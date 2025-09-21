ड्युअल सिम यूजर्ससाठी गुड न्यूज! जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोने आणले खिशाल परवडणारे प्लान!

Cheapest Recharge Plan: सध्याच्या युगात प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. असे असताना एका सीमने कोणाचे काम भागत नाही. नेटवर्क अडचण, महागडे रिचार्ज अशा कारणांमुळे बहुतांशजण 2 सीम वापरतात. पण 2 सीम वापरणे हे खिशाला परवडणारे नसते.पण तसं होणार नाहीय. जर तुम्ही दोन सिम कार्ड वापरत असाल आणि दुसरे सिम सक्रिय ठेवण्यासाठी महाग रिचार्ज करावे लागत असेल, तर आता काळजी नको! जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) ने तुम्हाल मोठा दिलासा दिलाय.ड्युअल सिम धारकांसाठी बजेटला परवडणारे आणि दीर्घ वैधतेचे रिचार्ज प्लॅन आणले आहेत. हे प्लॅन तुमच्या सेकंडरी सिमला दीर्घकाळ सक्रिय ठेवण्यासाठी खास डिझाइन केले असून, तुमच्या खिशावर जास्त भार पडणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
रिलायन्स जिओने सेकंडरी सिमसाठी 448 रुपयांचा खास प्लॅन सादर केला आहे, जो 84 दिवसांची वैधता देतो. या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंग आणि 1000 एसएमएस मिळतात. डेटा बेनिफिट्स नसले तरी, ज्यांना फक्त कॉलिंग आणि मेसेजिंगसाठी सिम सक्रिय ठेवायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
जर तुम्हाला वर्षभर रिचार्जची चिंता नको असेल, तर जिओचा 1748 रुपयांचा प्लॅन तुमच्यासाठी आहे. हा प्लॅन 336 दिवसांची वैधता देतो, ज्यामुळे तुमचे सेकंडरी सिम पूर्ण वर्ष सक्रिय राहील. वारंवार रिचार्जचा त्रास वाचवणारा हा प्लॅन अतिशय सोयीस्कर आहे.
एअरटेलने 469 रुपयांचा प्लॅन आणला आहे, जो 84 दिवसांच्या वैधतेसह येतो. यात अमर्यादित कॉलिंग आणि 900 एसएमएस मिळतात. डेटा नसला तरी, हा प्लॅन सेकंडरी सिमसाठी परवडणारा आहे. विशेष म्हणजे, यात पर्प्लेक्सिटी प्रो एआयचा मोफत प्रवेश मिळतो, ज्यामुळे हा प्लॅन आणखी खास होतो.
व्होडाफोन आयडिया (Vi) ने देखील 470 रुपयांचा प्लॅन सादर केला आहे, जो 84 दिवसांसाठी अमर्यादित कॉलिंग आणि 900 एसएमएस देतो. सेकंडरी सिम फक्त कॉल आणि मेसेजिंगसाठी सक्रिय ठेवण्यासाठी हा प्लॅन उत्तम आहे, ज्यामुळे Vi ग्राहकांना स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय मिळाला आहे.
उत्तर: जिओचा ४४८ रुपयांचा प्लॅन आणि एअरटेल तसेच व्होडाफोन आयडियाचे ४६९ व ४७० रुपयांचे प्लॅन ८४ दिवसांची वैधता देतात. याशिवाय, जिओचा १७४८ रुपयांचा प्लॅन ३३६ दिवसांची (संपूर्ण वर्ष) वैधता प्रदान करतो.
उत्तर: नाही, जिओचा ४४८ रुपये आणि १७४८ रुपये, एअरटेलचा ४६९ रुपये आणि व्होडाफोन आयडियाचा ४७० रुपयांचा प्लॅन यामध्ये डेटा बेनिफिट्स मिळत नाहीत. हे प्लॅन फक्त अमर्यादित कॉलिंग आणि एसएमएससाठी डिझाइन केले आहेत, जे सेकंडरी सिम सक्रिय ठेवण्यासाठी योग्य आहेत.
उत्तर: होय, एअरटेलच्या ४६९ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये पर्प्लेक्सिटी प्रो एआयचा मोफत प्रवेश मिळतो, जो एक खास वैशिष्ट्य आहे. जिओ आणि व्होडाफोन आयडियाच्या प्लॅन्समध्ये अतिरिक्त डिजिटल सेवा नाहीत, परंतु ते अमर्यादित कॉलिंग आणि ९००-१००० एसएमएस देतात.