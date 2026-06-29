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APK File मधून फसवणुकीचे प्रकार 200% वाढले... फसवणूक टाळण्यासाठी आजच बदला मोबाईलमधल्या 5 सेटिंग्स

नुकत्याच अटक करण्यात आलेल्या एका टोळीने या एपीके फाइल्सच्या माध्यमातून लोकांना तब्बल 43 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचं उघड झालं आहे. अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी मोबाईलमधील कोणतं सेटींग बदलावं जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:30 AM IST
APK File मधून फसवणुकीचे प्रकार 200% वाढले... फसवणूक टाळण्यासाठी आजच बदला मोबाईलमधल्या 5 सेटिंग्स
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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APK File मधून फसवणुकीचे प्रकार 200% वाढले... फसवणूक टाळण्यासाठी आजच बदला मोबाईलमधल्या 5 सेटिंग्स
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