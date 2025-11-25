Amazon, Flipkart नव्हे, ‘या’ वेबसाईटवर Free मिळतोय गुगलचा जबदरस्त स्मार्टफोन; कॅमेरा क्वालिटीत नंबर एक!

Google Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 : स्मार्टफोनचा मुद्दा जेव्हाजेव्हा येतो, तेव्हातेव्हा काही कंपन्यांच्या फोनला ग्राहकांकडून विशेष पसंती मिळते. त्यातही खर्च करण्याची तयारी असेल तर बऱ्याच मंडळींची पसंती असते आयफोन किंवा गुगल पिक्सलच्या स्मार्टफोनला. अनेकांसाठी या कंपन्यांचे फोन त्यांच्या अमाप किमतीमुळं अवाक्याबाहेरचे ठरतात. मात्र आता हे उत्तम दर्जाचे फोन खरेदी करण्याच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्यांसाठी एक कमाल ऑफर जाहीर करण्यात आली आहे, जिथं गुगलचा फोन म्हणे जवळपास फुकटातच मिळत आहे.
वाचून काहीसं आश्चर्य वाटेल, पण हे खरंय. Verizon नं नुकता ब्लॅक फ्रायडे सेल घोषित केला असून, यामध्ये Google Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 आणि Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G मोफत देणार असल्याचं जाहीर देण्यात आलं आहे. पण, इथं वरायझनची एक अट आहे बरं. ती, अशी की जे युजर त्यांच्या जुन्या नेटवर्कनंच Verizon वर स्विच करत असतील किंवा या वरायझन अकाऊंटवर एक नवी लाईन जोडतील त्यांना ही ऑफर लागू असेल. या ऑफरसाठी कोणत्याही ट्रेड लाईनची गरज भारणास नसेल ही लक्षात घेण्याजोगी बाब.
26 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबरपर्यंत ही ऑफर सुरू राहणार असून, यामध्ये युजर्सना $1,199.99 किमतीचा Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 आणि Samsung Tab S10 FE खरेदी करण्याची मुभा दिली जाईल. आता तुम्ही म्हणाल इतका महाग फोन मोफत कसा? तर, या मोफत मोबाईलचे पैसे वरायझन दर महिन्याला तुमच्या बिलिंगमध्ये 36 महिन्यांसाठी क्रेडिटच्या रुपात जोडत जाईल. म्हणजेच जितक्या किमतीचा फोनस तितकं क्रेडिट बिल कमी होत जाणार.
36 महिन्यांच्या हिशोबानं Pixel 10 Pro XL ची किंमत दर महिन्याला $33.33 रुपये इतकी असेल. ज्यावर कंपनी दर महिन्याला तितकंच क्रेडिट देईल. म्हणजेच महिना संपताच फोनची महिन्याची रक्कम असेल 0. यावर प्रति डिवाईस $40 इतका अक्टिवेशन चार्ज आकारला जाणार असून यामध्ये सिमकार्ड सेटअप, 60 दिवसांसाठीचं टेक सपोर्ट आणि 2 दिवसांचं फ्री शिपिंग या गोष्टी समाविष्ट असतील.
वरील ऑफरचा फायदा घ्यायचा असल्यास युजरला 36 महिने Unlimited Ultimate Plan सुरूच ठेवावा लागेल. हे कनेक्शन मध्येच बंद केल्यास फोनची उर्वरित रक्कम ग्राहकांनी तात्काळ भरणं अपेक्षित असेल.