/Gmail आणि Google Photos युजर्स सावध! 15GB स्टोरेजसाठी नवा बदल, गुगलची मोठी अपडेट!

Google New update : गूगलने मोठा निर्णय घेतला आहे, त्याची अमंलबजावणी देखील गूगलने गुपचुप केली आहे. आता गुगलने अकाउंट स्टोरेज पॉलिसीमध्ये मोठा बदल केला आहे, त्यामुळे वापरकर्त्यांना आता मोठा फटका बसणार आहे. आधी गुगल युजर्संना पूर्वीसारखे 15 जीबी स्टोरेज देणार नाही तर वापरकर्त्यांना 5 जीबी स्टोरेजच मिळणार आहे. जर वापरकर्त्यांना 15 जीबी स्टोरेज हवे असल्यास त्यांना फोन नंबर व्हेरिफाय करावा लागणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सच्या माहितीवर विश्वास ठेवला तर एका वापरकर्त्याचा हवाला देण्यात आला आहे. रिपोर्टने दिलेल्या माहितीनुसार नवीन गूगल खाते तयार करत असताना एका वापरकर्त्याला एक सूचना दिली आहे.
नवीन गूगल अकांउंटबद्दल सांगायचे झाले तर त्यामध्ये त्या वापरकर्त्याला 5 जीबी स्टोरेज मिळणार आहे. पुढे नोटिफिकेशनमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे, "तुमच्या खात्यामध्ये 5 जीबी स्टोरेज देण्यात आले आहे. आता गुगल फोटोज, ड्राइव्ह आणि जीमेलमध्ये तुमचा फोन नंबर जोडून अधिक स्टोरेज मिळवा." वर्षानुवर्षे अनेकदा आपण आपले स्टोरेज जास्त झाले की नवीन गुगल अकाउंट तयार करतो. नवीन गूगल खाते तयार केल्यावर वापरकर्त्यांना प्रत्येकवेळी 15 जीबी मोफत क्लाउड स्टोरेज मिळते. यामध्ये वापरकर्त्यांना जीमेल, ड्राइव्ह आणि फोटोजसाठी स्टोरेज उपलब्ध होते. गूगलचा डेटा हा ॲपल आणि इतर कंपन्यांसाठी तुलनेमध्ये जास्त आहे त्यामुळे त्यांचा दुष्षपरिणाम हा इतर कंपन्यांना होता.
जेव्हा आपण एखाद्या नव्या मोबाईलमध्ये जेव्हा जीमेल उघडतो आणि त्यावेळी आपल्याला मोबाईल नंबरची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया आपल्याला करावी लागते. या प्रोसेसमध्ये ओटीपी आल्यानंतर ते व्हेरिफिकेशन करणे गरजेचे असते. यामध्ये आपल्याला जुना आईडी टाकून उघडण्याचा देखील पर्याय असतो. अनेकांना प्रश्न असतो की गुगल खाते उघडण्यासाठी मोबाईल नंबर नसल्यास अकाउंट तयार करता येते का? असा प्रश्न सर्वाना असतो.
अँड्रॉइड अथॉरिटीने सांगितले आहे की जर एखाद्या वापरकर्त्याकडे दोन किंवा त्याहून अधिक नंबर असतील तर एकापेक्षा जास्त सक्रिय सिम कार्ड असलेले लोक वेगवेगळ्या नंबरने लॉग इन करून शकतात आणि त्यामध्ये जास्त स्टोरेज मर्यादा मिळवू शकता. पण या नियमामध्ये बदल केले जाऊ शकतात असे त्यांनी अहवालामध्ये सांगितले आहे. आजकाल सर्व जणांकडे स्मार्टफोन असतो त्यामुळे बहुतेक लोकांकडे गुगल अकाउंट हे असतेच. जवळजवळ सर्वच स्मार्टफोनमध्ये गुगल असते आणि गूगलच्या सेवा वापरतात, मग ते जीमेल, गूगल फोटोज, गूगल डॉक्युमेंट्स इत्यादी यामध्ये त्यांचा समावेश आहे.