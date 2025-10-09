English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
AC ऑन करुन 200 किमी गाडी चालवली तर किती मायलेज मिळतं? पूर्ण गणित समजून घ्या

AC impact on Car Mileage : जर तुम्हीपण सतत AC चालू ठेवून गाडी चालवत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. अशावेळी इंजिन किती लागतं याचा अंदाज असणं गरजेचं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 9, 2025, 09:21 PM IST
AC Impact on Car Milage

Car Mileage on AC: एसी चालू ठेवून गाडी चालवणे तुमच्या खिशावर भार ठरू शकते. जर तुम्ही सतत एसी चालू ठेवला तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्यांनी विशेषतः काळजी घ्यावी. एसी चालवल्याने तुमच्या इंजिनच्या मायलेजवर परिणाम होतो आणि प्रति लिटर मायलेज कमी होतो. कल्पना करा की जर तुम्हाला दिवसभरात २०० किलोमीटर कारने प्रवास करावा लागला, तर तुम्ही एसी सतत चालू ठेवल्यास किती लिटर अतिरिक्त पेट्रोल वापराल? आजच्या कथेत, आम्ही अचूक गणिते स्पष्ट करू.

एसी चालू ठेवल्यावर मायलेजवर किती परिणाम होतो?

ऑटो तज्ञांच्या मते, तुमच्या कारमध्ये एसी जास्त वेळा चालवल्याने तुमच्या कारच्या मायलेजवर फक्त ५ ते ७ टक्के परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ, जर तुमची कार 14 किलोमीटर मायलेज देत असेल तर ते 13 किलोमीटरपर्यंत कमी होऊ शकते. हे घडते कारण एअर कंडिशनर इंजिनमधून पॉवर काढून चालवतो, त्यावर दबाव आणतो आणि त्याला अधिक इंधन वापरण्यास भाग पाडतो. जर तुम्ही तुमच्या कारचे एअर कंडिशनर त्याच्या कमाल सेटिंगवर सतत चालवले तर ते सरासरी मायलेज 30% कमी करते. या परिस्थितीत, तुमचे मायलेज आणखी कमी होते, सुमारे ११ किलोमीटरपर्यंत. याचा अर्थ असा की 200 किलोमीटर एसीशिवाय प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला सुमारे 14 लिटर इंधन लागेल. तथापि, जेव्हा तुम्ही ते चालू करता तेव्हा हा वापर १५-१८ लिटरपर्यंत वाढतो. याचा अर्थ तुमचे सुमारे 300 ते 400 रुपये कमी होऊ शकतात.

पेट्रोल कसे वाचवा

जेव्हा तुम्ही तुमच्या कारमध्ये एसी चालू करता तेव्हा तो कमी ठेवा आणि जास्त वेगाने गाडी चालवू नका. आवश्यक असल्यास, थोड्या वेळाने एसीचा वेग वाढवा. यामुळे प्रथम तुमची कार लवकर थंड होईल आणि ती जास्त काळ थंड राहील. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही थोड्या काळासाठी एसी बंद देखील करू शकता. उन्हाळ्यात, जर गाडीत गरम हवा असेल तर गाडी चालवताना खिडकी थोडीशी उघडा. यामुळे गाडीतील गरम हवा बाहेर पडेल आणि तुमची कार थंड होईल.

FAQ 

एसी वापरूनही मायलेज कसे वाचवावे?
- तापमान 24 अंशांवर सेट करा.
- रिकरक्युलेशन मोड वापरा (कारमधील हवा पुन्हा वापरा).
- एसी चालू करण्यापूर्वी खिडक्या उघडून हवा फिरवा.
- एअर फिल्टर्स आणि गॅस पातळी नियमित तपासा.
- ड्रायव्हिंग वेग 50-60 किमी/तास ठेवा.

एसी गॅस कमी झाल्यास काय होतं?
गॅस कमी झाल्यास एसीला जास्त मेहनत करावी लागते, ज्यामुळे इंजिनवर भार वाढतो आणि मायलेज आणखी कमी होते. दरवर्षी सर्व्हिसिंग करा.

कार थांबलेली असताना एसी कसे चालवावे?
इंजिन बंद असताना एसी पूर्ण बंद करा किंवा फॅन स्पीड कमी ठेवा, ज्यामुळे बॅटरी आणि इंधन वाचते. इंजिन चालू केल्यावरच एसी सुरू करा.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

