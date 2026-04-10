तुम्हालाही GPay वरही दिसतंय हे बटण? क्लिक केल्यावर बँक बॅलेन्स होईल झिरो? पैसे जातात कुठे? A To Z माहिती

Google Pay Do Not Touch This Button Viral: सायबर गुन्हेगारी हल्ला मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळेच व्हॉट्सअप असेल किंवा इन्स्टाग्रामवरुन असेल अनेकदा एकमेकांना यासंदर्भात जागृक करणारे मेसेज पाठवले जातात. सध्या असाच एक मेसेज व्हायरल होत असून यामध्ये 'जीपे' म्हणजेच 'गुगल पे'च्या होमपेजवर असलेलं हँण्डशेक करणारं बटण चुकूनही दाबू नका असं सांगितलं जात आहे. मात्र हे हँण्डशेकचं बटण ज्याप्रमाणे दावा केला जातोय तसं फसवणुकीचं नसून ते एक विशेष फिचर आहे. या फिचरबद्दल केला जाणारा दावा आणि प्रत्यक्षात हे फिचर काय आहे, यासंदर्भात सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
सोशल मीडियावर सध्या काही स्क्रीनशॉट व्हायरल होत आहेत. या स्क्रीनशॉटमध्ये क्युआर कोडच्या खालील पर्यायामध्ये 'पिपल' या पर्यायात ज्यांना आपण पैसे पाठवले आहेत त्यांचे क्रमांक दिसतात. या यादीमध्येच हे हँण्डशेकचं बटण आहे. या बटणावर चुकूनही क्लिक करुन नका तुमच्या खात्यातील पैसे अचानक दुसरीकडे वळवले जातील, असा दवा केला जात आहे. मात्र हा कोणताही स्कॅम नसून ते गुगलचं नवं फिचर आहे. या फिचरमध्ये नेमकं होतं काय? त्यासाठी काय करावं लागणार आहे? असे अनेक प्रश्न तुम्हाला पडले असतील या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा प्रयत्न...
'गुगल पे'वर हे फिचर लाँच झाल्यापासून व्हायरल व्हॉइस मेसेज आणि व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्स फिरू लागले. यामध्ये “गुगल पे मध्ये हँडशेक आयकॉन असलेलं बटण दिसले तर चुकूनही क्लिक करू नका, बँक बॅलन्स झिरो होईल, हा एक स्कॅम/फ्रॉड आहे!” असा दावा करण्यात आला आहे. अनेक लोकांनी याला स्कॅम म्हटले आणि 'डिलिट करा', 'उघडू नका' असा सल्ला दिला आहे. मात्र या दाव्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाहीये. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' म्हणजेच 'एनपीसीआय'च्या नियमानुसार गुगलच्या सुरक्षा प्रणालीचा वापर करुन बनवलेलं हे ऑनलाइन पेमेंटचं एक अनोखं फीचर आहे. या असल्या कोणत्याही बटणावर क्लिक केल्याने आपोआप पैसे जात नाहीत. फक्त या फिचरशी लिंक्ड असलेले क्रमांक योग्य असतील तर इच्छित व्यक्तीला पैसे पाठवता येतात. हे फिचर काय त्याची सेटींग कशी करायची ते पुढे पाहूयात...
हँण्डशेक करणारं बटण म्हणजे'गुगल पॉकेट मनी'चं नवं फिचर आहे. गुगल पे अॅपमध्ये एप्रिल 2026 मध्ये लाँच झालेल्या 'पॉकेट मनी' या नवीन फीचरबद्दलची चर्चा व्हायरल अफवेमुळेच अधिक आहे.
'पॉकेट मनी' हे युपीआय सर्कल नावाच्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच 'एनपीसीआय'च्या सिस्टीमवर आधारित फीचर आहे. या फिचरमध्ये मुख्य युझर म्हणजेच प्रायमरी युझर सेकेंडरी युझर्सला थेट पेमेंट करु शकतो. सामान्यपणे प्रायमरी युझरमध्ये पालक, कुटुंबप्रमुख किंवा कोणतंही बँक अकाऊंट असलेली व्यक्ती आपल्या मुलांना, कुटुंबातील सदस्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच सेकेंडरी युझर्सला बँक अकाऊंटमधून युपीआय पेमेंट करु शकतात. आता पालकांकडून मुलांना थेट पैसे देण्याची सोय असल्याने याला पॉकेट मनी असं नाव दिलं आहे. या फिचरचं वैशिष्ट्य हे आहे की सेकेंडरी युझरला म्हणजेच पैसे स्वीकारणाऱ्याला बँक अकाऊंट असण्याची कोणतीही सक्ती नाही. पैसे स्वीकारणाऱ्याला युपीआय आयडीचीही गरज नसते. तो केवळ गुगल पेवरुन क्युआर स्कॅन किंवा कॉनटॅक्ट नंबरवरुन पेमेंट स्वीकारु शकतो आणि देऊ शकतो.
मुख्य यूजर या फिचरवर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतो अशी याची सेटींग आहे. या फिचरअंतर्गत मासिक किती पैसे द्यायचे याची मर्यादाही ठरवता येते. येथे कमाल मर्यादा 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे. हे फिचर पूर्णपणे पालकांच्या नियंत्रणाखाली आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी असल्याने या माध्यमातून होणाऱ्या प्रत्येक पेमेंटला प्रायमरी युझरने मंजुरी (Approval) देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये रिअल-टाइम नोटिफिकेशन मिळतात. विशेष म्हणजे मुलांनी केलेल्या खर्चाची माहिती सर्व ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्रीअंतर्गत पालकांनाही दिसते.
गूगल पे अॅप ओपन करा → प्रोफाइल (Profile) → युपीआय सर्कल (UPI Circle) → पॉकेट मनी (Pocket Money) पर्यायात जाऊन हा पर्याय हवा तसा सेट करा.
पैसे स्वीकारणारा म्हणजेच सेकेंडरी युझरचा नंबर सिलेक्ट करुन अॅड करा. कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये सेव्ह असलेले नंबरच यामध्ये अॅड करता येतात. केवळ पाच क्रमांक या सेकेंडरी युजर्सच्या यादीत टाकता येतात. त्या कॉनटॅक्ट नंबरचा युपीआय सर्कल क्युआर कोड स्कॅन करा.
लिमिट किंवा अप्रूवल सेटिंग निवडा → समोरच्या व्यक्तीला इनव्हाइट पाठवा → युपीआय पीन (UPI PIN) टाका.
नवीन क्रमांक अॅड केल्यानंतर पहिल्या 24 तासांमध्ये जास्ती जास्त पाच हजारांपर्यंतची रिक्वेस्ट करता येते.
होय, हे फिचर 100 टक्के सुरक्षित आहे. 'एनपीसीआय'च्या युपीआय मार्गदर्शक तत्वांमधील नियमांनुसार बनवलेलं आहे. सेकेंडरी युझरचं केव्हायसी करणं बंधनकारक असल्याने समोरची सर्व माहिती देणं बंधनकारक असतं. ट्रान्झॅक्शन नोटिफिकेशन, हिस्ट्री आणि या फिचरचं सर्व नियंत्रण मुख्य यूजरकडे म्हणजेच पालकांकडे असते.