/Explained: हे काय भलतंच! iPhone 18 Pro लाँच होतात iPhone 17 सह जुने मॉडेल्स झाले महाग; Apple ने किंमती कमी करण्याऐवजी का वाढवल्या?

Apple ने भारतातील iPhone 17 च्या किमतीत 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. iPhone 18 सिरीज आणि कंपनीचा पहिला फोल्डेबल आयफोन लाँच झाल्यानंतर लगेचच किंमतीत बदल करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयफोन 17 भारतात सुरुवातीला 82 हजार 900 रुपयांच्या किमतीत लाँच करण्यात आला होता. आता ही किंमत वाढवून 99 हजार 900 रुपये करण्यात आली आहे, म्हणजेच यात थेट 17 हजारांची वाढ झाली आहे.
जेव्हा एखादी कंपनी नव्या स्मार्टफोनची सीरिज लाँच करते तेव्हा जुने मॉडेल स्वस्त होतात. पण यावेळी Apple ने अगदी उलट केलं आहे. कंपनी ने iPhone 18 Pro आणि iPhone 18 Pro Max लाँच करताच भारतातील आपल्या अनेक जुन्या माडेल्सची किंमत वाढवली आहे. यामध्ये iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air आणि iPhone 16 चा समावेश आहे.
Apple च्या भारतीय वेबसाइटवर या मॉडेल्सच्या नवीन किमती दिसू लागल्या आहेत. काही व्हेरिएंट्सच्या किमतींमध्ये हजारो रुपयांची वाढ झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, iPhone 17 च्या 256GB व्हेरियंटची किंमत आधी 82,900 रुपये होती. पण आता हा मोबाईल खरेदी करायचा असेल तर 99,900 रुपये मोजावे लागतील. म्हणजेच हा फोन आता 17 हजारांनी महाग झाला आहे. तर याच्या 512GB मॉडेलची किंमत 1,02,900 वरुन 1,24,900 वर पोहोचली आहे. या व्हेरियंटच्या किंमतीत 22 हजारांनी वाढ झाली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कंपनीने iPhone 17e च्या किमतीत लक्षणीय वाढ केली आहे. रिपोर्टनुसार, 256 जीबी (256GB) मॉडेलची किंमत आता 79,900 रुपये झाली आहे; जी पूर्वी 64,900 रुपये होती. म्हणजेच यात 15 हजारांची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, 512 जीबी (512GB) मॉडेलची किंमत 84 हजार 900 रुपयांवरून 1,04,900 रुपयांपर्यंत वाढली असून, यात 20 हजारांची वाढ झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, iPhone Air च्या किंमतीतही वाढ झाली आहे. त्याच्या 256GB मॉडेलची किंमत 1,19,900 रुपयांवरून 1,49,900 झाली आहे, म्हणजेच ग्राहकांना आता 30,000 रुपये अधिक द्यावे लागतील. दरम्यान, 512GB व्हेरिएंटची किंमत आता 1,74,900 झाली आहे, जी 35,000 रुपयांची वाढ दाखवत आहे.
दरम्यान, या फोनच्या 1TB मॉडेलची किंमत 1,59,900 रुपयांवरून वाढून 2,24,900 झाली आहे. म्हणजेच यात थेट 65,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. तसेच, ॲपलने iPhone 16 च्या 128GB व्हेरिएंटची किंमत 89,900 निश्चित केली आहे, जी 20,000 ची वाढ दर्शवते.
जुन्या आयफोन मॉडेल्सच्या किमतीत वाढ होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे स्मार्टफोनसाठी आवश्यक असलेले कंपोनंट्स , विशेषतः मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमती. एआय (AI) आणि डेटा सेंटर उद्योगांच्या जलद विस्तारामुळे मेमरी कंपोनंट्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. याचा पुरवठा साखळीवर ताण आला असून उत्पादकांसाठी खर्च वाढला आहे.
iPhone 18 Pro भारतात लाँच झाला असून, 256GB स्टोरेजसाठी 1,64,900, 512GB साठी 1,89,900, 1TB साठी 2,39,900, 2TB साठी 2,89,900 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
1. कॅमेरा
48MP Fusion Main कॅमेरा
Variable Aperture — f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0
48MP Ultra Wide
48MP Telephoto
4x optical आणि optical-quality 8x telephoto
40x पर्यंत digital zoom
18MP Center Stage फ्रंट कॅमेरा
कमी प्रकाशात फोटो/व्हिडिओची गुणवत्ता सुधारली आहे.
2. A20 Pro चिप
नवीन A20 Pro
मागील पिढीपेक्षा GPU performance 40% पर्यंत वेगवान
Dual 16-core Neural Engine
AI कामांसाठी अधिक क्षमता
मोठी vapour chamber असल्याने फोन जास्त वेळ high performance टिकवू शकतो.
3. बॅटरी
iPhone 18 Pro: 34 तासांपर्यंत video playback
18 Pro Max: 43 तासांपर्यंत
वेगवान charging — compatible adapterसह सुमारे 15 मिनिटांत 50% पर्यंत.
4. डिस्प्ले
6.3-inch Super Retina XDR OLED
ProMotion 120Hz
Always-On Display
Outdoor brightness 3,000 nits पर्यंत
Ceramic Shield 2.