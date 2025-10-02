English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांना भरावा लागणार 'कंजेशन टॅक्स'? शहरातल्या शहरात फिरण्यासाठीही पैसे मोजायचे?

Explained What Is Congestion Tax: भारतात पहिल्यांदाच असा कर आकरण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे यावर उपमुख्यमंत्रीही व्यक्त झालेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 08:30 AM IST
एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांना भरावा लागणार 'कंजेशन टॅक्स'? शहरातल्या शहरात फिरण्यासाठीही पैसे मोजायचे?
शहरातल्या शहरात फिरायलाही भरावा लागणार कर? (प्रातिनिधिक फोटो)

Explained What Is Congestion Tax: वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी आता एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांकडून विशेष कर आकरण्याचा विचार सरकार करत असल्याची जोरदार चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु आहे. एकट्याने प्रवास करत असलेल्यांकडून 'कंजेशन टॅक्स' घेण्याचा सरकार विचार करत अशा बातम्या समोर आल्या. मात्र आता यावर स्वत: उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलं स्पष्टीकरण

'कंजेशन टॅक्स'ची चर्चा देशाची आयटी राजधानी असलेल्या बेंगळुरुमध्ये होती. मात्र कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी मंगळवारी बेंगळुरूमध्ये "कंजेशन टॅक्स" लादण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही असं स्पष्ट केलं आहे. शहरातील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून हा पर्याय निवडण्याचा करण्याचा विचार केला जात असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.

सरकार आग्रही नाही

"राज्याची अशी कोणतीही योजना नाही आणि या विषयावर कोणतीही चर्चा केंद्राच्या प्रस्तावांचा विचार करुनच करावी लागेल," असं मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी 'इंडिया टुडे'शी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. "यासंदर्भातील अहवाल आहेत, परंतु त्यासंदर्भातील निर्णय कंपन्यांवर सोपवले आहेत. आम्ही त्यासंदर्भात सरकार म्हणून कोणताही आग्रह सध्या तरी धरणार नाही. सध्या, अशा कोणत्याही योजना राबवण्याचा विचार नाही," असे ते म्हणाले.

कुठे प्रकल्प सुरु करण्याची चर्चा?

अधिकृत सूत्रांनुसार, शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी कृती योजनेवरील अलिकडेच झालेल्या बैठकीत चर्चा झालेल्या विषयांमध्येही 'कंजेशन टॅक्स' या विषयाचाही समावेश होता. शहरी समस्येसंदर्भातील तज्ज्ञांनी सध्या बंगळुरुमधील सर्वात व्यस्त रस्त्यांपैकी एक आऊट रिंग रोड म्हणजेच बाह्य रिंग रोडवर प्रायोगिक तत्वावर हे राबवता येईल असा सल्ला दिला होता. आऊटर रिंग रोडपासून सुरुवात करून सिंगल-ऑक्युपंट कारवर शुल्क आकारण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.

काही उद्योगपतींनी केल्यात सूचना

मात्र असा कोणताही अतिरिक्त कर आरण्यासंदर्भातील निर्णयावर विचारलं असता असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचं सांगत शिवकुमार यांनी, “या सर्व गोष्टी खोट्या आहेत; असा कोणताही कर किंवा काहीही आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काही उद्योगपतींनी बेंगळुरूच्या नागरिकांच्या हितासाठी सूचना दिल्या आहेत, परंतु त्या माझ्या पातळीवर आलेल्या नाहीत. त्यांच्या सूचना तपासल्या जातील,” असं स्पष्ट केलं.

या प्रकल्पांचा मुख्यमंत्र्यांनी केला उल्लेख

नोंदणींमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याने वाहनांवर निर्बंध घालून वाहतूक रोखता येणार नसल्याचंही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. “आम्ही पेरिफेरल रिंग रोड, शहराभोवती 100 किमीचा बिझनेस कॉरिडॉर, एक्सप्रेस फ्लायओव्हर, बोगदे आणि अगदी डबल-डेकर रस्ते यासारख्या उपायांवर काम करत आहोत. यामुळे समस्या सुटेल अशी अपेक्षा आहे.” असंही डीके शिवकुमार पुढे म्हणाले.

