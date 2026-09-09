/Foldable iPhone Price: तुमच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी येत आहे iPhone Ultra इतिहासातील सर्वात महागडा आयफोन? भारतातील किंमत काय?

ॲपल आज, ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'स्टीव्ह जॉब्स थिएटर'मध्ये आपला "सरप्राईज अँड शाइन" (Surprise and Shine) कार्यक्रम आयोजित करत आहे. मात्र, यावेळी केवळ नवीन आयफोन्सचीच चर्चा नाही, तर कंपनीने आपल्या संपूर्ण इतिहासात कधीही न विकलेल्या एका उत्पादनाबद्दलही मोठी उत्सुकता आहे.
होय, आपण ॲपलच्या पहिल्या फोल्डेबल आयफोनबद्दल बोलत आहोत, ज्याचे नाव बहुधा 'आयफोन अल्ट्रा' असे असेल. तथापि, हा फोन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला खिशावर मोठा ताण द्यावा लागू शकतो, कारण तज्ञांच्या मते हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयफोन असेल. हा फोन इतका महाग का असेल आणि त्यात कोणती नवीन वैशिष्ट्ये असतील, हे आपण समजून घेऊया.
मार्केट रिसर्च एजन्सी IDC च्या मते, या नवीन फोल्डेबल आयफोनची सरासरी विक्री किंमत सुमारे २,५५० डॉलर्स — म्हणजेच भारतीय चलनात अंदाजे २.२५ लाख रुपये — असू शकते. जर तुम्ही सर्वाधिक स्टोरेज असलेला व्हेरिएंट घेण्याचे ठरवले, तर ही किंमत ३,००० डॉलर्स किंवा अंदाजे २.६५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
ही किंमत गेल्या वर्षीच्या 'आयफोन १७ प्रो मॅक्स'च्या (iPhone 17 Pro Max) किमतीच्या जवळपास दुप्पट आहे. दरम्यान, संशोधन संस्था 'ट्रेंडफोर्स'ने (TrendForce) याची सुरुवातीची किंमत २,०९९ ते २,२९९ डॉलर्स (अंदाजे १.८५ लाख ते २.०३ लाख रुपये) दरम्यान असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. आकडेवारीतील या फरकांकडे दुर्लक्ष केले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे: हा फोन सॅमसंगच्या अलीकडील 'गॅलेक्सी झेड फोल्ड ८' (Galaxy Z Fold 8) पेक्षा खूपच महाग असेल.
जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की यावेळी आयफोनच्या किमती इतक्या वेगाने का वाढत आहेत, तर त्याचे मुख्य कारण म्हणजे मेमरी किंवा रॅम (RAM) चिप्सची तीव्र कमतरता. गेल्या वर्षभरात, स्मार्टफोन्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मेमरीच्या किमतीत ३०० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर स्मार्टफोन्सची सरासरी किंमत अंदाजे २७.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, २०२५ मध्ये ४२ डॉलर्स असलेली १६ जीबी स्मार्टफोन DRAM ची किंमत २०२६ मध्ये १८१ डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. जागतिक स्तरावर केवळ तीन कंपन्यांचे मेमरी मार्केटवर ९० टक्के नियंत्रण आहे आणि त्या आपल्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा AI सर्व्हर उत्पादकांना विकत आहेत. परिणामी, स्मार्टफोन उत्पादकांना उरलेला मेमरी साठा अवाढव्य किमतीत खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे.
हा लॉन्च सोहळा आणखी एका महत्त्वाच्या कारणासाठी लक्षात ठेवला जाईल. टिम कुक यांनी 'एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन'ची भूमिका स्वीकारल्यानंतर, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी जॉन टर्नस यांनी ॲपलचे नवीन सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. टर्नस यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीचा हा पहिलाच मोठा उत्पादन लॉन्च कार्यक्रम आहे.
स्मार्टफोन उद्योगात मंदीचे वातावरण असताना आणि मेमरीच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, अत्यंत महागड्या 'फोल्डेबल आयफोन'चे (foldable iPhone) लॉन्च करणे हा जॉन टर्नस यांच्यासाठी एक मोठा जुगार—आणि त्याच वेळी त्यांचे नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी—ठरणार आहे.
सुट्या भागांच्या (components) वाढत्या खर्चामुळे केवळ फोल्डेबल आयफोनच्याच नव्हे, तर स्टँडर्ड 'आयफोन १८ प्रो' (iPhone 18 Pro) मालिकेच्या किमतीही वाढू शकतात. असा अंदाज आहे की, यावेळी 'आयफोन १८ प्रो'च्या बेस मॉडेलची किंमत १,३१९ डॉलर्स (सुमारे १.१६ लाख रुपये) असू शकते.
