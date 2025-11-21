Fact Check: कात्रीला रामराम, आता केस रोबो कापणार! AI हेअरकट मशीनच्या दाव्यांमागचं सत्य काय? जाणून घ्या...

Fact Check About Viral AI Hair Cutting Machine : आजच्या आधुनिक काळात तंत्रज्ञान क्षेत्र दिवसेंदिवस प्रगतीची उंची गाठत आहे. अनेक अशी उपकरणे आली आहेत ज्यांनी माणसांचे जीवन अधिक सोपे केले आहे. अशात विचार करा की, तुम्हाला केस कापण्यासाठी कोणत्याही पार्लरमध्ये जाण्याची गरजच भासली नाही तर आणि कुठेही फक्त 100 रुपयात एका मशीनद्वारे 3 सेकंदात हवे तसे केस कापून मिळाले तर. असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ पाहून नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ही मशीन नेमक कोणती आहे? कुठे आहे? कशाप्रकारे काम करते? आणि हे खरे आहे की खोटे असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अचूक निरिक्षण केल्यास व्हिडीओमध्ये दाखवली गेलेली जागा, व्यक्ती आणि त्याच्या हालचाली पूर्णपणे अनैसर्गिक असल्याचे दिसून येते. व्हायरल व्हिडीओमध्ये एक मुलगा एका मशीनमध्ये वाकून त्याचे डोके टाकताना दिसतोय आणि फक्त काही सेकंदातच डोके बाहेर काढल्यानंतर त्याचे केस हवे तसे कापलेले दिसत आहेत. पण त्याच्या आजूबाजूला असलेले इतर लोक, त्यांची हालचाल आणि मशीनवर असलेल्या मजकूरातील अक्षरांमध्ये झालेला गोंधळ हे पूर्णपणे अनैसर्गिक आहे. खरे सांगायचे झाले त, अशी कोणतीही मशीन जगभरात कुठेही उपलब्ध नाही आणि अद्याप विकसितही झालेली नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा हा व्हिडीओे एआय (AI)तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केला गेला आहे.
असाच आणखी एक व्हिडीओ समोर आला आहे जो दिल्ली येथिल मेट्रो स्टेशन जवळचा आहे. या व्हिडीओ मध्ये देखील एक मुलगी हेअर कटींग मशीन मध्ये तिचे डोके टाकत आहे आणि डोके बाहेर काढल्यानंतर तिचे केस कापलेले दिसत आहेत. व्हिडीओमधील दिल्ली मेट्रो स्टेशनच्या बोर्डवर लिहिलेला मजकूर आणि मेट्रोचे चिन्ह चुकीचे दिसत आहे. शिवाय मुलीच्या मागून जाणाऱ्या रिक्शेच्या पाठोपाठ काही माणसे जाताना दिसत आहेत . ही माणसे चाकं असलेल्या खुर्चीवर बसली आहेत असे दिसते. यासगळ्या बाबींवरून हा हेअर कटींगचा व्हिडीओ देखील AI निर्मित आहे हे स्पष्ट होते .
एआय(AI) आज कोडिंग करणाऱ्यांपासून ते अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत जवळजवळ सर्वांचीच मदत करत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात त्याचा वापर वाढत आहे. पण त्याचबरोबर एआयचा (AI) एक धोकादायक पैलूही समोर आला आहे, एआय-जनरेटेड व्हिडिओज. हे व्हिडिओ इतके खरे वाटतात की लोकांची फसवणूक होते. केस कापण्याच्या मशीनचा व्हायरल व्हिडिओही पूर्णपणे एआयने बनवलेला आहे. ही मशीन प्रत्यक्षात बसवलेली नाही, तर एआयने रेंडर केलेली आहे. हा व्हिडिओ फक्त लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी बनवला गेला आहे.
हा व्हिडिओ खोटा असला तरी त्यामुळे लोकांमध्ये एक भीती निर्माण झाली आहे. लोक विचार करू लागले आहेत की भविष्यात सलूनमध्ये जाणे बंद होईल का आणि मशीन्स मनुष्याची सगळी कामे एआय करू लागेल का, भविष्यात लोकांच्या रोजगारावर याचा परिणाम होईल का ?.
खरे तर अजून असे कोणतेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, पण असे एआय व्हिडिओ हे दाखवण्यासाठी पुरेसे आहेत की तंत्रज्ञानाचा प्रभाव किती वेगाने वाढत आहे. याबरोबरच ही चर्चाही जोर धरू लागली आहे की मानवी स्पर्श, संवाद आणि अनुभवाला मशीन्स कधीच पूर्णपणे बदलू शकतील का.
१. प्रश्न: व्हायरल झालेली ३ सेकंदात केस कापणारी मशीन खरी आहे का?
उत्तर: नाही, ही मशीन पूर्णपणे खोटी आहे; हा व्हिडिओ एआय तंत्रज्ञानाने तयार केलेला आहे आणि अशी कोणतीही मशीन जगात उपलब्ध किंवा विकसितही नाही.
२. प्रश्न: हा व्हिडिओ खोटा असल्याचे कसे कळते?
उत्तर: व्हिडिओतील व्यक्तींच्या हालचाली, आजूबाजूच्या लोकांचे वर्तन आणि मशीनवरील मजकूरातील अक्षरांचा गोंधळ पूर्णपणे अवास्तविक आहे, जे एआय-जनरेटेड व्हिडिओचे वैशिष्ट्य आहे.
३. प्रश्न: अशा एआय व्हिडिओमुळे काय धोका आहे?
उत्तर: हे व्हिडिओ इतके खरे वाटतात की लोक फसतात; यामुळे भविष्यात नोकऱ्या जाण्याची भीती, सलून बंद पडण्याची शक्यता आणि मानवी स्पर्श मशीन्स बदलू शकतील का अशी चर्चा निर्माण होते.