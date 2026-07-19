/देशभरात Facebook बंद! वेबसाइटदेखील ठप्प, लाखो युजर्स लॉगइन करू शकत नाहीत...

Facebook down : आज देशभरात फेसबुक ही सोशल नेटवर्किंग साईट क्रॅश झाली. सकाळपासूनच समस्या येत होत्या, पण दुपारपर्यंत ॲप आणि साईट दोन्ही बंद आहेत त्यामुळे अनेकजण त्रस्त आहेत. लाखो वापरकर्ते आता फेसबुकवर लॉग इन करू शकत नाहीत. काही ठिकाणी वेबसाईट उघडतच नाहीये. मोबाईल ॲपमध्येही त्रुटी दिसत आहेत. न्यूज फीड्स अपडेट होत नाहीत आणि खाती आपोआप लॉग आउट होत आहेत. लोक फेसबुकच्या डाउनटाइमबद्दल X वर तक्रारी पोस्ट करत आहेत. मिळालेल्या वृत्तानुसार, 19 जुलै रोजी फेसबुकबद्दलच्या तक्रारींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली. वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्म वापरताना येणाऱ्या समस्यांबद्दल सोशल मीडियावर पोस्टही केल्या. काहींनी मेटाच्या मालकीची दुसरी सेवा असलेल्या इन्स्टाग्राममधील समस्यांबद्दलही सांगितले.
अमेरिकन वेळेनुसार पहाटे 3.34 वाजता फेसबुक डाऊन होण्याची समस्या सुरू झाली. दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास भारतात फेसबुक बंद होते आणि आधी त्याची गती कमी होण्याची समस्या होती. वापरकर्त्यांच्या मते, वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या समस्या येत आहेत. काहींना फेसबुकवर लॉग इन करता येत नाही, तर इतरांना वेबसाइट किंवा ॲपमध्ये समस्या येत आहेत. अनेकांनी कळवले आहे की त्यांचे न्यूज फीड अपडेट होत नाही. तथापि, बहुतेक वापरकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की समस्या ॲपमध्ये नसून वेब प्लॅटफॉर्ममध्ये आहे.
हे ही वाचा
हे लिहित असताना, मेटाने या व्यत्ययाच्या कारणाबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, कंपनी सहसा समस्येची चौकशी केल्यानंतरच माहिती देते. पण यावेळी कोणतीही माहिती मेटाने दिलेली नाही
जर तुम्हालाही फेसबुकमध्ये समस्या येत असतील, तर थोडा वेळ थांबणे उत्तम राहील. ॲप वारंवार रीस्टार्ट करण्याची किंवा पासवर्ड बदलण्याची गरज नाही, कारण जर ही सर्व्हर-संबंधित समस्या असेल, तर ती दुरुस्त झाल्यावर सेवा पूर्ववत होईल. फेसबुक बंद पडल्यानंतर, वेगवेगळ्या वापरकर्त्यांना विविध प्रकारच्या अडचणी येत आहेत. काहींना त्यांच्या खात्यात लॉग इन करता येत नाही, तर इतरांना वेबसाइट आणि मोबाइल ॲप लोड होण्यात समस्या येत आहेत.