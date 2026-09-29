/Explained: 100 कोटी लोकांचा मृत्यू अटळ? AI जीव घेणार? नेमका कसा घडू शकतो हा हल्ला? गेट्स यांचं हादरवणारं खतरनाक भाकीत

मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स अर्थात 'एआय'चा गैरवापर घातक ठरु शकतो असं म्हटलं आहे. 'एआय' हे एवढे शक्तिशाली तंत्रज्ञान आहे की त्यावर लक्ष न ठेवल्यास किंवा मर्यादा न घातल्यास अशा घटना होऊ शकतात ज्यामुळे सुमारे एक अब्ज म्हणजेच 100 कोटी लोकांचे प्राण जाण्याचा धोका असल्याचं गेट्स यांनी म्हटलं आहे.
एआयचा गैरवापर घातक ठरेल असं म्हणत एआयच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधतानाच एआय विकसित करण्यासंदर्भात काही नियम बनवायला हवे, असे आवाहन गेट्स यांनी कायदे मंडळांना केले. बिल गेट्स यांनी नुकत्या दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य आणि संभाव्य धोके यावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, एआय हे अतिशय शक्तिशाली टूल आहे. या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आणि देखरेखीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्याबाबत सविस्तर चर्चा करायला हवी, अशी अपेक्षा गेट्स यांनी व्यक्त केली.
एआयच्या धोक्यांपासून सुरक्षा व्यवस्था कंपन्यांच्या इच्छेवर सोडायला नको, तर त्यासाठी कायदे बनवायला हवेत. हे तंत्रज्ञान एवढे धोकादायक ठरू शकते की, ते स्वतः अशा काही घटना घडवून आणेल आणि त्यातून 100 कोटी लोकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात. एआयमुळे संपूर्ण मानवजातीचा नाश होणे कठीण असले तरी, “वाईट हेतू असलेल्या लोकांनी नवी एआय साधने वापरणे” हे इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली शस्त्र ठरू शकते, अशी शक्यता गेट्स यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आताच याबाबत नियम बनवायला हवेत. यामुळे एआय कंपन्यांचे काम थोडे वाढेल. मात्र त्यांच्या प्रगतीचा वेग मंदावणार नाही, असे गेट्स म्हणाले.
एआयचा गैरवापर करुन सायबर हल्ल्यांच्या माध्यमातून रुग्णालये, वीजपुरवठा आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केलं जाऊ शकतं, अशी भीती गेट्स यांनी बोलून दाखवली. जैविक दहशतवादाचाही धोका एआयमुळे असल्याचं गेट्स म्हणाले. एआयचा वापर करून घातक जैविक शस्त्रे तयार करणे सोपे होऊ शकते, असं गेट्स यांनी म्हटलं आहे. हा धोका केवळ एआय वापरणारे रोबोट्स माणसांच्या विरोधात जाण्याचा नाही, तर माणसेच विध्वंसक हेतूंसाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात याचाही असल्याचं गेट्स यांनी अधोरेखित केलं.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एआयसंदर्भातील अशा नियमांना ‘हॉक्स’ (फसवणूक करणाऱ्या गोष्टी) असं म्हटलं होतं. मात्र असा दावा गेट्स यांनी फेटाळताना चीनलाही या धोक्याची जाणीव आहे आणि तेही नियम पाळतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
'एआय किल स्विच'ची गरज असल्याचंही गेट्स म्हणाले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच एआय बंद करणारी व्यवस्था असायला हवी. स्वतःहून संगणकावर ताबा मिळवून अशी यंत्रणा बंद करेल, अशा पातळीपर्यंत सध्या एआयचा विकास झालेला नाही. मात्र किलं स्विचवर होत असलेल्या चर्चावरून हे लक्षात येते की, लोकांना या तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराची भीती कळून चुकली आहे, असे गेट्स म्हणाले.
एलॉन मस्क यांचे एआयबाबतचे विचार बिल गेट्स यांच्यापेक्षा वेगळे आणि अधिक आशावादी आहेत. एआयपासून असलेल्या धोका मान्य करतानाच विकास थांबवता येणार नाही असे मस्क मानतात. मस्क हे एआय वापराच्या सकारात्मक परिणामावर भर देताना दिसतात. मस्क यांच्या मते, एआय पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच 2031 सर्व मानवी बुद्धिमत्तेपेक्षा अधिक शक्तिशाली होईल. त्यानंतर एआय माणसापेक्षा जवळजवळ प्रत्येक कामात उजवं ठरणारं असेल. त्यानंतरच्या पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच आजपासून 10 वर्षांमध्ये अर्थात 2036 पर्यंत वर्षांत माणूस या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. हा फरक सध्याच्या चिंपांझी आणि माणसाच्या बुद्धिमत्तेच्या फरकासारखा आहे. मात्र हा फरक खूप मोठा झाल्यास माणूस एआयवरुन नियंत्रण पूर्णपणे गमावेल, असं मस्क यांचं म्हणणं आहे.