/नवीन आयफोन लॉन्चपूर्वी iPhone 16 वर मिळणार 15,000 रुपयांची सवलत! वाचा सविस्तर

तुम्हालाही नवीन आयफोन खरेदी करायचा आहे? ऑनलाइन स्टोअर फ्लिपकार्ट तुमच्यासाठी एक उत्तम संधी घेऊन आले आहे. ॲपलचा सर्वात लोकप्रिय आयफोन मॉडेल, आयफोन 16 वर बंपर ऑफर मिळणार आहे. कंपनी लवकरच आपले नवीन हार्डवेअर आणि आयफोन मॉडेल्स सादर करणार आहे, पण त्याआधी फ्लिपकार्टवर आयफोन 16 च्या किमतीत मोठी कपात झाली आहे. आयफोन 16 ची मूळ किंमत ही 79,900 असलेला हा फोन आता 64,900 मध्ये खरेदी करता येईल. याशिवाय, बँक आणि कार्ड ऑफर्सचा लाभ घेऊन त्याची किंमत आणखी कमी करता येईल. आता या ऑफरचा ग्राहकांना कसा फायदा घेता येणार यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
ऍपल आयफोन 16 भारतात 79,900 च्या सुरुवातीच्या किंमतीत लॉन्च करण्यात आला होता. सध्या, तो फ्लिपकार्टवर 15,000 च्या सरळ सवलतीसह उपलब्ध आहे, ज्यामुळे त्याची किंमत 64,900 झाली आहे. याव्यतिरिक्त, फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक आणि फ्लिपकार्ट एसबीआय बँक क्रेडिट कार्डने पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना 5,145 पर्यंतची अतिरिक्त सूट मिळू शकते. संपूर्ण ऑफरसह, फोनची किंमत 59,755 होते. ज्या ग्राहकांना संपूर्ण रक्कम आगाऊ भरायची नाही, त्यांच्यासाठी फ्लिपकार्ट नो-कॉस्ट ईएमआयचे पर्याय देखील उपलब्ध करून देते. ईएमआय दरमहा 2,262 पासून सुरू होतात आणि 36 महिन्यांपर्यंतच्या मुदतीसाठी निवडता येतात.
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तुम्हाला या फोनची आणखी किंमत कमी करण्यासाठी तुमचा जुना फोन एक्सचेंज करून तुम्ही तुमची बचत आणखी वाढवू शकता. फ्लिपकार्ट तुमच्या जुन्या डिव्हाइसवर 49,250 पर्यंतचा एक्सचेंज बोनस देत आहे. मात्र, एक्सचेंजची खरी किंमत फोनचे मॉडेल, ब्रँड, स्टोरेज आणि स्थिती यावर अवलंबून असेल. याव्यतिरिक्त, ग्राहक त्यांच्या जुन्या फोनच्या मॉडेल आणि कार्यक्षमतेनुसार, जुना फोन एक्सचेंज करून 49,250 पर्यंतचा कमाल एक्सचेंज बोनस मिळवू शकतात. उदाहरणार्थ, तुमचा जुना iPhone 12 Pro एक्सचेंज केल्यास तुम्हाला 20,000 पर्यंतची सूट मिळू शकते.
डिस्प्ले: 6.1-इंच सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले (2000 निट्स कमाल ब्राइटनेस).
प्रोसेसर आणि स्टोरेज: शक्तिशाली A18 चिपसेट, 8GB रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेज.
कॅमेरा सेटअप: ४८ मेगापिक्सेल मुख्य + 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड मागील कॅमेरा, 12 मेगापिक्सेल समोरचा कॅमेरा.
सॉफ्टवेअर आणि बॅटरी: आयओएस 18, ॲपल इंटेलिजन्स सपोर्ट, 3,561 mAh बॅटरी, 25 वॅट मॅगसेफ आणि 15 वॅट क्यूआय२ वायरलेस चार्जिंग