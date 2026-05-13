इंटरनेट, Wifi सगळं काही बंद होणार? होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून नव्या संकटाची चाहूल, इराणच्या 'या' निर्णयाने डिजिटल विश्व हादरलं

WhatsApp UPI: होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या पाण्याखालील केबल्सच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी केवळ आपलीच असेल, असा दावा इराण करत आहे. तसंच, टेक कंपन्यांनाही इराणच्या नियमांचे पालन करणं अनिवार्य असेल.
WhatsApp UPI: जगभरातील इंटरनेट आता इराणच्या ताब्यात जाणार आहे का? मागील काही दिवसांपासून मध्यपूर्वेशी संबंधित एका वृत्ताने टेक जगतात खळबळ माजली आहे. रिपोर्ट्समधून दावा केला जात आहे की, इराण आता समुद्रात खाली टाकण्यात आलेल्या इंटरनेट केबल्सवरील नियंत्रण वाढवण्याची तयारी करत आहे. जगातील मोठा भाग यावर अवलंबून आहे. हे फक्त इंटरनेट स्पीडशी संबंधित नाही, तर ग्लोबल डेटा, ऑनलाइन बँकिंग, क्लाउड सर्व्हिस आणि अरबो डॉलर्सच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा आहे.
पर्शियन आखात आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीचा याच्याशी संबंध आहे. हाच तो सागरी मार्ग आहे, ज्यावरून प्रचंड आकाराचे तेलवाहू जहाजं प्रवास करतात. तथापि, फारच कमी लोकांना याची माहिती आहे की, याच समुद्राच्या तळाशी जगातील अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे पाण्याखालील इंटरनेट केबल्स आहेत. याच केबल्स आशिया, युरोप आणि मध्यपूर्वेला इंटरनेटशी जोडण्याचे काम करतात.
आता इराणशी संबंधित मीडिया नेटवर्क आणि IRGC म्हणजेच इस्लामिक रिव्हेल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सशी संबंधित रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं आहे की, इंटरनेट केबल्सच्या माध्यमातून कमाई केली जाऊ शकते. हे तसंच असेल, ज्याप्रमाणे इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांमधून टोल वसू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही रिपोर्ट्सनुसार, डिजिटल टोल बूथसारखं मॉडेल तयार करण्यात आलं आहे. म्हणजेच, विदेशी कंपन्या किंवा नेटवर्क या केबल्सचा वापर करतील त्यांच्याकडून फी घेतली जाऊ शकते.
रिपोर्ट्सनुसार, इराणशी संबंधित प्रसारमाध्यमांनी दावा केला आहे की, या केबल्सच्या माध्यमातून रोज मोठ्या प्रमाणात डिजिटल ट्राफिक जातं. यामध्ये बँकिंग व्यवहार, क्लाऊड डेटा, सोशल मीडिया ट्रॅफिक आणि AI सेवेचाही समावेश आहे.
या बातमीने चिंता वाढवली आहे. याचं कारण आधीच जग समुद्राखालील केबल्सवरील धोक्यामुळे चिंतेत आहे. इंटरनेटचं किमान 95 ते 99 टक्के ट्रॅफिक समुद्राखाली पसरवण्यात आलेल्या फायबर केबल्समधून प्रवास करतं. जर या केबल्समध्ये काही त्रुटी निर्माण झाली किंवा जाणुनबुजून नुकसान पोहोचवलं तर अनेक देशांमध्ये इंटरनेट, बँकिंग आणि क्लाऊड सर्व्हिसवरील सेवेवर परिणाम होईल.
तंत्रज्ञान तज्ञांना अशी भीती वाटते की, जर कधी या केबल्सवर अतिरिक्त ताण आला किंवा त्यांना काही नुकसान पोहोचले, तर त्याचे दुष्परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरतेच मर्यादित राहणार नाहीत. भारतसह अनेक आशियाई देशांमधील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्येही यामुळे व्यत्यय येऊ शकतो. व्हिडिओ कॉल्सपासून ते UPI पेमेंट्स आणि AI सर्व्हर्सपर्यंत अनेक ठिकाणी परिणाम जाणवू शकतात.
भविष्यात जर इंटरनेटचे रूपांतर, अगदी तेलाप्रमाणेच एका 'भू-राजकीय शस्त्रा'मध्ये झाले, तर जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून येतील, याविषयी आता जागतिक समुदायामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत, विविध राष्ट्रे प्रामुख्याने तेलाचा पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देण्याचा मार्ग अवलंबत आली आहेत; तथापि, आगामी काळात, दबाव टाकण्यासाठी इंटरनेट केबल्स हे एक अत्यंत प्रभावी आणि नवे साधन म्हणून समोर येऊ शकतं.