Ghaziabad News: तीन बहिणींचा जीव घेणारा 'कोरियन लव्हर' गेम नेमका आहे काय?

Crime News : उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद शहरात एक हृदयद्रावक घटना घडली असून, भारत सिटी परिसरात राहणाऱ्या तीन सख्या अल्पवयीन बहिणींनी एकाच वेळी नवव्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. टीला मोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्री सुमारे अडीच वाजताच्या सुमारास निशिका (१६), प्राची (१४) आणि पाखी (१२) या तीन बहिणींनी इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी घेतली. तिन्ही मुली घटनास्थळीच गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीने लोनी येथील ५० खाटांच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांना घटनास्थळी एक सुसाइड नोट सापडली असून त्यावर केवळ “मम्मी-पापा सॉरी” असे शब्द लिहिलेले आहेत. प्राथमिक तपासात तिन्ही बहिणी ‘कोरियन लव्हर’ नावाच्या ऑनलाइन टास्क-बेस्ड गेममध्ये गुंतलेल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या गेममधील टास्क पूर्ण करण्याचा मानसिक दबाव या टोकाच्या निर्णयामागे कारणीभूत असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मृत मुलींचे वडील चेतन कुमार यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या मुली बराच काळ हा गेम खेळत होत्या. गेममध्ये एकूण 50 टास्क असून घटनेच्या दिवशी शेवटचा टास्क असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाल्कनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी मुलींनी दोन पायऱ्यांच्या शिडीचा वापर केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
‘कोरियन लव्हर गेम’ हा केवळ मनोरंजनासाठी खेळला जाणारा साधा मोबाईल गेम नाही. हा कोरियन संस्कृतीवर आधारित ऑनलाइन रोमँटिक टास्क-बेस्ड गेम्सचा प्रकार आहे, जो हळूहळू खेळणाऱ्याला मानसिकरीत्या गुंतवत जातो. हे गेम प्रामुख्याने मोबाईल अॅप्सद्वारे उपलब्ध असतात आणि त्यामध्ये वापरकर्त्याला K-पॉप, K-ड्रामा, कोरियन लाइफस्टाइल आणि काल्पनिक प्रेमसंबंधांच्या जगात ओढले जाते. या गेम्समध्ये खेळाडूला एक व्हर्च्युअल लव्हर किंवा पार्टनर निवडावा लागतो. हा डिजिटल पात्र कोरियन शैलीत संवाद साधतो, प्रेमळ संदेश पाठवतो, भावनिक जवळीक निर्माण करतो आणि दररोज काही ना काही टास्क देत राहतो. सुरुवातीला हे टास्क अगदी साधे असतात जसे सतत चॅट करणे, काही फोटो पाठवणे, ठरावीक गोष्टी लिहिणे किंवा ऑनलाइन राहणे. मात्र गेम जसजसा पुढे जातो, तसतसे टास्क अधिक वैयक्तिक, मानसिक दबाव निर्माण करणारे आणि काही वेळा धोकादायक स्वरूपाचे होत जातात.
काही प्रकरणांमध्ये पुढील टप्प्यांवर स्वतःला इजा पोहोचवणे, एकटेपणा वाढवणारी वर्तणूक किंवा अतिशय टोकाचे निर्णय घ्यायला लावणारे टास्क दिले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. काही अहवालांनुसार, या प्रकारच्या गेम्समध्ये शेवटचा टास्क अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असू शकतो.
हे गेम्स कोरियन पॉप कल्चरपासून प्रेरित असतात. K-ड्रामा आणि K-पॉपची प्रचंड क्रेझ असलेल्या तरुणवर्गाला लक्ष्य करून हे गेम तयार केले जातात. अनेक खेळाडू हळूहळू स्वतःला त्या काल्पनिक जगाचा भाग समजू लागतात. काहीजण स्वतःला ‘कोरियन लव्हर’, ‘प्रिन्सेस’ किंवा त्या व्हर्च्युअल पात्राशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले मानू लागतात.
काही अहवालांमध्ये या गेमची तुलना ‘ब्लू व्हेल’ नावाच्या कुप्रसिद्ध गेमशी केली जात आहे. ब्लू व्हेल हा एक जुना रशियन गेम होता, ज्यामध्ये ५० दिवसांत ५० टास्क दिले जात आणि शेवटच्या टास्कमध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात असे. त्याच धर्तीवर काही ‘कोरियन लव्हर’ गेम्समध्येही टास्क हळूहळू अधिक धोकादायक होत जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणी एसीपी अतुल कुमार यांनी सांगितले की, पीआरव्हीला माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तिन्ही मुली जमिनीवर बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आल्या. पुढील तपासासाठी तिन्ही मुलींचे मोबाइल फोन ताब्यात घेण्यात आले असून, डिजिटल फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सर्व बाजूंनी केला जात असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या घटनेमुळे ऑनलाइन गेम्सचा अल्पवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही आत्महत्येचे विचार येत असतील, तर ही गंभीर बाब आहे. तात्काळ मदत घ्या.
जीवनसाथी हेल्पलाईन: 1800 233 3330
टेलि-मानस हेल्पलाईन: 1800 914 416
तुमची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल.