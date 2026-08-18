/Explained: YouTube वर आता व्हिडीओ प्ले होताच वाढणार Views; 24 ऑगस्टपासून बदलणार नियम; क्रिएटर्सचं नशीब फळफळणार की कमाई घटणार?

जगातील सर्वात लोकप्रिय व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या 'युट्यूब'ने (YouTube) आपल्या 'व्ह्यू-काउंटिंग' म्हणजेच किती व्ह्य़ूज मिळाले हे मोजण्याच्या पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. या निर्णयाचा मुख्य परिणाम 'कंटेंट क्रिएटर्स'वर होणार आहे. युट्यूबने 24 ऑगस्ट 2026 पासून 'लॉन्ग-फॉर्म' म्हणजेच मोठे व्हिडिओ आणि 'शॉर्ट्स' (Shorts) म्हणजे लहान व्हिडीओ अशा सर्व प्रकारच्या व्हिडिओ फॉरमॅट्ससाठी व्ह्यूज मोजण्याचा एकच नियम लागू होईल असं जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ असा की, युजरने व्हिडिओ प्ले करताच, अगदी पहिल्या सेकंदापासूनच त्याला 'व्ह्यू' म्हणून मोजलं जाईल.
कंपनीने एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या बदलाची घोषणा केली. युट्यूबने स्पष्ट केले की, आता व्ह्यूची नोंद होण्यासाठी विशिष्ट कालावधीपर्यंत व्हिडिओ पाहणे (Watch Time) आवश्यक असणार नाही. या निर्णयामुळे क्रिएटर्सच्या एकूण व्ह्यूजच्या संख्येत वेगाने वाढ होईल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे.
यूट्यूबच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे क्रिएटर्सना स्पॉन्सरशिप आणि ब्रँड डील्स मिळवणे सोपे होईल. यूट्यूबच्या मते, क्रिएटर्सचा रीच म्हणजेच युजर्सपर्यंत खरी पोहोच अदर्शवण्यासाठी प्लॅटफॉर्म आपल्या व्ह्यू काउंटच्या नियमांमध्ये बदल करत आहे. यामुळे क्रिएटर्सना ब्रँड पार्टनर्सना त्यांचे मूल्य अधिक सहजपणे दाखवता येईल.
यूट्यूब पार्टनर प्रोग्रामवर कोणताही परिणाम नाही
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या बदलाचा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम (YPP) अंतर्गत क्रिएटर्सच्या कमाईवर कोणताही परिणाम होणार नाही. यूट्यूबने अलीकडेच YPP मध्ये सामील होणाऱ्या नवीन क्रिएटर्ससाठी वॉच-टाइमची अट दुप्पट केली आहे.
पूर्वी, YouTube वेगवेगळ्या फॉरमॅट्ससाठी वेगवेगळ्या व्ह्यू-काउंटिंग सिस्टीम वापरत असे, मात्र कंपनीने जुनी सिस्टम नेमकी कशी चालते हे कधीही सार्वजनिकपणे उघड केली नाही. ही नवीन, सिंगल स्टैंडर्ड सिस्टम गेल्या वर्षी 'शॉर्ट्स'साठी प्रथम सादर करण्यात आली.
YouTube च्या या निर्णयावर भाष्य करताना, YouTuber आर्टचॅडने नमूद केले की, बहुतेक YouTubers ब्रँड इंटिग्रेशन्समधून प्रति 1000 व्ह्यूजमागे 15 ते 20 डॉलर्स कमावतात—अर्थात, यासाठी सरासरी पाहण्याचा कालावधी (average watch duration) 38 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. व्ह्यू काउंटमध्ये अचानक वाढ झाल्यास सरासरी पाहण्याच्या कालावधीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे क्रिएटर्सच्या प्रत्यक्ष कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
'माइल्स अबव्ह टेक' (Miles Above Tech) या युट्युबरने या नवीन बदलांवर भाष्य करताना म्हटले आहे की, जर पेआउट्स आणि RPM (प्रति हजार व्ह्यूजमागील महसूल) वर नकारात्मक परिणाम झाला नाही, तर क्रिएटर्स अधिक प्रमाणात 'लॉन्ग-फॉर्म' व्हिडिओ तयार करतील.
दरम्यान, काही क्रिएटर्सनी—ज्यांनी थेट यूट्यूबशी चर्चा केल्याचा दावा केला आहे—अशी माहिती दिली की, जर ॲपच्या होम स्क्रीनवर एखादा व्हिडिओ केवळ एका सेकंदासाठीही 'ऑटोप्ले' झाला (आपोआप चालू झाला), तर त्याची गणना 'व्ह्यू' म्हणून केली जाईल. यामुळे सर्वांच्याच व्ह्यू काउंटमध्ये वेगाने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक व्ह्यू काउंट्स दाखवण्याची पद्धत बदलली असली तरी, YouTube क्रिएटर्सना त्यांच्या डॅशबोर्डवर 'एंगेज्ड व्ह्यूज' हे मेट्रिक दाखवत राहील. यामुळे क्रिएटर्सना हे नेमके पाहता येईल की किती युजर्सनी त्यांचे व्हिडिओ जास्त पाहिले.
आता व्हिडिओ सुरू होताच व्ह्यू मोजला जाईल. परिणामी, प्रत्येक व्हिडिओसाठी व्ह्यू काउंट्स पूर्वीपेक्षा जास्त दिसतील आणि अधिक वेगाने वाढतील. जे ब्रँड्स केवळ एकूण व्ह्यू काउंट्सवर आधारित स्पॉन्सरशिपचे निर्णय घेतात, त्यांच्यासोबत काम करताना याचा क्रिएटर्सना फायदा होऊ शकतो. तथापि, जर एखाद्या वापरकर्त्याने चुकून व्हिडिओ सुरू केला आणि फक्त दोन सेकंदांनंतर तो थांबवला, तरीही एक व्ह्यू नोंदवला जातो, परंतु व्हिडिओच्या सरासरी वॉच टाइमवर लक्षणीय परिणाम होतो. मोठे ब्रँड्स अनेकदा त्यांचे पेमेंट सरासरी वॉच कालावधीवर आधारित ठेवतात—सामान्यतः किमान 38 ते 40 टक्के रिटेन्शनची अपेक्षा करतात—त्यामुळे खराब वॉच टाइम मेट्रिक्समुळे ते त्यांचे स्पॉन्सरशिपचे दर कमी करू शकतात.