जास्त वाढले आहे. सन 2025 मध्ये यासंदर्भातील 195 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, मात्र यावर्षी एप्रिलपर्यंतच हा आकडा 416 वर पोहचल्याने सायबर सुरक्षेसंदर्भातील चिंता वाढली आहे.
सायबर गुन्ह्यांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. खरं तर सायबर गुन्हा करण्याची एखादी पद्धत लोकांना समजली की, सायबरचोर वेगळ्या 'मोडस ऑपरेंडी' शोधून काढत असल्याचे समोर आले आहे. 'एपीके फाइल'ची पद्धत वापरून आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढल्याने सायबर पोलिसांनी या फाइल तयार करणाऱ्या आणि त्यांची विक्री करणाऱ्या टोळींकडे मोर्चा वळवला आहे. 'एपीके फाइल' हे फसवणुकीसाठी वापरले जाणारे प्रमुख साधन आहे. याद्वारे मोबाइलचा ताबा घेऊन अॅपच्या साह्याने बँक खाती रिकामी केली जात आहेत. एप्रिलपर्यंत मुंबईत नोंदवल्या गेलेल्या 416 गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक 90 गुन्हे वांद्रे ते अंधेरी या परिसरात नोंदवण्यात आल्याची माहिती एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
याअंतर्गत नुकतीच सहा जणांची एक टोळी जेरबंद करण्यात आली. त्यांनी सहा महिन्यांत 43 कोटी लुबाडल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबई सायबर गुन्हे शाखेने (वेस्टर्न डिव्हिजन) या सहा जणांच्या आंतरराज्यीय टोळीला अटक केली आहे. ही शाखेची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. या टोळीतील सदस्य महानगर गॅस लिमिटेडच्या बनावट बिल, “गॅस अनब्लॉक” फाइल किंवा ट्रॅफिक चालान यासारखे संदेश व्हॉट्सअॅपवर पाठवून त्या माध्यमातून फसवणूक करत होते. पीडित व्यक्ती व्हॉट्सअप चॅटमधील या फाइलवर क्लिक करुन ती डाउनलोड करताच त्याच्या मोबाइलवर मालवेअर इन्स्टॉल होत असे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांना या व्यक्तीच्या फोनचे पूर्ण कंट्रोल, ओटीपी, बँक अॅप्स आणि अकाउंट्सचा अॅक्सेस मिळायचा. याआधी एप्रिलमध्ये अशाचप्रकारे फसवणूक करणाऱ्या झारखंडच्या तिघांना अटक करण्यात आली होती. हे तिघेजण सायबरचोरांना 'एपीके फाइल' विकायचे.
पोलिसांकडून वेगवेगळ्या माध्यमांतून जनजागृती केली जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना अशा फाइलबाबत बऱ्यापैकी माहिती झाली आहे. त्यामुळे सायबरचोरांनी 'एपीके' ऐवजी आता झिप फाइल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते फाइल त्याच असतात, केवळ नावात बदल करण्यात आलेला आहे.
> ऑटो डाऊनलोड बंद करा: व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजिंग अॅपच्या सेटिंगमध्ये जाऊन ऑटो डाऊनलोड बंद करा.
> अनोळखी व्यक्तीचा संदेश टाळाः अज्ञात क्रमांकावरून आलेल्या कोणत्याही झिप किंवा एपीके फाइलवर क्लिक करू नका.
> अधिकृत अॅप स्टोअर वापराः नेहमी फक्त गूगल प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरूनच अॅप डाऊनलोड करा.
> इंटरनेट बंद करा : जर चुकून एखादी संशयास्पद फाइल उघडली, तर त्वरित फोनचे इंटरनेट बंद करा.
> ब्लॉक सेटिंग: मोबाइलमधील 'अज्ञात अॅप इंस्टॉल करा' (इन्स्टॉल अननोन अॅप्स) हे सेटिंग नेहमी बंद ठेवा.
> तत्काळ तक्रार करा : फसवणुकीचे बळी ठरलात, तर तत्काळ बँकेला कळवा आणि सायबर हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर तक्रार दाखल करा.