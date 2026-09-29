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Explained: 100 कोटी लोकांचा मृत्यू अटळ? AI जीव घेणार? नेमका कसा घडू शकतो हा हल्ला? गेट्स यांचं हादरवणारं खतरनाक भाकीत

अनेक वर्ष जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्त म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावाजलेलं नाव असलेल्या गेट्स यांनी नेमकं हे सारं कसं घडू शकतं याबद्दल भाष्य केलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 29, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:21 AM IST
Explained: 100 कोटी लोकांचा मृत्यू अटळ? AI जीव घेणार? नेमका कसा घडू शकतो हा हल्ला? गेट्स यांचं हादरवणारं खतरनाक भाकीत
Image Credit: गेट्स यांनी मुलाखतीमध्ये व्यक्त केली भीती (फोटो रॉयटर्स आणि एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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