IDC च्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये जागतिक स्मार्टफोन शिपमेंट्समध्ये १६.७ टक्क्यांची मोठी घसरण होण्याचा अंदाज आहे; ही इतिहासातील सर्वात मोठी वार्षिक घसरण मानली जात आहे. म्हणूनच ॲपल या सप्टेंबरमध्ये केवळ आपली सर्वात महागडी मॉडेल्स—जसे की आयफोन १८ प्रो, प्रो मॅक्स आणि आयफोन अल्ट्रा—लॉन्च करत आहे, तर अधिक परवडणारे स्टँडर्ड मॉडेल (आयफोन १८) २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे.
अहवाल आणि लीक झालेल्या माहितीनुसार, ॲपलने इतरांच्या चुकांमधून धडा घेऊन हा फोल्डेबल फोन विकसित केला आहे. 'आयफोन अल्ट्रा'च्या बाहेरील बाजूस ५.५-इंचाची कव्हर स्क्रीन असेल, तर आतल्या बाजूला ७.८-इंचाचा मोठा डिस्प्ले असेल जो पासपोर्टप्रमाणे उघडता येईल. पूर्णपणे उघडल्यावर, या फोनची जाडी केवळ ४.५ मिमी ते ४.८ मिमी इतकी असेल. अति-पातळ (ultra-slim) रचनेमुळे, यात नेहमीची 'फेस आयडी' (Face ID) प्रणाली बसवणे शक्य झाले नाही; परिणामी, सुरक्षेसाठी 'टच आयडी' (Touch ID) कदाचित बाजूच्या बटणामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, या डिव्हाइसमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरे, १२ जीबी रॅम आणि ५,५०० mAh ची प्रचंड बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे—जी आयफोनच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी असेल.
फोल्डेबल स्मार्टफोन्सच्या बाबतीत एक मोठी समस्या म्हणजे स्क्रीनच्या मध्यभागी दिसणारी लाइन किंवा घडी, ती नाहीशी करण्यासाठी ॲपलने या फोनचे लाँचिंग काही आठवडे पुढे ढकलले आहे. अहवालांनुसार, 'हिंज' (hinge) यंत्रणा अधिक अचूक करण्यासाठी आणि स्क्रीन पूर्णपणे सपाट राहील याची खात्री करण्यासाठी ॲपलने गेल्या महिन्यात एक विशेष उत्पादन चाचणी घेतली होती.
गेल्या पाच वर्षांपासून, ॲपल सॅमसंग आणि इतर उत्पादकांच्या फोल्डेबल फोन्सच्या त्रुटींचे निरीक्षण करत आहे, जेणेकरून त्यांच्या स्वतःच्या डिव्हाइसमध्ये स्क्रीन सैल पडणे किंवा मध्यभागी खोल सुरकुत्या पडणे यांसारख्या समस्या उद्भवणार नाहीत.
याची वैशिष्ट्ये प्रभावी असली, तरीही जर तुम्हाला हा फोन त्वरित खरेदी करायचा असेल, तर कदाचित काही काळ वाट पाहावी लागेल. सध्या, अत्यंत गुंतागुंतीच्या उत्पादन प्रक्रियेमुळे ॲपल दिवसाला केवळ काहीशे युनिट्सचे उत्पादन करू शकत आहे. कंपनी सुरुवातीला सुमारे १ कोटी (१० दशलक्ष) युनिट्सचे उत्पादन करेल असे मानले जात आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेत लाँचिंग होण्यासाठी ३ ते ५ महिने लागू शकतात. तसेच, असेही वृत्त आहे की 'आयफोन अल्ट्रा'ची विक्री कदाचित सर्वप्रथम अमेरिकेत सुरू होईल आणि हा फोन वितरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात भारतासह इतर देशांमध्ये उपलब्ध करून दिला जाईल.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ या फोनबद्दल अत्यंत उत्सुक असले, तरी एका सर्वेक्षणातून काही आश्चर्यकारक आकडेवारी समोर आली आहे. अमेरिकेतील २,६०० हून अधिक लोकांवर केलेल्या सर्वेक्षणात, ७५ टक्के प्रौढांनी सांगितले की त्यांना कोणत्याही किमतीत 'फोल्डेबल आयफोन' (मडवता येण्याजोगा आयफोन) खरेदी करण्यात रस नाही.
जे लोक तो खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत, ते केवळ ७८१ डॉलर्स (सुमारे ६९,००० रुपये) पर्यंतची रक्कम मोजण्यास तयार आहेत—जी रक्कम एका सामान्य आयफोनच्या किमतीपेक्षाही कमी आहे. तथापि, ॲपलने वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे की, सर्वेक्षणात लोक जे बोलतात आणि स्टोअर्सबाहेर रांगेत उभे राहून प्रत्यक्षात जे खरेदी करतात, त्यामध्ये खूप मोठा फरक असतो. आता २.५ लाख रुपये किंमत असलेला हा 'आयफोन अल्ट्रा' बाजारात इतिहास घडवतो की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.