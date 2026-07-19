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देशभरात Facebook बंद! वेबसाइटदेखील ठप्प, लाखो युजर्स लॉगइन करू शकत नाहीत...

फेसबुक बंद पडल्यामुळे आज लाखो युजर्स तक्रार करत आहेत. सोशल मीडिया अकाउंट एक्सवर तक्रार करत युजर्सनी फेसबुकच्या समस्यांबद्दल सांगितले आणि कंपनीला लवकरात लवकर ही समस्या सोडवण्याचे आवाहन केले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 19, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:23 PM IST
देशभरात Facebook बंद! वेबसाइटदेखील ठप्प, लाखो युजर्स लॉगइन करू शकत नाहीत...
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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देशभरात Facebook बंद! वेबसाइटदेखील ठप्प, लाखो युजर्स लॉगइन करू शकत नाहीत...
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