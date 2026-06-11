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शरीरसंबंधांऐवजी AI ला प्राधान्य... दिवसाला ₹20 लाख मोजण्याची तयारी; जगभर खळबळ उडवणारा नवा ट्रेंड नेमका काय?

Explained AI Escort Girl: एस्कॉर्ट्स गर्ल म्हणजेच शारीरिक भूक भागवण्यासाठी ज्या तरुणी तयार होतात अशा तरुणींकडून सेवा घेण्याच्या उद्योगामध्येही एक वेगळाच ट्रेण्ड दिसत आहे. याचबद्दल...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:42 PM IST
शरीरसंबंधांऐवजी AI ला प्राधान्य... दिवसाला ₹20 लाख मोजण्याची तयारी; जगभर खळबळ उडवणारा नवा ट्रेंड नेमका काय?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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