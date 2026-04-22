  • रस्त्यांवर धावणारी Ghost Bicycle पाहून लोक आश्चर्यचकित; काय आहे यामागील तंत्रज्ञान, जाणून व्हाल हैराण

रस्त्यांवर धावणारी 'Ghost Bicycle' पाहून लोक आश्चर्यचकित; काय आहे यामागील तंत्रज्ञान, जाणून व्हाल हैराण

Ghost Bicycle of Surat: सूरतमधील एका तरुणाने इंजिनिअरिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत आपल्या कल्पनाशक्तीने तयार केलेली 'Ghost Bicycle' पाहून सध्या अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 22, 2026, 03:59 PM IST
रस्त्यांवर धावणारी 'Ghost Bicycle' पाहून लोक आश्चर्यचकित; काय आहे यामागील तंत्रज्ञान, जाणून व्हाल हैराण

Ghost Bicycle of Surat: सूरतमधील एका तरुणाने इंजिनिअरिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत आपल्या कल्पनाशक्तीने तयार केलेली 'Ghost Bicycle' पाहून सध्या अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. शिवम मौर्य याला सोशल मीडियावर Creative Science नावाने ओळखलं जातं. त्याने रस्त्यावर विनाचालक धावणारी सायकल तयार केली आहे, जी 'Ghost Bicycle' म्हणून प्रसिद्ध आहे. सोशल मीडयावर या सायकलचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. सायकलवर जणू काही फक्त पाय असलेली व्यक्ती बसून ती चालवत असल्याचा भास होत आहे. शरिराचा पोटापासून वरचा भाग नसल्याने एखादं भूत ही सायकल चालवत असल्याचं पाहताना वाटतं. 

शहरातील रस्त्यावर या सायकलची चाचणी घेतली असता, सायकल पाहणारे आश्चर्यचकित झाले  होते. लहान मुलांना एकीकडे नेमकी ही सायकल कशी धावतीये याची उत्सुकता होती, तर दुसरीकडे भीती वाटत होती. माणूस स्वार नसतानाही पेडल फिरताना पाहून एखाद्या चित्रपटातील दृश्य पाहत असल्याचं वाटत होतं. 

तीन महिन्यांचं कष्ट आणि 35 हजारांची गुंतवणूक

AI च्या सहाय्याने बनवण्यात आलेल्या या सायकलसाठी शिवम मौर्या, त्याचा सहकारी गुरप्रीत अरोरासह सलग तीन महिने काम करत होता. ही सायकल बनवण्यासाठी त्यांना 35 हजारांचा खर्च आला. पण हा प्रोजेक्ट फक्त 'व्हायरल' झालेला देखावा नसून रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन क्षेत्रातील एक गंभीर प्रयोग आहे. 

Samsung Galaxy च्या मोबाइलमध्ये दोन छिद्र का असतात? उत्तर वाचून वाटेल आश्चर्य; 99 टक्के युजर्सनाही नाही माहित उत्तर

 

शिवमने दिलेल्या माहितीनुसार, सायकलमध्ये सेन्सर, सर्किट्स आणि बॅलेन्स साधण्यासाठी तसंच मानवी मदतीशिवाय पूर्वनिर्धारित मार्गाचे अनुसरण करणे यासाठी AI आधारित मॅपिंगचा वापर करण्यात आला आहे. "आम्हाला असं काही बनवायचं होतं, ज्यामुळे इंजिनिअरिंग आणि कल्पकता यांचा संगम होईल. हा प्रकल्प हे दर्शवतो की, सुलभ तंत्रज्ञान कशाप्रकारे भविष्यवेधी उपाय निर्माण करू शकते". 

फक्त पायाने पेडलिंग होत असल्याने भूताचा इफेक्ट

ही Ghost Bicycle म्हणून प्रसिद्ध होण्याचं कारण म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला फक्त पाय आहेत आणि त्याच्या आधारे सायकल चालवत आहे असा भास निर्माण होतो. यामध्ये मानवी पायांसारखी दिसणारी एक रचना बसवली आहे, जी सायकल पुढे जाताना नैसर्गिकरित्या पॅडल मारते. या वैशिष्ट्यामुळे असा भास होतो की, कोणीतरी अदृश्य व्यक्ती ती चालवत आहे, आणि म्हणूनच सोशल मीडिया युजर्सनी 'Ghost Bicycle' असं नाव दिलं आहे. 

आम्ही जेव्हा रस्त्यावर तिची टेस्ट घेतली तेव्हा लोकांनी आश्चर्यचकित होऊन गर्दी केली होती असं शिवमने सांगितलं आहे. मुलं तर वरती कोणी बसलेलं नसतानाही सायकल हालचाल करत असल्याने आणि पेडलिंग मारत असल्याने कौतुकाने पाहत होते असं तो म्हणाला. 

App, रिमोट की ऑटोमॅटिक

ही सायकल तीन वेगवेगळ्या प्रकारे नियंत्रित केली जाऊ शकते. युजर्स स्मार्टफोन अॅप, रिमोट किंवा ऑटोमॅटिक मोडच्या माध्यमातून ती चालवू शकतात. आधीच ठरवलेल्या मार्गाने ती सायकल तुम्ही चालवू शकाल. सेन्सॉरच्या सहाय्याने रस्त्यात येणारे अडथळे, समतोल आणि सुरक्षितपणे वळण घेणं यास मदत होते. 

शिवम मौर्या कोण आहे?

शिवम मौर्य हे नाव डिजिटल क्षेत्रात आधीच ओळखीचं आहे. त्याच्या 'क्रिएटिव्ह सायन्स' या यूट्यूब चॅनलचे 20 लाखांहून अधिक सबस्क्रायबर्स आहेत. येथे ते नियमितपणे तंत्रज्ञानाशी संबंधित करणाऱ्या प्रयोगाचे व्हिडीओ टाकत असतात. यापूर्वी, चालकविरहित 'Garuda AI Bike' तयार केल्याबद्दल त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली होती.

'Ghost Bicycle'च्या निर्मितीमागे असणारी  'क्रिएटिव्ह सायन्स इन्स्टिट्यूट', जवळपास एक दशकापासून प्रायोगिक गतिशीलता उपायांवर काम करत आहे. त्यांच्या पूर्वीच्या प्रोजेक्टमध्ये रोबोट रिक्षा, एकचाकी स्कूटर आणि कॅप्सूल कार यांचा समावेश आहे.

सध्या केवळ एक 'प्रोटोटाइप' (नमुना) असली, तरीही 'Ghost Bicycle'ने स्वयंचलित तंत्रज्ञान आणि शाश्वत वाहतुकीच्या भविष्याविषयी चर्चांना सुरुवात करून दिली आहे. अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान अधिक सुरक्षित, अधिक स्मार्ट आणि प्रदूषणमुक्त शहरे घडवण्यास मदत करू शकतील, असा विश्वास शिवमने व्यक्त केला आहे. 

"ही तर केवळ सुरुवात आहे," असं तो म्हणाला आहे. "भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था सर्वांसाठी सुलभ आणि प्रत्यक्ष जीवनात उपयुक्त बनवणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे," असं त्याने सांगितलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

