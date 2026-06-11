/शरीरसंबंधांऐवजी AI ला प्राधान्य... दिवसाला ₹20 लाख मोजण्याची तयारी; जगभर खळबळ उडवणारा नवा ट्रेंड नेमका काय?

Explained AI Escort Girl: आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच आयआमुळे जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे. विशेष म्हणजे या एआय क्रांतीचा परिणाम माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचं माहेरघर असलेल्या अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीमध्येही दिसून येत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हुशार लोकांच्या या प्रांतामध्ये सध्या एक वेगळीच एस्कॉर्ट सेवा सुरु झाली आहे. ही एस्कॉर्ट सेवा शरीरसंबंध ठेवण्यासंदर्भातील पारंपारिक स्टाइलची नसून वैचारिक पद्धतीची आहे. विशेष म्हणजे एआयसंदर्भातील ज्ञान असलेल्या या महिलांना भेटण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुरुष घसघशीत रक्कम देत आहेत. तुम्हाला जाणून धक्का बसेल पण या एआय एस्कॉर्टला तासाचे 5 लाख रुपयांपासून 20 लाख रुपयांपर्यंत मानधन मिळतं. या ट्रेण्डला 'नर्ड-फर्स्ट' म्हणजेच हुशारी आधी अशा अर्थाचं नाव देण्यात आलं आहे. यामध्ये नक्की करतात काय ते पाहूयात...
एआय क्रांतीमध्ये अमेरिका आणि चीनमधील कंपन्या आघाडीवर आहेत. त्यातही अमेरिका ही चीनपेक्षा थोडी वरचढ आहे यात शंका नाही. एआयचा वापर वाढत असल्याने आयटी सेक्टरमधील कंपन्यांवर पैशांचा पाऊस पडत असतानाच या पैशांच्या माध्यमातून एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचीही चांदी झाली आहे. एआय तंत्रज्ञ, एआय इंजिनिअर्स, एआय कंपन्यांचे संस्थापक आणि गुंतवणुकदर खोऱ्याने पैसे ओढत आहेत. या नव श्रीमंतांकडून होणारा खर्चही कमाई इतकाच विचित्र आहे. 'फोर्ब्स'च्या ताज्या अहवालामध्ये याच विचित्र खर्चासंदर्भातील एक हटके ट्रेण्ड समोर आलाय. एआय आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाण आणि ज्ञान असलेल्या सुंदर महिलांना मागणी वाढली आहे. या महिला एस्कॉर्ट्सची दिवसोंदिवस मागणी वाढत आहेत. या महिला अशा वैचारिक भेटींमधून तासाला लाखो रुपये कमवतात. नवश्रीमंत इतके पैसे मोजण्यासही तयार आहेत.
केवळ दिसायला सुंदर नाही तर एआय, जीपीयूस, मानवी आयुष्य, तंत्रज्ञानाचा मानवावर होणारा परिणाम, तंत्रज्ञान भविष्यात मानवाला कुठे घेऊन जाईल याची जाण, क्रिप्टोकरन्सी, डिटीटल व्यवहार, वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर वाढत असलेला एआयचा प्रभाव यासारख्या वैचारिक विषयांवर गप्पा मारण्याची क्षमता या महिलांमध्ये आहे. त्यामुळेच या महिलांना भेटण्यासाठी आयटी क्षेत्रातील हुशार पुरुष लाखो रुपये मोजत आहेत.
एक्स्कॉर्ट सेवा देणाऱ्या महिला या देहविक्रेय व्यवसायात असतात. मात्र या आधुनिक एआयचं ज्ञान असलेल्या माहिला एक्स्कॉर्ट आपल्या बुद्धीमत्तेचा प्रभाव आधी पाडतात मग सौंदर्याचा. या महिलांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर केवळ त्यांचे फोटो नाही तर डेटासंदर्भातील, नवीन तंत्रज्ञानासंदर्भातील विचार, विनिमय, एआयमधील ताज्या अपडेट्ससारख्या विषयांवरील पोस्ट दिसतात.
अनेकदा देहविक्रेय व्यवसायात असलेल्या एक्स्कॉर्ट प्रति तास 1 हजार डॉलर्सपर्यंत पैसे घेतात. मात्र या हुशार महिला एआयवर चर्चा करण्यासाठी तब्बल 3 ते 5 हजार अमेरिकी डॉलर्स इतके पैसे आकारतात. म्हणजेच भारतीय चलनानुसार ही रक्कम तासासाठी पाच ते 20 लाखांपर्यंत होते. अनेकदा अशा महिलांसोबत संपूर्ण दिवस घालवण्यासाठी श्रीमंत पुरुष 20 लाखांपर्यंत किंमत मोजण्यास तयार असतात. या क्षेत्रात मिळणारे पैसे पाहता अनेक सुंदर मुलींनी आता एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करुन स्वत:ला अपडेट करुन या आगळ्यावेगळ्या सेवा क्षेत्राकडे वाटचाल सुरु केली आहे.
'फोर्ब्स'च्या या अहवालामध्ये सर्वात चर्चेत असलेला मुद्दा हा या महागड्या भेटींमध्ये हुशार पुरुषांना लैंगिक संबंधांची आस फार मी असते. त्याऐवजी तांत्रिक आणि वैचारिक विषयांवर चर्चा करण्यास हे पुरुष प्रधान्य देतात. अनेक महिलांनी मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असलेले तरुण हे सोशल मीडियावर एआय आणि माहिती तंत्रज्ञानासंदर्भात पोस्ट केल्यानंतर आपल्यामध्ये इंट्रेस्ट दाखवत असल्याचं नमूद केलं आहे. सोशल मीडियावर एआय आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भातील आपली मतं व्यक्त करत राहणाऱ्यांकडे हे पुरुष लगेच आकर्षित होतात असं दिसून येत असल्याचं या तरुणी सांगतात. रात्री उशीरापर्यंत एकत्र असतानाही शरीरसंबंधांऐवजी हे हुशार पुरुष माहिती तंत्रज्ञान, एआय, उद्योग, भविष्यात तंत्रज्ञान आपल्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाईल यावर गप्पा मारण्यात अधिक रस दाखवत असल्याचं अशी सेवा पुरवणाऱ्या महिला सांगतात.