भाजपाचा हल्लाबोल

तथापि, विरोधी भाजपने या प्रस्तावावरुन काँग्रेस सरकारवर टीका केली. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची तुलना 'तुघलकी सरकार'शी केली आहे. “प्रथम रस्ते दुरुस्त करा. असं केलं तरी सर्व काही ठीक होईल. रस्ते दुरुस्त न करता ते लोकांवर कर लावू इच्छितात,” असं आर. अशोक यांनी म्हटलं आहे. 

नेत्यांकडूनही हा कर आकारणार का?

अनेकदा एकटे प्रवास करणारे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही असा कर भरावा लागेल का? असा प्रश्नही अशोक यांनी उपस्थित केल्याचं वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

कंजेशन टॅक्स (Congestion Tax) म्हणजे काय?

एखाद्या शहरातील गर्दी असलेल्या भागात प्रवेश करताना वाहनचालकांकडून आकारलं जाणारं एक शुल्क किंवा कर म्हणजेच कंजेशन टॅक्स! वाहनचालकांना गर्दीच्या वेळी (पीक आवर्स) खास झोनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हा कर भरावा लागतो, ज्यामुळे ट्रॅफिक कमी होऊन प्रदूषण कमी होते आणि सार्वजनिक वाहतूक वाढते. 

कंजेशन टॅक्सचा उद्देश

> शहरातील ट्रॅफिक जाम कमी करणे.
> हवा प्रदूषण कमी करणे आणि पर्यावरण रक्षण करणे.
> सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे आणि महसूल गोळा करून पायाभूत सुविधा सुधारणे.

कंजेशन टॅक्स कसं काम करतो?

वाहनांना पीक आवर्समध्ये (उदा. सकाळी 8 ते 10 आणि संध्याकाळी 5.30 ते 7.30 दरम्यान) या झोनमध्ये प्रवेश करताना शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क ANPR कॅमेरा किंवा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम (जसे भारतात FASTag) वापरून आकारले जाते. शुल्क पीक आणि ऑफ-पीक वेळेनुसार बदलू शकते.

सध्या कंजेशन टॅक्स कुठे आकाराला जातोय?

जागतिक: लंडन (2003 पासून), सिंगापूर (1975 पासून), स्टॉकहोम आणि मिलान येथे या कराची अंमलबजावणी केली जात आहे. न्यूयॉर्कमध्ये जून 2024 पासून असा कर सुरू करण्यात आला आहे.

भारतात कंजेशन टॅक्सची काय स्थिती?

अद्याप कोणत्याही शहरात कंजेशन टॅक्सची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही पण बेंगलोर आणि दिल्लीत कंजेशन टॅक्स प्रस्तावित आहे. बेंगलोरमध्ये 9 प्रमुख रस्त्यांवर (जसे ओल्ड एअरपोर्ट रोड, सरजापूर रोड) FASTag आणि कॅमेरा वापरून शुल्क आकारण्याचा विचार आहे. दिल्लीमध्ये 13 बॉर्डर क्रॉसिंगवर पीक आवर्समध्ये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

कंजेशन टॅक्सचे फायदे:

ट्रॅफिक कमी होऊन प्रवास जलद आणि कमी खर्चिक होतो.
प्रदूषण कमी होऊन आरोग्य सुधारते.
गोळा केलेला महसूल सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरला जाऊ शकतो.

कंजेशन टॅक्सचे तोटे:

सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो.
श्रीमंत लोकांना फारसा फरक पडत नाही.
राजकीय विरोध आणि अंमलबजावणीतील अडचणी असू शकतात.

भारतात कंजेशन टॅक्स हा शहरांच्या वाढत्या ट्रॅफिक समस्यांसाठी एक उपाय म्हणून चर्चेत आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

