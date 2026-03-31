Explained: गॅसच्या नावाखाली 11 लाखांचा गंडा... तुमच्यासोबतही होऊ शकतं; सायबर चोरांना कसं ओळखाल?

Explained LPG Gas Shortage Cyber Attack: मागील काही दिवसांपासून गॅसच्या नावाखाली ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. ही फसवणूक कशी होते आणि खोटे मेसेज कसे ओळखावेत जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 31, 2026, 09:04 AM IST
सायबर चोरांचा सुळसुळाट (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained LPG Gas Shortage Cyber Attack: इस्रायल आणि इराणदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धामुळे देशात गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक वापराचा गॅसपुरवठा विस्कळित झाला असून गॅस एजन्सींसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मात्र अपदा मे अवस म्हणत या संकटाच्या काळातील संधी साधून सायबर भामट्यांनी महानगर गॅस कंपनीचे नाव वापरून फसवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.  विशेष म्हणजे गॅसपुरवठ्यामध्ये तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने साशंक असलेले नागरिक या सायबर चोरट्यांना सहज बळी पडत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मार्च महिन्यात दिवसाला सरासरी दोन गुन्हे मुंबई शहराच्या विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंद झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आधीपासूनच सुरु आहे फसवणूक

घरगुती वापराच्या दोन गॅस सिलिंडर वितरणामध्ये तीन ते चार आठवड्यांचे अंतर ठरवून देण्यात आले. मुंबई सोडल्यास महानगर प्रदेशातील ग्रामीण भागात घरगुती गॅस तुटवड्यामुळे नागरिकांचे हाल अधिक होताना दिसत आहेत. आसपास असलेल्या या परिस्थितीमुळे महानगर कंपनीची गॅस वाहिनी असलेले ग्राहकही भीतीच्या सावटाखाली आहेत. त्यामुळेच महानगर गॅस कंपनीच्या नावे आलेल्या फसव्या मेसेजला अधिकाधिक ग्राहक बळी पडत आहेत. खरं तर महानगर गॅस कंपनीच्या नावे याआधीही फसवे मेसेज येत होते. फसवणूकही सुरू होती. मात्र गॅस सिलिंडर पुरवठा विस्कळित झाल्यावर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

...म्हणून लोक जाळ्यात अडकतात

युद्धामुळे गॅस तुटवडा निर्माण झाला असून, त्यावर उपाय म्हणून शासनाने व्यावसायिक वापराच्या पुरवठ्यावर निर्बंध लादले. त्यामुळे संपूर्णपणे गॅसवर अवलंबून असलेली अनेक हॉटेल, खाणावळी आणि रस्त्यावर चहापासून जेवणापर्यंत अन्नपदार्थ शिजवून विकणारे हजारो धंदे बंद पडले आहेत. त्यामुळेच सध्या पाईप गॅसच्या माध्यमातून सुरु असलेला पुरवठाही बंद पडू नये या हेतूने समोरुन आलेल्या फोनवर बोलताना लोक या सायबर चोरांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. असाच प्रकार एका व्यापाऱ्यासोबत घडला आहे. नेमकं झालं काय पाहूयात...

बँक खात्यातून 11 लाख वळते

स्टील व्यापारी मितुल दोषी यांना 26 मार्चला अनोळखी क्रमांकावरून महानगर गॅस कंपनीच्या नावे मेसेज  आला. त्यात थकलेले बिल तत्काळ न भरल्यास रात्रीपर्यंत गॅसपुरवठा खंडित होईल, असे नमूद होते. दोषी यांनी लगोलग बिल भरले. मात्र संध्याकाळी त्यांना त्याच क्रमांकावरून बिल कधी भरणार, असे विचारणारा कॉल आला. बिल भरल्याचे सांगताच समोरून बोलणाऱ्या व्यक्तीने सिस्टीममध्ये अपडेट न झाल्याने बिल बाकी असल्याचे दर्शवित आहे, असे सांगत दोषी यांना एक लिंक पाठवली. ती एपिके फाईल होती. त्यावर सर्व तपशील भरा, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार तपशील भारताच दोषी आणि पत्नीच्या खात्यातून 11 लाख रुपये परस्पर वळते झाले.

खोटे आणि फसवे मेसेज कसे ओळखावेत?

महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीकडून ग्राहकांना येणारे सर्व प्रकारचे मेसेज एक्स-एमजीएलएलटीडी (X-MGLLTD) या नावे प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ गॅस मीटरचे रीडिंग घेण्यासाठी अमुक नावाचा अधिकारी तमुक वेळी येईल, या महिन्याचे गॅस बिल इतके असून, या तारखेआधी ते भरावे, असा तपशील या अधिकृत मेसेजमध्ये असतो. मात्र भामट्यांकडून येणारे फसवे मेसेज खासगी नंबरवरून प्राप्त होतात किंवा खासगी मोबाईल क्रमांकावरून कॉल करून भामटे स्वत:ला महानगर गॅस कंपनीचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. “तुमचे गॅस बिल थकीत आहे”, “कनेक्शन बंद होणार आहे”, “बुकिंग अपडेट करा” किंवा “KYC अपडेट करा” असे मेसेज येतात. अशा मेसेज आणि कॉलकडे दुर्लक्ष करावे. मेसेजमधील लिंक उघडू नये, त्यात तपशील भरू नये, असे आवाहन यंत्रणांकडून करण्यात आले आहे.

सामान्यपणे या एपीके फाइल WhatsApp/SMS वर येतात. या फाइलचं नाव, “Mahanagar Gas Bill Update.apk”, “Gas Bill Update APK” असं असतं. फाइल उघडताच फोन हॅक होतो, बँक डिटेल्स, ओटीपी, युपीआय पीन चोरी होतात.

मागील काही दिवसात घडलेल्या घटना

पुण्यातील कोथरूडमध्ये 62 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची गॅस पुरवठा खंडित करण्याची भीती दाखवून 8.51 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. गॅस कनेक्शन अपडेटच्या नावाखाली डोंबिवलीतील कापड व्यापाऱ्याची 14.46 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. मुंबईमधील अंधेरी, विले पार्ले, वडाळा, काळाचौकी परिसरातील वेगवेगळ्या महिलांना असाच आर्थिक गंडा घालण्यात आला आहे. या महिलांना एकूण 26 लाखांहून अधिक गंडा घालण्यात आला आहे. तर मुलुंडमधील एका व्यापाऱ्याला गॅस कनेक्शन बंद केलं जाईल असं सांगून 11.82 लाखांचा गंडा घालण्यात आला. मालाडमधील 75 वर्षीय व्यक्तील अशाच पद्धतीने 8.59 लाखांचा गंडा घातला गेला. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

