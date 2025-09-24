सर्वात मोठी Offer! 73 हजारांनी स्वस्त झाला Google चा फोल्डेबल फोन; Pixel 9 @ ₹34,999

Google Foldable Phone Huge Price Drop: 'फ्लिपकार्ट'वर 23 सप्टेंबर 2025 पासून 'बिग बिलियन डेज सेल' (Flipkart's Big Billion Days 2025) सुरु झाला आहे. या सेलमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म गुगलच्या पिक्सेल लाइन-अपसह स्मार्टफोनवर घसघशीत सवलत देण्यात आली आहे. स्टँडआउट ऑफर्समध्ये, गुगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड या सेलमध्ये किंमतीत कमालीची घट झाल्याने चर्चेत आहे. हा फोन तब्बल 73 हजार रुपयांची स्वस्त झाला आहे. तर पिक्सेल 9 फक्त 34 हजार 999 रुपयांना उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, फ्लिपकार्ट प्लस आणि ब्लॅक टियर सदस्यांना वेबसाइट आणि अॅपद्वारे सेलचा लाभ इतरांपेक्षा अधिक लवकर घेता येणार आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज 2025 मध्ये पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड आणि पिक्सेल 9 डीलवर नजर टाकूया...
सेल दरम्यान, पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड 99 हजार 999 रुपयांना उपलब्ध असेल. फोनची मूळ किंमत 1,72,999 रुपये इतकी असून या किमतीपेक्षा सेलमधील किंमत 73 हजार रुपयांनी कमी आहे. हे देखील पहिल्यांदाच घडते की फोल्डेबल 1 लाख रुपयांच्या किमतीपेक्षा कमी दरात उपलब्ध झाला आहे. गुगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड 16 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजच्या एकाच कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे.
गुगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्डमध्ये गुगलच्या टेन्सर जी4 चिप आणि टायटन एम2 सिक्युरिटी कोप्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. हा फोन अँड्रॉइड 14 वर काम करतो. पुढील सात वर्षांसाठी अँड्रॉइड ओएस अपडेट्स, सुरक्षा पॅचेस आणि एक्सक्लुझिव्ह पिक्सेल फीचर ड्रॉप्स या फोनसोबत देण्यात येणार आहेत. हा फोन एआय तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतो.
गुगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्डच्या मागील बाजूस ट्रिपल-लेन्स सेटअप देण्यात आला आहे. 48-मेगापिक्सेल वाइड-अँगल कॅमेरा, 10.5-मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड आणि 10.8-मेगापिक्सेल टेलिफोटो 5 x ऑप्टिकल आणि 20 x सुपर-रिझोल्यूशन झूमसहीत वाइड आणि टेलिफोटो दोन्ही लेन्समध्ये ऑप्टिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलायझेनशन देण्यात आलं आहे. दोन सेल्फी कॅमेरा मोबाईलमध्ये आहेत. यापैकी एक कव्हर स्क्रीनसाठी आणि दुसरा आतील डिस्प्लेसाठी आहे.
गुगल पिक्सेल 9 प्रो फोल्डची मुख्य स्क्रीन 8 इंच OLED सुपर रिअल फ्लेक्स डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट आणि 2700 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेससहीत आहे. कव्हर डिस्प्ले 6.3 इंचचा आहे. OLED देखील देण्यात आला असून त्याच रिफ्रेश रेटसह आणि गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 संरक्षणासहीत देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 4650 mAh बॅटरी आहे. यात 45 W PPS वायर्ड चार्जिंग, Qi वायरलेस सपोर्ट आणि IPX8 वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग आहे.
जर तुम्ही 2024 च्या गुगलचा हा फ्लॅगशिप फोन विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर पिक्सेल 9 सेल दरम्यान 39 हजार 999 रुपयांना उपलब्ध आहे. या फोनची प्रभावी किंमत 37 हजार 999 रुपयांच्या बेस सेल किमतीद्वारे, निवडक बँक कार्डद्वारे अतिरिक्त 2 हजार रुपयांची सूट आहे. त्याचबरोबर 1 हजार रुपयांचा एक्सचेंज बोनस दिला जाणार आहे. मूळतः 256 GB व्हेरिएंटसाठी 79 हजार 999 रुपयांना लाँच केलेल्या या फोनच्या डीलअंतर्गत ग्राहकांना 45 हजारांपेक्षा अधिक फायदा होणार आहे.
दरम्यान, याच सेलमध्ये इतर पिक्सेल डिव्हाइसेसमध्ये पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल 84,999 रुपयांना उपलब्ध आहे.